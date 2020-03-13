После того как 5 марта сего года Рада отправила в отставку генерального прокурора, о знаковом снимке вспомнили многие СМИ и политические оппоненты Зеленского: половина "команды мечты" сегодня уже не у дел. Ближайший соратник во время избирательной компании, а ранее министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана (премьер при Порошенко), Александр Данилюк в мае прошлого года получил пост секретаря Совета нацбезопасности, но ненадолго: уже в сентябре подал в отставку и вовсе исчез из президентского окружения.

Руслан Рябошапка – тот самый, которого в разговоре с Дональдом Трампом Зеленский назвал "на 100% мой человек", успел поработать в президентском Офисе, а с августа прошлого года сел в кресло генерального прокурора. Ушел с этой должности Рябошапка не по своей воле: против него взбунтовалась часть правящей партии "Слуга народа", генпрокурор подал в отставку, чтобы, как он сам высказал, потом вернуться. Но ушел резко, не счел нужным даже отвечать на вопросы парламентариев. Зеленский от процесса самоустранился: мол, Рада назначила, пусть она и решает судьбу генпрокурора. Таким образом из четырех членов "дримтима" в обойме остались двое: сам Зеленский и его друг детства Иван Баканов, который возглавляет Службу безопасности Украины.

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Дримтим) #зробимоцеразом

A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) on Apr 12, 2019 at 8:44am PDT



Позиции Баканова остаются довольно прочными: он не потерял президентского доверия, руководит спецслужбой, которая регулярно рапортует о раскрытии российской агентуры, предотвращении терактов, борьбе с контрабандой.

Незыблемым остается еще один силовик – глава МВД Арсен Аваков, который уже установил украинский рекорд пребывания на министерской должности. Аваков возглавил правоохранительное ведомство сразу после Майдана в 2014-м году, его не тронули после отставки Арсения Яценюка в 2016, он – единственный министр, который остался в правительстве после избрания Зеленского президентом. В руках министра внутренних дел сконцентрирована вся полицейская вертикаль, войти с ним в конфликт автоматически означает подтолкнуть страну к возможной внутренней дестабилизации, что в условиях внешней российской агрессии крайне рискованно.

С Аваковым старался уживаться Петр Порошенко, лоялен к нему и Зеленский. Несмотря на то, что к министру накопилось немало претензий у представителей гражданского общества (не раскрытые резонансные дела, случаи полицейского насилия и т.д.), могущество Авакова только возрастает: он принимает участие в заграничных поездках Зеленского, имеет свою фронду в пропрезидентской фракции "Слуга народа", в политических кругах ходят слухи о премьерских амбициях. Баканов и Аваков - два столпа власти, которыми президент Украины рисковать не готов, и какой бы не была критика снизу, этих игроков он готов держать в своей колоде долго, возможно, даже до конца своего правления.

Все остальные представители исполнительной власти сакральной ценности не представляют. История экс-генпрокурора Руслана Рябошапки – яркий тому пример. Он был довольно близок к президенту, но в силу своей должности набрал немало политических "токсинов": отсутствие заметного прогресса в расследовании дел Майдана, весьма неубедительные обвинения в адрес волонтеров и ветеранов, которые якобы организовали убийство журналиста Павла Шеремета, пассивность в антикоррупционных процессах. Работой Рябошапки были недовольны как представители патриотического, так и пророссийского лагеря. Последние хотели бы от генпрокурора большей активности в преследовании Петра Порошенко и политической оппозиции и реабилитации функционеров режима Януковича. И именно эти силы были наиболее активны в лоббировании отставки Руслана Рябошапки. Но вряд ли следующий генпрокурор будет реваншистом: наиболее вероятным кандидатом на эту должность называют депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса – кадрового юриста, в послужном списке которого есть сотрудничество с "95-м кварталом", но никаких пророссийских симпатий за ним не замечалось. Вполне возможно, что Ионушас не отличится какими-то серьезными достижениями и со временем будет смещен с должности с теми же формулировками, что и Рябошапка.

Когда в августе прошлого года назначали правительство Алексея Гончарука, в экспертных кругах было немало скепсиса по поводу долгожительства этого Кабмина. Говорили, что отставка неминуема через год. Но, оказалось, для этого понадобился меньший срок: падение ВВП (в январе 2020 на 0,5%) и промпроизводства (7,5% в декабре прошлого года), отсутствие обещанного снижения коммунальных тарифов, повышенные темпы трудовой миграции – весь этот негатив начал напрямую бить по рейтингам власти.

По данным февральского исследования Центра Разумкова, популярность президента составляет 40% (против 73%, полученных на выборах), его партии 36%(против 43,6% на парламентских выборах). Наименьшее доверие среди представителей власти в то время был у премьера Алексея Гончарука. Потому его самого и возглавляемое им правительство отправили "на заклание". Точнее Гончарук и Ко сами пошли на выход. Первая попытка была еще в конце января, когда вTelegram слили записи неформального правительственного совещания, где премьер говорили о "тумане в голове у президента" и называл себя профаном в экономике. Алексей Гончарук после публикации записей написал заявление об отставке, но Владимир Зеленский лишь пожурил главу правительства и пообещал "дать шанс". Но, как оказалось, не более чем на месяц. Каких-либо четко аргументированных причин увольнения Кабмина не называли ни сам Гончарук, ни президент, который ограничился афоризмом, что кроме новых лиц нужны еще новые мозги и новые сердца.

Этими самыми мозгами сердцами должен стать кабинет Денис Шмыгаля. Сам премьер – типичная темная лошадка. Несмотря на то, что он успел побыть в предыдущем правительстве вице-премьером, фигура он малоизвестная: возглавлял Ивано-Франковскую область уже при президенте Зеленском, работал на энергетических предприятиях Рината Ахметова в Западной Украине, был чиновником во Львовской облгосадминистрации. В его прошлом нет каких-то серьезных "скелетов в шкафу", равно как и достижений или "истории успеха в отдельно взятом регионе". По-настоящему Шмыгаль прославился буквально на второй день своего премьерства, когда в эфире ток-шоу "Право на владу" (Право на власть) заявил, что Украина должна поставлять воду в Крым. В течение следующих суток премьер опроверг свои слова, используя привычную фразу политиков том, что его не так поняли. В некоторых украинских СМИ новый Кабмин успели назвать "правительством олигархов", мол и сам премьер, и многие министры ранее работали в разных олигархических структурах. Такая интерпретация довольно примитивна: все влиятельные бизнес-игроки вполне вхожи в Офис президента и вряд ли их интересует "местничество" в виде "своих" министров. Если во главе министерства экономики (пока в статусе и.о.) назначили сторонника открытого рынка и либерализации Павла Кухту, это отнюдь не означает, что олигархи не смогут корректировать экономическую политики в обход профильного министерства.

В своем недавнем интервью The Guardian Владимир Зеленский признался, что убедился в том, что управлять государством без "опытных людей" невозможно. Это серьезно противоречит предвыборной риторике о том, что власть надо очистить от старых кадров, "сделать их вместе". Кабмин Дениса Шмыгаля – это в значительной степени те самые старые кадры, из "позавчерашней" власти, то есть режима Януковича: новоназначенный министр здравоохранения Илья Емец уже занимал аналогичную должность, министр финансов Игорь Уманский, министр социальной политики Марина Лазебная были чиновниками 2-3 эшелона либо при президенте либо при премьере Януковиче. Внешнеполитический блок Кабмина – отдельная история: вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебу и министра иностранных дел Вадима Пристайко из правительства Гончарука просто поменяли местами. Часть министров, например, главы Минобразования и Минкультуры – это замы своих предшественников.

Главная причина смены правительства в Украине – работа на президентский имидж и рейтинг. Владимир Зеленский, продолжая подражать Александру Лукашенко, разогнал "плохих чиновников", таким образом он пытается снова понравится электорату, ряды которого редеют. Вряд ли кабинет Шмыгаля станет долгожителем: когда он наберет достаточное количество политических "токсинов", его так же беспощадно отправят в отставку. Вопрос лишь в том, кто придет им на смену: Зеленский уже сейчас испытывает немалый кадровый голод, и если он и дальше будет делать ставку на "опытных людей", то следующий состав правительства может оказаться полностью реваншистским, который начнет реставрировать сначала внутреннюю, а потом внешнюю политику по "выкройкам" Януковича и его функционеров. Такой сценарий чреват очередным социальным взрывом в Украине.