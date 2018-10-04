Взять его удалось в ходе специальной операции Службы безопасности Украины (СБУ). Напомним, что с этой целью в конце мая этого года СБУ инсценировала убийство Бабченко. Данный ход спецоперации оценивался крайне противоречиво, хотя в целом и соответствовал существующей практике спецслужб.

Предполагается, что Бабченко был не единственной целью. Согласно версии следствия, российские спецслужбы собирались организовать ряд покушений и тем самым вызвать дестабилизацию ситуации в Украине. Среди потенциальных целей, например, называли и друга Бабченко, заместителя главного редактора крымскотатарского телевизионного канала ATR Айдера Муждабаева.

Не будем забывать, что Киев уже становился ареной громких заказных убийств. Летом 2016 года там был взорван известный журналист Павел Шеремет. Это дело до сих пор так и не раскрыто.

Вильнюсский аспект

В цитируемой записи Аркадия Бабченко в Фэйсбуке есть и еще один крайне любопытный момент. Журналист указывает, что его друг, политический эмигрант, в данный момент проживающий в Великобритании, примерно в то же самое время получил сведения, что на него также готовилось покушение. Согласно имеющейся информации, покушение на него должно было быть совершено в Вильнюсе — столице Литвы — куда он собирался на Форум свободной России (ФСР — традиционное мероприятие, проводимое российскими эмигрантами с 2016 года).

Правдивость этой истории подтверждена и из другого источника. Один из деятелей российской несистемной оппозиции Даниил Константинов, получивший в своей время политическое убежище в Литве, утверждает, что ему также известно об этом случае. По его словам, заказ на убийство получил живущий в Литве гражданин Украины. Испугавшись, он сознался во всем полиции. Этим делом в данный момент совместно занимаются спецслужбы Литвы и Великобритании.

Покушение на участника Форума свободной России (его личность не разглашается) должно было состояться примерно в то же время, как и покушение на Аркадия Бабченко, Напомним, что 5-ый ФСР прошел в Вильнюсе 11-12 мая, а покушение на Бабченко было инсценировано 26 мая.

Кремль на тропе терроризма?

Некоторое время назад данная история еще звучала бы как довольно неправдоподобная. Впрочем, сегодня ситуация изменилась. Практика российских спецслужб уничтожать своих оппонентов за границей известна довольно хорошо. В 2004 году агенты ГРУ были задержаны в Катаре после убийства деятеля чеченского подполья Зелимхана Яндарбиева. Не стоит забывать и об убийстве бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Данное преступление, с применением радиоактивного изотопа полония, было совершено осенью 2006 года в Лондоне.

В марте этого года на территории Великобритании было совершено новое демонстративное покушение. Его целью стал бывший агент российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В данном случае, сходным образом как и в отравлении Литвиненко, использовалось экзотическое отравляющее вещество — нервно-паралитический газ «Новичок». На данный момент уже установлены личности подозреваемых в этом покушении, а журналистам удалось достаточно достоверно установить их связь с российскими спецслужбами.

Не так давно российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр высказал предположение, что Кремль может расширять подобную тактику. Его прогноз также трудно назвать оптимистичным. «Запад должен понимать, что это только начало. Если мы действительно идем в сторону большой войны, то такие операции станут массовыми. Начнут травить, убивать западных лидеров, просто политиков, глав партий, обязательно правящих, членов парламента, военных, представителей художественной интеллигенции, вообще любых известных людей», - сказал Фельгенгауэр в интервью DELFI.

Цель и средства (вместо выводов)

Какие же выводы мы можем сделать? Слегка отходя от традиционной формы журналистского жанра представим здесь несколько тезисов-размышлений:

Форум свободной России, собирающий оппозиционно по отношению к Кремлю настроенных граждан, очевидно мозолит глаза Москве. Это демонстрируют пропагандистские нападки, которым указанное мероприятие подвергается с момента проведения самого первого Форума (см. аналитический доклад Newsader). Убийство во время ФСР было бы демонстративным актом, который, с одной стороны, был бы использован для запугивания участников Форума, а с другой — стал бы и ударом по престижу спецслужб и правоохранительных органов Литвы, которая предоставила площадку данному мероприятию.

Характерно и желание российских спецслужб привлечь для выполнения покушения гражданина Украины. Это, с одной стороны, позволило бы Москве отрицать свою причастность к преступлению, а с другой — послужило бы делу дискредитации Украины: дало бы широкий простор для обвинения украинцев в ненависти «ко всем русским», осуществлялись бы попытки связать покушение и официальный Киев и т.д.

Привлечение для совершения преступления гражданина Украины также позволило бы разыгрывать карту «опасности эмигрантов из Украины». Можно предположить, что эту карту стремились бы разыграть по меньшей мере в региональном масштабе, поскольку немало эмигрантов из Украины в данный момент живет не только в Литве, но и в Польше.

В целом же, данная история еще раз демонстрирует образ мышления и действия нынешнего Кремля. Это еще одно звено в цепочке от Литвиненко до Скрипалей. Москва самонадеянно не боится затевать опасную игру. Однако и на Западе остается все меньше иллюзий по поводу Кремля, действия которого сильно напоминают интернет-мем «слабоумие и отвага».

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