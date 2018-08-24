Договорились две диктатуры, имевшие своих вождей-фюреров. Ни Молотов, ни Риббентроп не были фюрерами. Поэтому «пакт Гитпера-Сталина» или наоборот, является боллее точным названием сделки, хотя оно может и не понравиться наследникам. Британские медиа в то время пользовались еще более точным определением - «коммунаци-пакт», акцентируя не лиц, а преступные политические системы. Имевшие, кстати, общие бесчеловечно-социалистические (псевдосоциалистические) корни.

На деле это был сговор о начале большой войны с целью порабощения и грабежа соседних народов, чтобы лишить их государственности и установить новые расширенные владения завоевателей. Таким образом, силой переделать политическую карту Европы (пока что) за счет более слабых стран, не сумевших объединиться в альянсы самозащиты.

«Договор о дружбе» был договором о войне, в которой новые союзники обязались не помогать третьей стране, коли она подвергнется нападению одной из участниц сговора.

Прозрачно в виду имелась Польша, ненавистная для обеих диктатур и держав. Потом уже Финляндия, Румыния, Балтийские государства.

Курьезно, что грабители на большой дороге, заранее и после охоты делившие добычу, старались связать «союзника» обюдным договором, причем ратифицированным в липовом парламенте того же СССР. Так, по требованию Гитлера товарищ Сталин в последний день каникул, накануне немецкого нападения на Польшу, созвал своих бедняг-депутатов на сессию, дополнительно гарантировавшую свободу рук для Рейха.

На стол ложились прежние, а уже переделанные карты Европы, а Сталин прикидывал удочку и в направлении Балкан, даже Ирана.

Когда лихо меняется шкала «интересов», то грош цена любой бумажке, даже той принятой Верховным Советом СССР, чтобы только заманить и «надуть Гитлера». Сталин, по воспоминаниям Никиты Хрущева, был безмерно рад, даже пританцывая: «надул Гитлера!»

Тот в свою очередь был уверен, что надул Сталина.

Поучительно, чего стоит даже ратифицированный договор «о дружбе» международных бандитов.

Тем более, когда к нему приколоты тайные протоколы по будущему дележу добычи.

O tempora, o mores! Ну и обычаи, т.е. правила международного устройства, отправленные насмарку. К чему они? Никаких честных правил, потому что никакой чести. Только сила, алчность и сговор.

И единстванная добытая ценность – наука на будущее.

На горизонте там должен был появиться НАТО.

Единственное лекарство от новых «коммунаци».