В ней без обиняков отмечается, что вызов трансатлантической безопасности бросает глобальный терроризм с ИГИЛ во главе и провокационные действия России.

На самом деле тон декларации можно назвать достаточно твердым, но при этом дипломатически сдержанным. В документе четко обозначено, что Россия бросила вызов международному порядку, дестабилизировав ситуацию в Украине, а аннексия Крыма прямо называется «нелегальной и нелегитимной». При этом упоминается, что НАТО готово к диалогу с Россией во избежание возможных военных инцидентов, а также к налаживанию конструктивных взаимоотношений, но только тогда, когда этому будет способствовать поведение самой России.

Российский МИД, после обнародования декларации, ожидаемо и уныло огрызнулся.

Стоит отметить, что в высказываниях Трампа на саммите и после него прозвучало немало адекватных и верных замечаний. Например, вполне логична крнитика президента США, прозвучавшая по отношению к Германии, которая осуждая деяния кремлевского режима в него же и инвестирует, осуществляя совместные энергетические проекты. Заявления Трампа о том, что другие члены НАТО должны больше тратить на свою безопасность — также вполне обоснованы. Оборонительный потенциал альянса должен быть надежен сам по себе, а не только за счет военной мощи США.

...и хельсинский голубь мира

На фоне брюссельского саммита и более позднего, сделанного в Лондоне, утверждения Трампа о том, что из столицы Бельгии главы стран НАТО разъехались «едиными как никогда» - результаты встречи президента США с лидером России Владимром Путиным в Хельсинки оставляет, мягко говоря, недоумение.

Во-первых, Трам изначально «выстрелил себе в ногу», заявив у себя в Твиттере, что нынешние плохие отношения Америки с Россией связаны с «глупостью США». Стоит отметить, что российский МИД с упоением поделился этим твиттом в своем аккаунте, написав: «Мы согласны». Понятно, что Трамп таким образом хотел еще раз пнуть предыдущую президентскую администрацию и Барака Обаму лично, но в данном случае он более чем промахнулся.

Скандальным выглядит и заявление Трампа о том, что в вопросе предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США он больше верит Владимиру Путину, чем своим спецслужбам. При этом размышления о возможном «совместном расследовании» этих подозрений и вовсе звучит как приглашение лѝса в курятник. После подобного с волной критики на Трампа набросился даже более чем лояльный республиканцам телевизионный канал FOX.

В целом можно согласиться с тем, что в Хельсинки Путин обыграл Трампа по полной. Сам же президент США, возможно, так и не понял, что произошло.

Post Scriptum

К сожалению, Дональда Трампа не получается назвать настоящим политиком. Ему вполне удается роль бизнесмена-авантюриста и шоумена, но для политического деятеля он слишком непоследователен. Трудно отделаться от впечатления, что глава США с трудом разбирается в международной повестке дня, а его высказывания сильно зависят от настроения.

Конечно же, определенную последовательность в действиях Трампа на международной арене все же можно проследить. Например, он явно стремится наладить отношения с изгоями мира сего. Об этом свидетельствует дружеская встреча с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и нынешний беззубый двусторонний саммит с Путиным. Возможно, нынешний президент США мечтает о Нобелевской премии мира, чтобы быть не хуже, чем Обама, с которым он мысленно постоянно соревнуется. Пока же все это выглядит как путь в ад, выстланный благими намерениями.

Дональд Трамп похож на политического хамелеона, но не на уровне политической и дипломатической смекалки, а на уровне инстинктов. Как и отмечалось, «изменение цвета» у него зачастую спонтанно и необоснованно. С этой напастью, похоже, неспособна справиться даже его политическая команда, на повестке которой, осмелюсь предположить, сегодня снова остро стоит вопрос, как, для начала, ограничить начальнику доступ к Твиттеру.

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