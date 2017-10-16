В Литве памятный день, связанный с окончанием Второй мировой войны в Европе, официально отмечается 8 мая (как и в большинстве других стран). При этом ремарка посла явно могла быть адресована лидеру партии «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей» Вальдемару Томашевскому, который уже несколько раз принимал участие в неформальных мероприятиях, посвященных 9-му мая вместе с представителями российского и белорусского посольств в Вильнюсе.

Позицию Томашевского отражает и тот факт, что на упомянутых мероприятиях он не смущался повязывать георгиевскую ленточку, которая после событий 2014 года в Украине фактически потеряла первоначальный символический смысл и приобрела новый, т. е. стала символом агрессии и оккупации (поскольку ею в качестве опознавательного знака пользовались так называемые «зеленые человечки» в Крыму и «ополченцы» на Донбассе).

В свое время Томашевскому удавалось довольно активно разыгрывать «национальную карту», частично вовлекая в этот процесс и Варшаву. Однако из-за упомянутых ранее в тексте сомнительных шагов этот политик может лишиться польской поддержки.

Основной электорат Томашевского — это национальные меньшинства. Можно предположить, что и георгиевскую ленту в свое время он повязал лишь с одной целью — заручиться поддержкой определенного сегмента русскоязычных жителей Литвы. Однако негативный эффект от этого действия может быть намного сильнее позитивного. Вряд ли Томашевский может рассчитывать на расширение своего электората. Этому не способствует ни его политическое поведение, ни нишевая повестка, которой продолжает придерживаться он и его партия.

В то же время (и комментарий посла это только подтверждает) заигрывание с сомнительными символами не обеспечит этому политику поддержку Варшавы. В Польше прекрасно представляют, какие угрозы для стабильности региона несут события в Украине и агрессивная политика Кремля. Не случайно госпожа Дорошевска на той же пресс-конференции отметила, что среди приоритетов отношений между Литвой и Польшей — направление военного сотрудничества.

С другой стороны, потеря поддержки со стороны Варшавы для Томашевского вряд ли будет столь болезненной, как может показаться первоначально. Он в первую очередь играет на локальном уровне. Большая часть электората этого политика виртуально живет даже не в польском, а в российском информационном пространстве. При этом популярность Томашевского среди определенного сегмента литовских избирателей в первую очередь обусловлена никак не фактором поддержки со стороны Варшавы, а отсутствием должного внимания по отношению к национальным общинам со стороны других литовских политических партий.

Оригинал - на inBaltic.