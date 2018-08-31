Концерт, или манифестация?

Наверное не ошибусь, если назову концерт Уотерса одним из самых ожидаемых музыкальных событий года. Впрочем, событие это, как очевидно сейчас, обладает несколькими смысловыми слоями, в которых мы и попытаемся здесь разобраться.

Проще всего с музыкальным слоем. Творчество «Pink Floyd» давно вошло в золотой фонд рок-музыки, являясь своеобразным эталоном направления, называемого «арт-роком». Такие альбомы как «The Wall» (вместе с фильмом Алана Паркера), «Animals», «The dark side of the Moon» на слуху даже не у самых больших знатоков рок-музыки.

Работы из сольных альбомов Уотерса также в целом сохраняют эстетику «Pink Floyd» и выглядят в общей программе довольно органично, хотя и могут казаться на фоне наследия группы излишне политизированными (речь об этом пойдет позже).

«Pink Floyd» знают как группу, которая устраивала большие, театрализованные предстваления. В этом смысле концерт Уотерса тоже не разочаровал — оригинальные технические решения, большие экраны, проекции, сильные шоу-элементы и пресловутая летающая свинья — все это было на своем месте.

Так в чем же проблема?.. Дискуссия закономерно возникла из-за политических взглядов Уотерса. Легендарный музыкант является большим другом палестинцев (и не скрывает глубокой антипатии к Израилю), а также любит теории заговора и борется с «гегемонией Америки».

Масло в огонь подлило интервью Уотерса газете «Известия», в котором старый рокер восхищается Путиным и оправдывает захват Крыма, повторяя клише современной российской пропаганды (впрочем, зная о методах той самой пропаганды, нельзя исключить, что музыкант мог стать и жертвой так называемых «трудностей перевода»).

Стоит отметить, что не все зрители концерта изначально были знакомы с политическими взглядами сооснователя «Pink Floyd», так что вторая часть выступления Уотерса, которая собой в большей мере напоминала политическую манифестацию, стала для них неприятным сюрпризом. С другой стороны, сильная зацикленность Уотерса на политической повестке была способна вызвать раздражение и у зрителей морально к этому готовых.

Музыка, или политика?

Вопрос о том, как реагировать на выступление Уотерса — в целом лежит в философской плоскости. Музыка и политика зачастую неотделимы. Определенная политизированность изначально лежит в основе рока как музыкального направления. Также было бы глупо утверждать, что творец не имеет права на политическую позицию и высказывание своих взглядов. Однако, как говорится, чувство меры тоже еще никто не отменял.

Немного странно, а скорее комично выглядит ситуация, когда крайне не бедный человек во время дорогостоящего шоу, билет на которое может себе позволить далеко не каждый, пропагандирует левацкие взгляды со всеми вытекающими из них нарративами. Но это меньшее из зол.

В своей политической ненависти Уотерс искренен и ненасытен. Высмеивание Дональда Трампа во время песни «Pigs» («Свиньи» из альбома «Animals») может выглядеть достаточно актуальным, но в данном случае оно скорее выражало личную антипатию исполнителя, которая била через край. По этой же причине, на мой взгляд, настоящего политического высказывания из этого так и не получилось.

В то же время можно лишь поражаться тому, как Уотерс может восхищаться Путиным, по вине которого и сегодня на Донбассе гибнут люди. Впрочем, возможно сооснователь «Pink Floyd» просто поддался скромному обаянию канала RT, предлагающего «альтернативную повестку». Закрадывается подозрение, что пресловутый «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, к которому отсылает тот же альбом «Animals», Уотрес в свое время читал достаточно невнимательно (или же очень давно не перечитывал).

Вместо эпилога

Что же мы имеем в сухом остатке? На самом деле — это тот (не редкий) случай, когда политическая или общественная позиция творческого человека может вызывать отторжение в то время, когда само по себе творчество достойно восхищения. Лично я переживал такую ситуацию достаточно много раз — то расстраиваясь из-за радикальных взглядов покойного рок-барда Александра Непомнящего, то отмечая в уме тех российских исполнителей, кто поддержал так называемое «крымнашистское» сумасшествие.

В такой ситуации есть лишь два варианта — принимать все близко к сердцу, смешивая музыку (или иные формы искусства) с политикой, или же мысленно отделять произведения от их создателя и наслаждаться, так сказать, «чистым искусством». Уместность каждого из вариантов можно оспаривать, но то, какой из них избрать — каждый определяет для себя сам.

Уверен, что часть зрителей, посетивших литовский концерт Уотерса, не пошли бы на это выступление знай они заранее о его взглядах. Другие бы пошли в любом случае, поскольку, на самом деле, даже политическая манифестация Уотерса не способна испортить музыку культовой группы «Pink Floyd».

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