Перед праздниками ко мне обратилась моя знакомая Юлия Башинова. Она с семьей несколько лет назад переехала в Литву из России. Причиной переезда были, скажем так, стилистические разногласия с нынешней властью в России, а катализатором решения – аннексия Крыма и последующие события.

Она обратилась ко мне по одной простой причине – Департамент миграции Литвы уже почти полгода не находит времени для того, чтобы рассмотреть вопрос продления вида на жительство - как ее, так и членов ее семьи, несмотря на то, что прежде этот вопрос решался в течение двух месяцев. Срок действия вида на жительство у них уже истек, Башинова и ее домочадцы пока живут в Литве по визе, но и ее срок действия уже подходит к концу.

Обстоятельства вынудили Башинову обратиться к своим знакомым в Литве и просить их, чтобы каждый из них написал по письму, которое могло бы заверить Департамент в том, что они - не мошенники, а люди, связывающие свое будущее с нашей страной, которые намерены здесь жить и работать ради ее блага. Башинова надеется, что такой нестандартный шаг поможет им разрешить эту щекотливую ситуацию.

Я не очень силен в жанре открытых писем, да и точно не знаю, можно ли это назвать открытым письмом, но я отозвался на просьбу Башиновой, письмо написал, а его содержанием хочу поделиться здесь и сейчас с моими читателями.

Вот это письмо:

С Юлией Башиновой я познакомился несколько лет назад, когда она с семьей только приехала в Литву. Было понятно, что причина их эмиграции политическая. Башинова с семьей приехала в Литву после того, как Российская Федерация захватила Крым. Я записал с ней несколько интервью, в них Башинова заверила, что после этого события, которое нарушило нормы международного права, она поняла, что больше не может жить в России. Это была ее политическая и моральная позиция.

Эмиграция из России в демократические страны - важное явление. То, что такие люди, как Башинова и ее домочадцы решили связать свою жизнь именно с Литвой – большое преимущество Литвы. Чем больше таких людей будет у нас в стране, тем смешнее будут звучать аргументы кремлевской пропаганды о "литовских фашистах" и других нарративах, использующихся для распространения информационного влияния против нашей страны.

В России Башинова работала в российском интернет-издании Grani.ru, это оппозиционное издание. В Литве она с семьей пыталась развивать честный бизнес, не связанный со СМИ, стремилась к активной интеграции в наше общество.

Также хочу обратить внимание на тот факт, что Российская Федерация по классификации международной организации Freedom House относится к несвободным странам. Это значит, что даже краткосрочное возвращение в Россию лиц, выбравших эмиграцию по идеологическим причинам, представляет угрозу для их безопасности и благосостояния.

Я надеюсь, что при решении вопроса предоставления временного вида на жительство Башиновой и ее семье, учтут не только букву закона, но и его дух. В Конституции Литовской Республики как свободного и демократического государства утверждено уважение к правам и свободам человека. Именно эти ценности – их признание и соблюдение – побудили Башинову и ее семью выбрать Литву своим новым домом. Было бы очень жаль, если бы Литва захлопнула перед их носом двери.

К тому, что написал в письме мне больше нечего прибавить. Я публикую это письмо публично не для того, чтобы оказать какое-то давление на Департамент, а для того, чтобы поднять этот серьезный вопрос. Мы здесь в первую очередь говорим не о неповоротливости бюрократической машины, а о судьбах живых людей.

Прошло почти 30 лет с того дня как развалился СССР, Литва - свободное и демократическое государство, которое только что отметило свой столетний юбилей, у нашей страны есть возможность стать опекуном людей, бегущих от авторитаризма, диктата, морального и социального плена. Эти люди не хотят от Литвы ничего за исключением возможности здесь жить и работать, пользоваться теми благами, которыми пользуются члены свободного общества. Можно сказать, что для нашей страны это исторический шанс утвердить себя именно в такой позиции – стать флагманом свободного мира в этой части Европы. Разве это плохая идея для нового века государственности?

Могу предположить, что случай Башиновой и ее семьи - не исключительный и не единичный. Этим текстом я бы хотел обратить внимание и на другие подобные случаи. Я могу понять все страхи, связанные с приезжими, но среди новой волны эмигрантов из России я вижу очень много образованных, абсолютно адекватных людей, которые выбирают Литву своим новым домом и беспрекословно готовы интегрироваться в наше общество. Оттолкнуть таких людей было бы как недальновидно, так и жестоко, если принять во внимание их положение и причины, по которым они покинули свою родину.

Виктор Денисенко – политический обозреватель, доктор социальных наук, лектор Вильнюсского университета, эксперт аналитического центра EAST-Center (Варшава).

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