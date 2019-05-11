Девятое мая всё напоминает и подчёркивает волю Иосифа Джугашвили-Сталина в 1945-ом: при общей победе в войне против Германии отделиться от уже не нужных союзников, переписать историю по-своему и присвоить победу. Воевали мы сообща, хорошо, но победили одни!
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

И даже на другой день пришла победа, чтоб было понятнее.

Для Европы и демократий Запада эта война закончилась 8-ого мая, когда бывшая под руководством Гитлера Германия, после того, как её фюрер застрелился, официально капитулировала.

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Советский "фюрер" уже тогда выбрал сепаратизм от демократического мира. Будем праздновать отдельно, выберем другую дату! Так и демонстрируются братья большевиков и поныне.

Вот что значил сепаратизм Иосифа Джугашвили тогда, в 1945-ом году, оставшийся как бетонное основание для тогдашней и сегодняшней России.

Сталин планировал утвердиться во всей Европе, стремился к этому и распространял несчастье войны. Экспансионный или имперский инстинкт унаследовала, к сожалению, современная Россия, почитающая тирана и порождающая новые несчастья. Разве только русский народ окажется умнее руководителей.

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