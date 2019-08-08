Про что эти заметки? В первую очередь про то, что Литва – это страна возможностей, что жить за последние 28 лет мы стали заметно лучше, но для того, чтобы понять это, надо в голове иметь мозги, а не солому. А также про то, что самым объективным мерилом твоего ума является твоя зарплата, и, поэтому, если ты зарабатываешь минимум, не надо давать советы Министру Транспорта Литвы, просто потому, что он умнее тебя.

Министр Масюлис, новый аэропорт и "последний, кто покинет Литву – не забудь выключить свет"

Почему именно министр транспорта Литвы Масюлис? Потому что Масюлис рассказал в интервью Делфи о планах построить новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом, а также закрыть работающий сейчас аэропорт Вильнюса. Что тут поднялось в комментариях и на ФБ. Анонимы и не только наперебой давали советы министру о том, что не надо строить новый аэропорт, что строить надо, но не там, что некому летать, потому что все уже эмигрировали, что надо все деньги перевести на увеличение пенсий, а строить аэропорт только тогда, когда пенсии будут по 1000 Евро. Мне это напомнило 1983 год, первый курс полиграфического института, занятия по истории КПСС и классический лозунг Ленина "Каждая кухарка может управлять государством". Куда пришел СССР, которым управляли кухарки, мы все знаем. И уже поняли, что страной должны управлять профессионалы, обладающие глубокими знаниями в экономике, менеджменте, политике. Самое главное – видящие перспективу развития страны, начинающие свой рабочий день не с ФБ, а минимум с Bloomberg. Простая статистика показывает, что за 6 лет количество пассажиров в литовских аэропортах увеличилось в два раза.



Если кто-то хочет поплакать, что это увеличение достигнуто за счет уезжающих эмигрантов – я Вас расстрою, это увеличение достигнуто за счет въездного и выездного туризма. И по всем прогнозам, количество путешествующих авиатранспортом будет расти, даже несмотря на запуск железной дороги Rail Baltica в 2025 году. Сейчас стало нормальным слетать на выходные в любой город, куда лоукосты предлагают билеты по 30 Евро, мобильность населения возросла в разы, и именно поэтому о новом аэропорте нужно думать сейчас, потому что это не бензоколонка, и весь цикл от проектирования до начала строительства аэропорта занимает 5-8 лет и стоит не один миллиард Евро. По поводу пресловутого миллиарда Евро – да, можно взять пример с Греции, занять миллиард у ЕЦБ или МВФ, пару лет платить высокие пенсии, банально проесть эти деньги, потом уменьшать пенсии, отдавать долги 40 лет. А можно взять этот миллиард и инвестировать в то, чтобы увеличить количество приезжающих туристов, и за счет этого мультиплировать эффект вложенных денег – заработают гостиницы, рестораны, производители сувениров, магазины дьюти-фри, такси, транспортные компании и т.д. Но чтобы понимать, как работает экономика в долгосрочной перспективе, надо хорошо учиться в школе, потом в институте, много читать, работать, делать карьеру, постоянно получать новые знания, то есть – нужно быть Масюлисом, Маурицом, Науседой, в конце концов. Можно быть и Баранаускасом с дипломом Бальберишского техникума сельского хозяйства и ореолом непризнанного гения, но тогда надо понимать, что лучше жевать, чем писать бред в ФБ.

Кстати, слова Ленина "Каждая кухарка может управлять государством" на самом деле фейк. Он говорил: "Мы можем НАУЧИТЬ каждую кухарку управлять государством" - почувствуйте разницу!

Клайпедский Порт – в молодости трава была зеленее, а девушки моложе и красивее

Эпиграф: "Как жаль, что все, кто знает, как управлять Литвой, уже работают строителями в Норвегии или разделывают рыбу в Шотландии"

Несколько лет я был активным членом группы "Русскоговорящие Клайпеды. Клайпеда на русском!" из которой меня выгнали по итогам общегруппового голосования по причине слишком позитивного взгляда на ситуацию в Литве. Практически каждый день там смаковались статьи из совершенно левых российских источников о том, что Путин дал указ все грузы переместить из Клайпедского порта в Усть Лугу, Лукашенко тоже дал приказ, и вот уже скоро Клайпедский Порт превратится в руины, на которых задумчиво будет стоять Ландсбергис старший вместе с внуком.

О!!! Восхитительный Клайпедский Порт!!! Знаете, как оценивают завсегдатаи группы эффективность деятельности порта? По фотографии, на которой видно два судна под загрузкой. Это плохо, если Вы еще не поняли. Во времена СССР на фотографии стояло бы 40 судов. Деревья еще были зеленее, и газировка по копейке. И еще СССР гнал через Клайпедский порт помощь всем, кто тогда строил социализм. Бесплатно отдавали Кубе на миллиард, платили бригадиру докеров премию 50 рублей, и вот это хорошо, вот так и должно быть, вот так и зарабатываются деньги. Бизнес по-русски. СССР после этого развалился, можно было бы и не возвращаться к государству, которым управляли плохие менеджеры, но так хочется газировки по копейке. А сейчас - все плохо. Порт увеличивает товарооборот – плохо. Порт зарабатывает прибыль – плохо. Начинает перевалку новых грузов – ужасно. Привлекает новых клиентов – отвратительно. Приходит самый большой контейнеровоз за историю порта – ПЛОХО!!! Он же не загружен по максимуму контейнерами!!! Директор порта – попал туда по блату, у него же нет диплома стивидора, выданного Одесским Институтом Инженеров Морского Флота. Ведь только этот диплом дает гарантию качественного управления портом. Директор там – потому что он умнее. И единственный показатель его работы – прибыль.



Доходы Клайпедского порта (голубой цвет - чистая прибыль, красный - взносы с прибыли в бюджет). Данные в млн. евро.

А Вы на диване в однушке на ул. Дебрецена, полученной от родителей, потому что Вы не такой умный, а не потому что Вы русский. Есть только один показатель деятельности любого предприятия, включая Клайпедский порт – прибыль. Есть прибыль – предприятие работает хорошо, нет прибыли – плохо работает и точка.

Вот если бы у нас было Литовское Морское Пароходство – вот тогда бы мы жили как на Багамских Островах. Но грязная рука капитализма (датского) за бесценок приватизировала пароходство, все продали, всех уволили и еще больше слез и слюней можно прочитать на сайте Baltnews. Пароходство приватизировали, потому что страна выбрала рыночную экономику, вступление в ЕС (об этом чуть ниже). Приватизировали датчане, потому что у них были деньги, клиенты, грузы, опыт работы и еще много других преимуществ. Их план для Правительства выглядел самым продуманным. После того, как они купили пароходства, они сделали то, что им было выгодно – ведь это была их собственность. Быть прославленным советским капитаном – почетно и прекрасно, но это не значит быть способным успешно управлять судоходной компанией в эпоху капитализма. Значит твой бизнес-план не убедил банкиров дать тебе деньги на выкуп акций, значит ты проиграл. А были и те, кто выиграл. Например, компания Montuotojas, которая основана в 1959 году, успешно приватизировалась и точно так же успешно работает до сих пор. Или ACHEMA, или БЛРТ. Просто был во главе компании умный человек – и сделал то, что не смог сделать прославленный капитан. Радетелей не смущает, что национальных пароходств не осталось ни в Латвии, ни в Эстонии, им почему-то кажется, что Литва живет по правилам другой рыночной экономики. Все страны ЕС живут по одним правилам, а вот Литва должна иметь возможность и рыбку съесть, и на двух стульях посидеть в ЕС.

На дворе 21 век, другая страна и другой строй. Слава богу, что мы в ЕС и получили возможность жить и работать в относительной стабильности. И на руководящих должностях в стране должны быть современные управленцы, а не выпускники бухгалтерских курсов в г. Капсукас. У страны появилась возможность реализовывать огромные проекты, такие как Рейл Балтика и внешний порт. И все они будут построены, и все будут работать, потому что такие проекты окупаются всегда, они двигают экономику ЕС в первую очередь, и экономику Литвы, в частности, и срок окупаемости их считается десятками лет и это нормально.

Оригинал можно посмотреть в Facebook Виктора Воронцова.