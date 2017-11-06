Если бы не этот переворот и нездоровое желание его руководителей захватить весь мир, других ужасов просто не было бы.

Что в России изменилось за 100 лет? И изменилось ли? Наконец – должно ли это волновать нас, литовцев, финнов, латышей, эстонцев, поляков? Может уже нет? Может это, включая захоронение пожелтевшей мумии, – дело одних россиян?

Пока мумия главы коммунистов, которую почитают миллионы россиян, лежит в мавзолее в центре Москвы, а мумия КГБ сидит в Кремле и правит Россией, поигрывая атомным кнутом, мы не должны повторять ошибку, убеждая себя, что эта страна нормальная, ну, а если немного и ненормальная, то все равно надо с ней дружить или хотя бы торговать.

Возвращение мумии все еще возможно. И нашей наивности тут отводится не эпизодическая роль.

Ленин и его банда наивностью и воспользовались. Не было никакого штурма Зимнего и выстрела "Авроры". Толпа солдат ворвалась в Зимний, захватила винный погреб – часть запасов осушила, большую часть перебила. Большевики воспользовались наивностью Временного правительства и нежеланием усмирять подонков общества.

Даже критически настроенные россияне, а за ними и некритически настроенные литовцы, повторяют коммунистическую мантру, будто бы, если бы не "Октябрьская революция", то Россия осталась бы отсталой. А как все обстоит на самом деле? Где была российская экономика в 1917 г. и где она находится в 2017 г.?

Там же, где была 100 лет назад. Это – не вымысел врагов России. Это – результаты исследования московского инвестиционного банка Renaissance Capital.

До переворота российская промышленность значительно отставала от промышленности ведущих стран мира. Россия тут была наравне с Бразилией и Мексикой. Так обстоят дела и сегодня.

До 1917 г. сырье составляла 2/3 российского экспорта. И спустя 100 лет сырье – 2/3 российского экспорта. Сто лет назад Россия была крупнейшим экспортером зерна в мире. И сейчас является. До ленинского переворота треть российского долга принадлежала иностранцам. То же самое и сейчас. До переворота иностранцы получали по 5-8% дивидендов от российских акций. И сегодня эта цифра такая же.

Россия осталась там, где была! Несмотря на выкошенную интеллигенцию и уничтоженный крестьянский класс. Несмотря на Гражданскую войну. Голод в Поволжье. Голодомор. Убийство 30 или 40 млн. граждан и еще почти столько же погибших на фронтах Второй мировой войны. Индустриализацию. Десятки миллионов людей, превращенных в зеков, а ведь они могли создать современную Россию.

Несмотря на фашистский режим с момента его зачатия до 22 июня 1941 г. Общий парад с нацистами в Бресте после уничтожения Польши. Дружбу с Гитлером и другими стервами, которые были в мире. Холодную войну. Железный занавес. Утопленную в крови Венгерскую революцию. Растоптанную Пражскую весну. Афганистан, войны в Чечне и Украине.

"Если бы не переворот 1917 г., сегодня Россия была бы более плотно населена, она была бы богаче и демократичнее, чем сегодня", - пишут аналитики Renaissance Capital.

Царская Россия обоснованно была названа тюрьмой нардов. До 1917 г. Россия уничтожала завоеванные народы. Она жестоко подавила восстания литовцев и поляков, убивала чеченцев и дагестанцев, арабскую и латинскую письменность порабощенных народов насильно заменяли кириллицей, у порабощенных народов забирали имущество и церкви, людей ссылали в Сибирь. Все это делали с азиатской жестокостью.

Коммунисты довели эту царскую традицию уничтожения соседних народов до невероятных высот. Ново было лишь то, что начали тоталитарное уничтожение самого российского народа. По сути жизнеспособность российского народа была сломлена в начале 30-ых гг. ХХ в., когда уничтожили и сослали в Сибирь крупных земледельцев, а оставшихся согнали в колхозы.

В России была создана система тоталитарного рабства. В более мягкой форме она действует и сейчас. Уничтожение россиян носило настолько массовый характер, что даже некоторые российские авторы признают, что жители России в основном - это потомки палачей, надзирателей и стукачей.

На самом деле уничтожение нормальных людей, чудесным образом родившихся от тех, кто жил в России до переворота, продолжалось на протяжении всей коммунистической эпохи.

Это был геноцид российского народа (а также других народов, но другие по крайней мере знали, что это чуждый режим, которому нужно сопротивляться, а россияне до сих пор гордятся "победами" СССР), основывающийся на нравственных критериях. Уничтожали всех, кто сохранил любое проявление человечности. Если не физически, то духовно. Их включали в число доносчиков. Подкупали, как мы видим, на примерах того, как знаменитые российские журналисты становятся пропагандистами.

Было бы ошибкой путать геноцид с убийством крыс в банке, которое Сталин затеял в 1937 году, когда одни палачи в борьбе за власть массово уничтожали других.

Кто-то из российских ученых, которого заставили работать на большевиков, сказал, что "большевики – это самые отвратительные отбросы всех народов и слоев общества".

Российский писатель А.Веселый в своем фантастическом романе "Россия, кровью умытая" описывает, как военные после "революции", развлекаясь, замучили интенданта, заставив его съесть несколько котелков каши с машинным маслом.

На такие отбросы, подчас криминальные, и опирались те, кто совершил октябрьский переворот. И нынешние власти России на них опираются. Этот многонациональный набор отбросов размножался так, что уничтожил всех, у кого еще была человечность. И продолжает размножаться. Может, несколько мутирует, но сути это не меняет.

Скажем, и сегодня в России героем СССР называют палача генерала с Лубянки В.Блохина, который за время службы лично расстрелял больше 10 000 заключенных.

После захвата Крыма российский публицист Алексей Широпаев писал, что Россия не воспользовалась возможностью, которую ей предоставила перестройка. По его словам, фильм T.Абуладзе "Покаяние" стал проверкой на вшивость россиян. Вместо обязательного покаяния общество охватило растущее возмущение и ярость.

Призыв к покаянию в России быстро приравняли к оскорблению национального и личного достоинства: "Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы всех их спасли от фашизма!!". Какое дело спасителей до того, что красноармейцы изнасиловали 4 млн. немецких женщин, вывезли в Сибирь 250 000 литовских крестьян или украли половину промышленного оборудования в Польше! Это плата спасителям за "успех".

Покаяние - это самая серьезная тема перестройки, которую красной чертой перечеркнула тема "неколенопреклонения". Как образно пишет А.Широпаев, "зловонный труп тирана теперь подобран и водружён на старый пьедестал".

Но зато какие мы духовные, заявляют россияне, придерживая за голову мумию тирана, если кто-то за столом упоминает об исследовании банка Renaissance Capital, которое показывает, что через 100 лет Россия находится на том же месте. По сути в жопе мира.

Наша культура великая, равно как и традиции, весь мир нас ценит, и никто в духовности не может сравниться с нами, кричат громче всех почитатели Мордора. Россияне раздуваются от гордости, а некритичные литовцы им вторят. Первый вице-спикер литовского парламента Башкене в прошлом году вместе с "крестьянкой "Ширинскене даже притащили такого "духовного" гуру в парламент.

Перед тем как стать депутатами "крестьяне" Бакас и Папиртене набирались опыта в России. И связи школы Кепяниса по охлаждению задницы на льдине, тоже ведут в Россию. Скарджюс И Скарджювене, Бастис. Что уже говорить о бизнесе удобрений и комбайнов председателя Комитета по культуре.

А за ними длинный шлейф – сотни "духовных" литовцев, которые со сих пор владеют лишь русским, смотрят только русские "духовные" фильмы и слушают российские "бумчики".

Но, может, духовность - это хорошо? Когда кто-то о чем-то постоянно кричит, чаще всего этого ему и не хватает. Вспомните анекдот об отце и сыне червяках? Выползает молодой червячок из кучи навоза, озирается вокруг: солнце светит, травка зеленеет, сады цветут.

Как красиво, говорит отцу, а почему мы в такой противной дыре живем? "Это наша родина", - гордо отвечает отец.

Трудно понять, как духовность сочетается с уничтожением малайзийского пассажирского Boeing и убийством 300 пассажиров. С кассетными бобами, которые сбрасывали на больницы в Сирии? С осквернением останков убитых партизан, когда их тела бросали на площадях городов? Наконец, с взрыванием своих же граждан в Москве и Рязани?

Не та духовность? Но даже и "чистая" духовность в России после переворота сродни дешевому мифу. К примеру, из 5 российских лауреатов Нобелевской премии 4 были вынуждены эмигрировать или их так гнобили, что они не могли получить премию (Бунин, Солженицын, Пастернак, Бродский).

У опустившихся французов 15 лауреатов Нобелевской премии, у бездуховных американцев и никого не любящих британцев – по 12. У немцев и шведов – по 8. Даже у итальянцев 6. В России 2300 музеев, а в Германии – 6200. А посещающие музеи немцы опережают "духовных" россиян в энное количество раз. Что уже говорить о "бездуховных" США, где 17 200 музеев.

Таким образом мы приходим к факту, что "духовные" россияне даже в конце второго десятилетия XXI в. всех в мире опережают только по числу танков, по большей части устаревшей конструкции, ну и, конечно, по тотальному превосходству в плане духовности.

Лучше уже они были бы нормальными. Уже 100 лет как от России за исключением короткого периода правления Б.Ельцина, веет мертвенным холодом. А еще – ложь, пропаганда и параноидальное желание во что бы то ни стало лишить всех окружающих возможности жить по-человечески в обмен на российско-ленинскую духовность.

Это – факт, и не надо тут тыкать соломинкой политкорректности. Но может, было что-то хорошее от ленинского переворота, столетнюю годовщину которого церкви всех конфессий в Центральной и Восточной Европе должные помянуть молитвой за сотни миллионов погибших и искалеченных?

Странно, но было. Если бы не этот переворот, то свободной Литвы могло и не быть. После переворота Литва выбралась на свободу через игольное ушко, и быстро. Может поэтому, такое большое количество представителей нашей власти сотрудничало с большевистской Россией. Но довольно. Не будем больше сотрудничать. Даже и ради мнимой духовности.