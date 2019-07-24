Пессимисты видят в этом дальнейшее усиление президента Владимира Зеленского вплоть до установления его диктатуры, оптимисты радуются неслыханному обновлению Верховной Рады: запрос общества на "новые лица" выполнен сполна и вся политическая система в стране будет перезагружена.

Парламентские выборы в Украине происходят по смешанной системе: половину депутатского корпуса выбирают по спискам партий, половину - в мажоритарных округах. С партиями картина вполне ясна. Социологические прогнозы, данные экзитполов вполне соответствуют цифрам, которые называет Центризбирком. Обработано уже более 90% бюллетеней, результат таков: партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,13%, пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%, "Батьквищина" Юлии Тимошенко – "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 8,14%, "Голос" Святослава Вакарчука – 5,26%. Остальные 17 партий, участвовавших в выборах в парламент не проходят.

Ukraina skaičiuoja rinkimų į Aukščiausiąją Radą rezultatus © Itar-Tass / Scanpix

С мажоритарными округами ситуация сложнее: подсчет голосов продолжается, возможно, в некоторых из них выборы будут признаны недействительными либо кандидаты будут обжаловать решения избирательных комиссий в судах, но в целом во многих округах заметно побеждают кандидаты от "Слуги народа". По предварительным результатам выборов, партия Зеленского получить порядка 250 мандатов (для формирования парламентского большинства необходимо 226). У президентской команды есть выбор: ограничиться только своими "штыками" или все-таки найти себе союзников для создания коалиции.

В региональном измерении ситуация напоминает картину недавних президентских выборах: во всех центральных и западных (за исключением части Львовской области) победила партия "Слуга народа", на юге и востоке – тот же лидер электоральных симпатий, только в контролируемых Украиной частях Донецкой и Луганской областях наибольшую популярность получила пророссийская партия "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Высокой явки не ожидали. Сказывается сезонный фактор: разгар лета, время отпусков. Ощущается усталость избирателей: в апреле выбирали президента, в представлении многих граждан именно эти выборы и есть сменой власти, парламентская кампания не столь важна. Хотя по Конституции Украина является парламентско-президентской республикой, в общественном мнении превалирует суждение о том, что президент "главнее" и от его политики зависит больше, чем от парламента. Популярным является и настроение, мол, выборы в Верховную Раду ничего не решат, и "все политики одинаковые". И хотя большинство партий активно агитировали за обновление власти, для многих избирателей эти аргументы оказались неубедительными.

Партия "Слуга народа" - явление, безусловно, феноменальное. Еще во время президентской кампании это была виртуальная политсила, которая на базе избирательного штаба Владимира Зеленского развернула партийное строительство. Не будет преувеличением сказать, что это партия случайных людей. На съезде "Слуги народа" было заметно, что многие делегаты встречаются впервые. Тут встретились как уже закаленные парламентской кампанией лидер партии Дмитрий Разумков (в прошлом активист "молодежки" Партии регионов Виктора Януковича), генеральный директор принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала 1+1 Александр Ткаченко, общественные деятели, волонтеры и просто "ноунеймы", о которых никто никогда ранее не слышал. Оказались в их среде и довольно токсичные персонажи, например, Дмитрий Спивак – человек, не скрывающий своих пророссийских взглядов, в прошлом ведущий на одном из телеканалов Виктора Медведчука. Но по мере того, как информация о Спиваке стала распространятся в информационном поле, партия начала реагировать и вскоре отказалась от этого кандидата. Это вообще вполне в стиле Зеленского: выдвинуть некую инициативу и отказаться от нее, если она получила негативный резонанс (так случилось, например, с новоназначенным главой Одесской облгосадминистрации Андреем Андрейчиковым – бизнесменом, имевшим среди всего прочего связи с самопровозглашенной Приднестровской республикой – президент довольно быстро отменил свой указ о назначении, увидев, что такое кадровое решение вызвало протест в обществе). Но в целом "партийные чистки" во время кампании не избавили партию от некоторого количества сомнительных персонажей, о которых писали медиа, но политтехнологи упрямо стояли на своем: мы новая политсила, среди нас нет "бывших". И эта риторика, как видим, возымела эффект.

Кадры на местах – проблема для любой украинской партии. Для новичка, каким является "Слуга народа", и тем более. В мажоритарных округах от пропрезидентской партии баллотировались вчерашние КВНщики, свадебные фотографы, парикмахеры. По оценкам политтехнологов, сам по себе факт выдвижения от "Слуги народа" давал любому кандидату фору в 15%, что не так и мало учитывая, что в среднем победитель в мажоритарном округе набирает 30-40% поддержки. И в большинстве регионов, как показывает текущий подсчет голосов, этот расчет сработал. Во многих мажоритарных округах в каждый созыв избирали одного и того же кандидата: как правило, это крупный бизнесмен, щедро "подкормивший" свой округ некоторыми инфраструктурными проектами либо же просто купивший практически голоса пенсионеров и других малообеспеченных граждан.

Rinkimai Ukrainoje © Sipa / Scanpix

Частью современного украинского фольклора стала "избирательная гречка": как правило, именно этот недорогой продукт раздавали на своих округах кандидаты. Несложно рассчитывать на поддержку мажоритарнику, который, например, является собственником крупного завода – как правило, его рабочие и формируют ядро электората. Но что-то пошло не так во многих округах. Например, в Запорожье, где в округе №77 всегда имел прочные позиции Вячеслав Богуслаев – хозяин машиностроительного завода "Мотор-Сич", типичный "красный директор", известный своими пророссийскими сентиментами. Шансы на победу у него были немалые, но Богуслаев проиграл выборы свадебному фотографу Сергею Штепе, который баллотировался от "Слуги народа". И это не единичный случай: наработанные годами схемы подкупа и использования админресурса дали трещину во многих округах: местных князьков обошли "случайные люди" из партии Зеленского. Прежние схемы работают разве что на Донбассе: так в округе №51 (прифронтовая часть Донетчины) в лидеры вырвался пророссийский деятель Александр Ковалев: как отмечают наблюдатели, он задействовал весь спектр подкупа и фальсификаций и, возможно, результаты выборов в этом округе признают недействительными.

Второе место получила пророссийская сила "Оппозиционная платформа "За жизнь". В парламенте предыдущего созыва была фракция "Оппозиционный блок", в которой наметился раскол на откровенно пророссийскую фронду и людей олигарха Рината Ахметова. Последние пошли на выборы отдельно под брендом "Оппозиционный блок" и проиграли: "проходных" 5% партия не набрала. Возглавляемая Юрием Бойко и Виктором Медведчуком ОПЗЖ получила 13% поддержки. Это, пожалуй, самая токсичная группа в будущем парламенте: Бойко и Медведчук открыто летают на переговоры в Москву, призывают к переговорам с боевиками на Донбассе. Любое сотрудничество с ними означает переход на пророссийские позиции. "Слуге народа" такой союзник вряд ли понадобится, фракция партия Бойко-Медведчука будет представлять собой пророссийскую оппозицию.

"Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко получили почти одинаковое количество голосов. По вполне понятным причинам, союза партии и Порошенко и "Слуги народа" не будет. После шуток Зеленского о "старом лице" Юлии Тимошенко, о коалиции "Батькивщины" и президентской партии вряд ли можно говорить серьезно. Особенно если учесть, что Тимошенко согласится только на премьерское кресло, и никакие другие квоты в правительстве ее не устроят. Таким образом, эти две партии могут сформировать проевропейскую оппозицию, что впрочем не исключает ситуативного сотрудничества со "Слугой народа" в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.

"Голос" Святослава Вакарчука – наиболее вероятный партнер "Слуги народа" в парламенте. Если последние не захотят создать свое однопартийное большинство. О возможном союзе говорят в обеих партиях, хотя и "набивают себе цену", как бывает в таких ситуациях. Ключевой вопрос – премьер-министр. Владимир Зеленский говорит о внепартийном экономисте, который должен возглавить Кабмин. Этим экономистом может оказаться, как говорят в различных источниках, Владислав Рашкован – финансист, который представлял Украину в МВФ. В день выборов Рашкована видели в штабе партии Вакарчука. Возможно, имя премьера уже определено, и Владимир Зеленский просто держит театральную паузу до начала работы Рады нового созыва.

За порогом Рады оказались "радикалы" Олега Ляшко (его крестьянский популизм устарел на фоне профессионалов шоу-бизнеса) и консеративно-патриотическая "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко, объединенные националисты набрали 2,27% поддержки. Своего рода феноменом, который еще стоит осмыслить, стала партия скандального пророссийского блогера Анатолия Шария: по всем признакам это был маргинальный проект, однако 2,3% голосов, отданных за эту политсилу, говорит о том, что влияние Шария в стране недооценено.

Впереди у новоизбранной Рады экзамены на зрелость. Депутатам от "Слуги народа", которые окажутся в парламентском большинстве той или иной формации, придется давать ответы на все актуальные вопросы сегодняшнего дня: от войны на Донбассе до преодоления бедности и снижения темпов трудовой миграции. Насколько они на это способны и насколько устойчивой может быть собранная на скорую руку партия "новых лиц", покажут уже первые заседания Рады, которые должны пройти в конце августа-начале сентября.