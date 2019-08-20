Ландсбергис разрушил не только колхозы, но и промышленность

Во-первых - уже сделанные инвестиции работают достаточно успешно. И в промышленности, и в туризме, и в логистике. В любой деревне есть какое-то производство – то сети рыболовные, то штампуют металлические детали, то колышки делают для экологических заборов, то дома щитовые. Во-вторых – ЕС продолжает вкладывать деньги из фондов даже в развитые страны, такие как Швеция, например, где мы работаем на двух проектах, финансируемых фондами ЕС. Просто меняется направления финансирования – от общего инфраструктурного типа Фонда Сплочения, к точечному – типа Развития малых городов. Просто подумайте – в 2020-2025 годах только в Рейл Балтику будет вложено 5 млрд евро, кольцевая Риги, Виа Балтика, ЦБЗ в Эстонии за 1 млрд евро, не сомневаюсь в строительстве внешнего порта в Клайпеде – еще 1 млрд. Деньги в ЕС есть, много, и их будут вкладывать в Прибалтику.

Теперь по поводу разрушенной Ландсбергисом экономики. Я как-то попросил своих друзей в ФБ написать примеры успешно действующих литовских предприятий. Меня особенно интересовали компании, которые работали еще во времена СССР и успешно прошли период восстановления Независимости. Я был поражен количеством таких компаний. В первую очередь это, конечно, пищевая промышленность, потому что здесь технологические процессы самые консервативные, круг клиентов местный, спрос есть всегда. Это и пивные компании Kalnapilis, Volfas Engelman, молочные Žemaitijos Pienas, Marijampolės Pienų Konservai, куда же без Anikščių Vynas, VICI, ARVI.

Вторым по стабильности сегментом является строительство – PST, Druskininkų Statyba, Montuotojas. Много нишевых производителей – Baltik Vairas, Vilmos Gamykla, Plasta, Nemuno Gamykla Kaune, Mantinga, Stevila, Lietkabelis, Lelija, AB Liteksas, Baltic Master, Lytagra, Grigeo, Sanitas, Endokrininiai Preparatai, Indorama PET. Есть области, в которых литовские производители являются мировыми лидерами – ферменты Thermo Fischer, мебельная промышленность – тут даже не хватит места упомянуть всех производителей, лазерный сектор – Ekspla, Light Conversion, Broliai Semiconductors, медицинское оборудование Intersurgical. В логистике и транспорте литовские компании тоже на первых местах в мире – Girteka, Vlantana, Avia Solutions Group. Посмотрите на СЭЗ в Клайпеде, Каунасе, Мариямполе – в каждой многомиллионные иностранные инвестиции PET Orion, Continental, Hella, Yazaki, CIE Automotive, Dovista.

Предвижу всхлипывания тех, кому за 60, по поводу гордых названий Куро Аппаратура, ЭЛЬФА, ВИЛМА, Притайсу Гамикла, ВЕНТА и так далее. При переходе от планового социализма к капитализму (за что, кстати, высказалось большинство жителей тогдашней Литовской ССР), жизнеспособность твоего предприятия, в первую очередь, зависит от способности руководства перестроить производство и начать выпускать продукцию, нужную рынку. Пенсионеры очень любят покричать о тех, кто обанкротился, но очень не любят поговорить о тех, кто рубился и сохранил свои предприятия. Когда-то в ЛССР был завод электрических счетчиков, так вот он существует до сих пор, теперь как UAB ELGAMA-Elektronika, выпускает те же самые электрические счетчики, естественно, совершенно новые по конструкции, и так же экспортирует по всему миру. Работает в компании 82 человека, оборот компании 10-20 Млн Евро, средняя зарплата 1700 Евро. Хотите еще примеров? Они есть у меня! AB MONTUOTOJAS, основанный в 1959 году, прошедший все революционно-бандитские 90-е, приватизацию, финансовые кризисы и успешно привлекший инвестора в 2019 году, потому что сохранил и приумножил все самое лучшее, что было создано коллективом и руководством за годы работы.

Так как я сам работаю в строительстве, не обойду и этот рынок. Статистика Литовской Ассоциации Строителей показывает, что, не смотря на то, что общее количество строительных предприятий уменьшилось, но количество произведенных в 2017 году строительных работ в Литве увеличилось. Объемы возведения инженерных конструкций выросли на 17,8%, нежилых помещений на 16,1%, количество строительных работ, которые литовские предприятия произвели за границей выросло примерно на 18% (перевод inBaltic). Эти цифры еще раз показывают, что строится много промышленных объектов. И литовцы успешны за пределами Литвы не потому что они дешевле местных, а по совершенно другим причинам – они работают лучше и эффективнее местных компаний.

Не буду писать тут о Hitech-Fintech компаниях, сервисных центрах, стартапах – не моя это тема. Просто вкратце напишу самые известные сервисные центры, размещенные в Литве – Nasdaq, UBER, Western Union, Booking, Coqnizant, Danske Bank, FESTO, TransUnion, YARA, PAROC и много других.

Про ГМО продукты мне говорят пенсионеры соседи, они ведь все знают лучше

Ландсбергис ведь в первую очередь разрушил колхозы. Одна представительница приснопамятной группы "Русскоязычные Клайпеды. Клайпеда на русском", ныне живущая в США, и приезжающая на свою историческую Родину раз в год и на две недели, очень обеспокоена развалом сельского хозяйства и проникновением ГМО продуктов на рынок. Бедных жителей Литвы травят, все молчат, но я молчать не буду!! Развалили колхозы!! Человека совершенно не интересует, что именно страна, в которой она проживает, является единственной развитой страной мира, в которой разрешено и ведется промышленным методом выращивание генетически модифицированных растений – сои, кукурузы, картофеля, злаковых. Не интересует, что потом все это дерьмо, плюс антибиотики, плюс стероиды идут на корм скоту, из которого потом делают фастфуд и половина Америки не влезает в кресло самолета. Не интересует то, что в Литве, в частности, и в ЕС в общем, законодательно запрещено выращивание ГМО растений. Не интересует, что на каждой табличке с ценой в любом супермаркете написана страна происхождения товара и большинство овощей, мяса и практически вся молочка произведены в Литве. Не волнует существование рынков вообще и экологических рынков в частности. Ее волнуют литовские свиньи, которым ВЖИВЛЯЮТ ЧИПЫ в уши! Так ей говорят ее знакомые, с которыми она встречается во время очередного посещения Клайпеды – значит, это правда. Знакомые же эксперты в сельском хозяйстве, экономике, логистике, судостроении и судоремонте, далее – остановки везде.

Исторически Литва была сильна своим сельским хозяйством и пищевой промышленностью. Несмотря на все исторические перипетии всегда литовское СХ кормило страну и экспортировало продукцию за рубеж. Очень сильный удар по пищевой промышленности был нанесен в 2014 году, после введения санкций. Если честно, я сам думал, что многие предприятия не смогут пережить это и станут банкротами. Но литовцы опять показали свою упертость, гибкость, переориентировались на другие рынки. Я чуть-чуть причастен к началу продвижения торговой марки твердого сыра Džiugas и очень приятно, когда ты спрашиваешь у иностранцев «Что Вам привезти в подарок из Литвы?», а в ответ слышишь «Сыр Džiugas». И мясо в магазинах литовское, и овощи литовские, и сезонные фрукты литовские. И рожь, пшеница отечественные, хлеб собственной выпечки, ну а литовское мороженое можно купить в половине стран мира, точно так же, как крабовые палочки Viči.

Оригинал можно посмотреть в Facebook Виктора Воронцова.