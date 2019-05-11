И даже на другой день пришла победа, чтоб было понятнее.
Для Европы и демократий Запада эта война закончилась 8-ого мая, когда бывшая под руководством Гитлера Германия, после того, как её фюрер застрелился, официально капитулировала.
Советский "фюрер" уже тогда выбрал сепаратизм от демократического мира. Будем праздновать отдельно, выберем другую дату! Так и демонстрируются братья большевиков и поныне.
Вот что значил сепаратизм Иосифа Джугашвили тогда, в 1945-ом году, оставшийся как бетонное основание для тогдашней и сегодняшней России.
Сталин планировал утвердиться во всей Европе, стремился к этому и распространял несчастье войны. Экспансионный или имперский инстинкт унаследовала, к сожалению, современная Россия, почитающая тирана и порождающая новые несчастья. Разве только русский народ окажется умнее руководителей.
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