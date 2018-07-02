Я рад за ребят и Черчесова – они молодцы, и единственно возможная тактика противостояния принесла беспрецедентный успех. А вот за футбол и любителей футбола порадоваться не могу; не могу даже представить, чтобы то, что мы увидели сегодня, могло доставить кому-то удовольствие. Такого откровенного мучения, такого моления о финальном свистке в матчах плей-офф мировых чемпионатов я, честно говоря, не припомню. Итоговое торжество этой унылой стратегии над «стратегией иньесты» - плохой знак для футбола, дурной пример.

Сказанное не имеет никакого отношения к политике (тут как раз все предсказуемо и привычно – и наркотический угар населения, и начальственный пиар по случаю победы). Я – собственно про спорт, про игру. Которая (по крайней мере, в высших своих образцах) предполагает коллективное творчество игроков - и эстетическое удовольствие зрителей.

Кстати, десять лет назад, на Евро-2008, при той же поганой администрации и том же «победобесии», я испытал истинное болельщицкое счастье: победа была добыта именно игрой! А тут…

Дзюба до матча сказал, что сегодня надо умереть на поле, и они честно умерли на поле. Легли костьми. Выказав – кроме шуток – главную национальную добродетель, сформулированную Щедриным: готовность ПРЕТЕРПЕТЬ.

Это, конечно, вызывает уважение и большое человеческое сочувствие. Может быть, даже заслуживает посмертного ордена... Только радости никакой.

Потому что - вот такой уж я эстет-извращенец! - в плей-офф чемпионата мира по футболу мне, видите ли, хотелось бы – футбола! Ну вот там типа Неймара или Мбаппе с Гризманом… или, на худой конец, Куадрадо, Кейна… Иньесту опять-таки увидеть напоследок...

А я давеча – просто мучился вместе со всей страной. Просто мучился из патриотических соображений - и ждал конца мучений.

А пенальти и «нога бога» в исполнении Акинфеева – это уже отдельная счастливая история…

Оригинал.