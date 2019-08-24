Золотые руки, которых никто не ценил в Литве, и они вынуждены были уехать оттуда и теперь гребут фунты лопатой!! Кто украинцы в Литве? Алкоголики с кривыми руками, которые работают за Доширак, но ничего не умеют делать!!! Ну, а уж если украинцы подрались, попали в сводки полиции, то тут уж полный трандец, как будто в Литве живут только дюймовочки и снегурочки, и вдруг к ним в компанию попал курильщик и прогульщик из Украины.

Для начала согласимся с той мыслью, что иммигранты Литве необходимы. В первую очередь, потому что растет разрыв между привлекаемыми инвестициями, создаваемыми рабочими местами и рынком рабочей силы, который слишком мал, чтобы заполнить создающиеся рабочие места качественными работниками. Пока еще инвесторы справляются с трудностями, но время, когда инвесторы будут отказываться от Литвы из-за недостатка рабочей силы, уже на дворе – это вопрос 6-12 месяцев. Когда я слышу о том, что Continental создает в Каунасе 1000 рабочих мест, сначала я радуюсь, но потом думаю – а кто займет эти места, учитывая, что большинство из них – это рабочие специальности, не требующие высокой квалификации. Вторая важная проблема – вымирание малых городов. Вместе с тем, нужно признать, что сейчас Литва для иммигрантов с Востока – как ОАЭ для пакистанцев и индусов. Особенно, если мы говорим о представителях рабочих специальностей и высококвалифицированных специалистах.

Буквально в последние месяцы государство делает все возможное, чтобы облегчить ввоз рабочей силы в страну. Этому способствует и активная лоббистская деятельность Конфедерации промышленников, других профильных ассоциаций, и трезвое понимание реальных проблем со стороны чиновников. В то же время в СМИ можно прочитать огромное количество комментариев, как злые бизнесмены не хотят платить большие зарплаты местным жителям и привозят рабов с Востока, которые получают центы. Немного расстрою вечно плачущих скептиков.

1. Бизнес не платит больших зарплат людям, которые их не заслуживают. И, наоборот, платит хорошую зарплату тем, кто создает для компании высокую добавочную стоимость. Если Вам платят минималку, значит Вы и стоите ровно минималку. Если Вы считаете, что работодатель Вас недооценивает, то можете открыть свою компанию и платить по миллиону в месяц.

2. Большинство иностранных рабочих зарабатывает больше среднего уровня зарплаты в Литве. Я знаю, что в строительстве заработки украинцев достигают 1200-1500 Евро, хороший специалист зарабатывает и 2000. И ключевое слово здесь – зарабатывают! Всем иностранным рабочим из заработка в Литве нужно содержать семьи на своей Родине, и они заинтересованы в максимальном заработке. Сегодняшний Трудовой кодекс предоставляет им такую возможность.

3. Часто слышится плач о нелегальности работы. Еще один стереотип – сегодня получить рабочую визу для строительного рабочего, сварщика или водителя фуры не составляет труда. Никто не хочет рисковать – ни работник, которого могут внести в базу данных и закрыть въезд в Шенген, ни работодатель, которого могут оштрафовать.

4. Плохое качество работы иностранцев. Еще один миф. Среди них есть и хорошие специалисты, есть и те, кто не владеет новыми технологиями, но большинство работодателей обеспечивает обучение новым сотрудникам. Ведь от качества их работы будет зависеть, сколько денег получит компания.

Теперь о том, что дает Литве каждый иностранный работник. В первую очередь он дает возможность расти экономике Литвы. По информации с проходящего в Давосе экономического форума, Литва на первом месте среди развивающихся экономик по индексу общего развития (IDI). Идет рост добавленной стоимости, созданной в стране, растут уплачиваемые налоги.

Немаловажным является и то, что иностранный работник платит все взносы в социальные фонды, при этом, не получая права на пенсионное обеспечение в старости. Иными словами, он зарабатывает пенсию гражданам Литвы. Самые лучшие и образованные учат литовский язык, продвигаются по карьерной лестнице, получают вид на жительство в Литве, открывают бизнесы и связывают свое будущее с нашей страной. И вот тут мы переходим к самому больному в современной Литве – отношению к иностранным рабочим со стороны коренного населения.

Откуда в некоторых из нас столько двуличия? Ведь если мы говорим о литовцах, работающих в Англии, Швеции, Норвегии, то это все кристально положительные люди, которых злая судьба выгнала из родной Литвы, но они тяжело работают и зарабатывают деньги, чтобы помогать оставшимся на Родине родственникам. Тут все строго положительно с легкой ноткой обиды за страну. Но, если говорим об иностранцах в Литве, тут картина меняется кардинально и появляются темные тона – малообразованные иммигранты заполонили страну. А ведь от общего настроения в обществе во многом зависит имидж страны среди тех же украинцев, беларусов, русских. Мы конкурируем с другими странами ЕС за то, чтобы пригласить в свою страну самых лучших иммигрантов с Востока, и пока выглядим не очень привлекательно, значительно проигрывая Польше, например.

Очень важным значением приема иностранных рабочих из Украины является наша помощь стране, попавшей в трудную ситуацию. Всегда лучше иметь стабильных, богатых и уверенных в себе соседей. Если будем помогать простым украинцам – значит поможем и стране быстрее восстановить нормальный образ жизни. Приятно видеть, что и сами жители Литвы относятся к иностранным рабочим по-человечески, с пониманием, стараются поддержать их в процессе адаптации.

Все написанное выше имеет отношение к мигрантам средней квалификации, простым рабочим специальностей. В то же время растет и поток мигрантов, имеющих высокую квалификацию. К нам едут инженеры, научные сотрудники, программисты, иностранцы открывают свои бизнесы. Здесь даже и нет сомнения, что такая миграция с Востока несет положительное воздействие на экономику и демографию Литвы. Среди сегодняшних мигрантов через 10 лет будут люди, которые своей деятельностью и достижениями будут прославлять Литву. Поэтому уже сейчас государству надо организовать «целевую» или «точечную» иммиграцию с Востока. В первую очередь это привлечение в Литву врачей, учителей и ученых.

1. Врачи. В регионах их нет – от слова «совсем нет». А пожилые люди – есть, и им нужна не только реальная медицинская помощь. Во многих случаях им нужно общение, человек, который может выслушать проблемы, просто выслушать. И не забыли в Жемайтии русский язык, и медсестра может перевести, если что-то нужно. А самым важным является то, что потенциальный врач-иммигрант уже прошел начальную программу изучения литовского языка и сдал экзамен (смотрите выше). Больше всего против привлечения врачей иностранцев выступают депутаты и чиновники. Вот у них то есть деньги, чтобы привезти своих престарелых родителей в Сантаришкес. А что делать тем, у кого такой возможности нет? Почему Великобритания не считает зазорным переманивать врачей из Восточной Европы, Пакистана, Индии? Неплохой идеей было бы приглашение студентов медицинских ВУЗов России, Украины и Беларуси на учебу в Литву с перспективой получения рабочей визы если к концу учебы иностранный студент сдаст экзамен по литовскому языку.

2. Учителя. Та же схема для преподавателей математики, физики, химии, географии, информатики. Первичный курс литовского языка за пределами Литвы, сдача экзамена, углубленный курс литовского языка в школе, в которой планирует работать иностранец, стажировка, экзамен и допуск к преподаванию. Параллельно приглашение иностранных студентов в Эдукологический Университет на специальные программы с параллельным обучением литовскому языку. За 3-4 года каждодневных занятий целеустремленный студент в состоянии выучить язык до уровня свободного владения.

3. Ученые. Надо переманивать из Восточной Европы целыми лабораториями, направлениями, рекламировать возможности литовских ВУЗов и НИИ, рекламировать интеграцию литовской науки в научное сообщество ЕС. Особенное внимание надо уделять направлениям, где Литва уже лидирует и, с привлечением свежих мозгов, может еще более упрочить свое лидерство – лазеры, ферменты, биотехнологии, фармацевтика, инженерная отрасль.

Если делать какие-то выводы о современных миграционных процессах в Литву с Востока, то основные из них два:

миграция жестко контролируется государством и Литве не грозят проблемы Франции и Германии

сегодняшний эффект от миграции для экономики Литвы заметно положительный, имеет тенденцию к росту и будет в дальнейшем способствовать росту экономики.