Все началось 16 февраля в Сочи на встрече главы правительства РФ Дмитрия Медведева с губернаторами в рамках Российского инвестиционного форума. Там президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к премьер-министру с просьбой ограничить импорт сухого молока. Ведь производители молочной продукции Татарстана не выдерживают ценовую конкуренцию с другими поставщиками. Эта республика РФ занимает по объемам производства молока 1-е место в России. О Беларуси ничего не упоминалось. Но известно, что в 2017 году белорусская доля в общем объеме импорта молочной продукции в Россию составила 79%.

Дмитрий Медведев, по информации российских СМИ, тут же отреагировал: "Я дам поручение в этом всем разобраться, мне трудно возразить против тех аргументов, которые привел глава Татарстана ... Да, у нас общий рынок с друзьями, партнерами из ЕАЭС, более того , мы не можем его ограничивать в силу подписанного соглашения, но должны думать о наших граждан. Если мы блокируют поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради сохранения экономических принципов, то на фиг нам такие принципы нужны".

Выполняя поручение премьера, Россельхознадзор России 22 февраля запретил ввоз из Беларуси молока, сливок и другой молочной продукции с 26 февраля. Позже срок действия запрета был перенесен на 6 марта.

Первоначально, в заявлении пресс-службы Россельхознадзора от 22 февраля причинами введения этого запрета была названа плохое качество белорусской молочной продукции. Казалось бы, все как обычно. Сколько уже было подобных претензий.

Но на этот раз необычность ситуации проявилась в том, что в защиту Беларуси выступила Евразийское экономическое комиссия (ЕЭК). Ведь действия Россельхознадзора нарушают правила Таможенного союза, принципы функционирования единого экономического пространства, зоны свободной торговли, в общем, разрушают единый рынок в рамках ЭАЭС. Руководителям соответствующих ведомств Беларуси и России была прислана телеграмма от имени ЕЭК, в которой РФ предлагается не вводить ограничения на поставки белорусского молочной продукции. Также прозвучала соответствующее заявление министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, представителя Беларуси Сергеяя Сидорского.

И тогда прогремела тяжелая артиллерия. Залп в ответ был хорошо подготовлен. 24 февраля на сайте Россельхознадзора появилось большое заявление. Телеграмма ЕЭК было интерпретировано как реакция отдельных руководителей Евразийской экономической комиссии.

Но главное, в адрес Беларуси было выдвинуто новое, и более серьезное обвинение. Согласно позиции Россельхознадзора, были выявлены факты поставок в Россию белорусскими компаниями запрещенной РФ молочной продукции из Украины и государств ЕС под видом производителей стран, которые не попали под действующие ограничения (Иран, Македония, Сан-Марино и Китай). Российское ведомство провело специальное расследование и обнаружила, что эта продукции поступает на территорию Российской Федерации в сопровождении фальсифицированных документов. Иначе говоря, белорусские государственные органы были обвинены в обмане, фальсификациях, попытках срыва политики экономических санкций, которые Россия применяет против нежелательных государств. То есть, фактически это уже политические претензии в несоюзнических отношениях.

И эта ситуация снова возвращает нас к более общим вопросам. ЕАЭС - это экономический или более геополитический союз? Он действует по согласованным экономическим правилам и принципам или является ли механизмом контроля Москвы над постсоветским пространством? Искренняя реплика российского премьера Дмитрия Медведева ("на фиг нам такие принципы нужны") весьма показательна.

Какова цена вопроса для Беларуси? В 2017 белорусские субъекты хозяйствования поставили в Россию той продукции, которая сейчас запрещена, на 656 млн. долларов.

27 февраля появилась информация, что Россельхознадзор имеет претензии уже и к семи белорусским предприятиям, которые экспортируют в Россию говядину.

Нет никакой информации о том, что представители правительств, ведущих переговоры в Москве, договорились.

Лукашенко пока молчит. Ожидает завершения переговоров. Но, если вопрос не будет решен положительно, очень вероятно, что он постарается испортить Путину его избирательную кампанию.