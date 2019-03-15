

Станиславас Дрелингас, 1931 года рождения, проживающий в настоящий момент в Утене (городе на северо-востоке Литвы), в 1956 году участвовал в операции по задержанию лидера партизан юга Литвы Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса и его жены Бируте Мажейкайте (подпольная кличка Ванда). Раманаускаса-Ванагаса долго и изощренно пытали и год спустя казнили. Супругу отправили на восемь лет в особый лагерь в Сибирь. В прошлом году, наконец, были найдены останки партизана. Его признали фактическим главой литовского государства с 1954-го по 1957-й год и торжественно перезахоронили.

В марте 2015 года Каунасский областной суд, ссылаясь на Уголовный кодекс Литвы, осудил Дрелингаса за геноцид литовских партизан на пять лет лишения свободы. Верховный суд Литвы принял во внимание слабое здоровье осужденного (ему уже тогда было 84 года) и то, что в ходе операции он исполнял второстепенную роль. Срок наказания был сокращен до 5 месяцев и 6 дней, которые он провел под стражей в ходе судебного процесса. Адвокаты Дрелингаса решили оспорить приговор литовского суда в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), поскольку в 2015 году в схожем деле другого сотрудника КГБ Литовской ССР Витаутаса Василяускаса против Литвы Страсбургский суд поддержал осужденного. Но в этот раз европейские судьи высказались в пользу страны-ответчицы.

В Литве это решение назвали историческим. Де-факто ЕСПЧ впервые поддержал литовские суды, которые признают советские репрессии против «Лесных братьев» геноцидом.

Москва пока на это решение никак не отреагировала. Зато постановление суда в Страсбурге и реакцию на него в Литве язвительно прокомментировали пророссийские и российские СМИ: литовцы, дескать, пришли к «кривым выводам», все «оказалось иначе». Вроде как раздули из мухи слона, а ни о каком признании геноцида в постановлении суда речи не идет.

Действительно, постановление Страсбургского суда не содержит непосредственного заявления о том, что репрессии против литовских партизан являлись актом геноцида. Но судьи (пять против двоих) признали: мы увидели, что литовское законодательство теперь приведено в соответствие с международными нормами и в нем больше не осталось несостыковок, не позволяющих осуждать за геноцид тех, кто участвовал в убийствах «Лесных братьев». Получается, раз литовский суд может выносить обвинительнае приговоры за эти конкретные убийства как за геноцид, значит репрессии против партизан можно считать геноцидом. Логично? Логично.

О каких важных несостыковках здесь идет речь и почему Дрелингасу не повезло повторить успех в ЕСПЧ Василяускаса?

Понятие геноцида, как известно, определяет Статья II Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (принята в 1948 г.): это «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую». В эту формулировку не входит понятие «политическая группа». Именно ссылаясь на этот факт, Витатуас Василяускас оспаривал свой приговор, вынесенный в уголовном порядке в 2004 году за «геноцид литовских партизан в 1953-м году». Статья 99 Уголовного кодекса Литвы, принятого в 2003 году, действительно предусматривает уголовную ответственность за геноцид в отношении политических групп. На это несоответствие литовского законодательства международному и указывал Василяускас в своем обращении в ЕСПЧ. Кроме того, получалось, что его осудили постфактум за преступление (борьба с политической группой), которое на тот момент преступлением не считалось.

В итоге в 2015 году Страсбургский суд признал правоту Василяускаса и постановил, что власти государства-ответчика нарушили статью 7 Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится: «Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением».

По идее, если Василяускас не подлежит осуждению за геноцид, значит, и Дрелингас был осужден незаконно? Почему же в этот раз ЕСПЧ принял противоположное решение?

Дело в том, что в промежутке между этими двумя важными историческими процессами литовские суды провели тщательную работу над ошибками. И если в деле Василяускаса они не сумели обосновать свои выводы о том, что партизаны составляют значительную часть национальной группы (а значит речь шла не только о геноциде политической группы, но и национальной), то в деле Дрелингаса содержится подробное объяснение Верховного суда Литвы о важности партизанского движения. Как указывается в решении ЕСПЧ, Верховный суд Литвы смог доказать, что «они сыграли главную роль в защите национальной идентичности, культуры и национального самосознания литовской нации», что «партизаны составляли значительную часть национальной и этнической группы». А значит действия Дрелингаса подпадают и под Конвенцию ООН о геноциде и под статью 99 УК Литвы.

В нынешнем постановлении ЕСПЧ есть и еще один важный момент. Суд, как и в деле Василяускаса, напоминает: «каждый отдельный солдат не может демонстрировать полное слепое подчинение приказам, нарушающим общепризнанные права человека. Как офицер сил безопасности, он (Дрелингас – прим. автора) должен был знать, что произойдет в дальнейшем с двумя участниками сопротивления».

То есть можно, конечно, рассчитывать, что когда придется ответить за содеянное, вам, возможно, повезет найти лазейку в законе. Но от моральной ответственности уйти не удастся. И оправдание «я просто выполнял приказ» в ЕСПЧ уже не сработает.