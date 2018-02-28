По заведенным еще с советских времен правилам, в последний месяц календарной зимы на стол руководства страны ложатся годовые отчеты, проверенные спецкомиссией силовых структур— опоры правящего режима. Если в Советском Союзе таким руководством было всесильное Политбюро, то сегодня – это Совбезы в союзных России и Беларуси.

Уместным будет напомнить, что отличие Политбюро от этих совбезов отмечается в коллегиальном руководстве первого и абсолютизме главы второго. Да и некоторых обязательных телерепортажах заседаний второго при почти полном отсутствии таковых про Политбюро. Про бытовавшие в этом советском ареопаге дискуссии на судьбоносные для страны темы стало известно, в основном, после ухода их участников вместе со страной в мир иной. А вот по некоторым публичным заявлениям, суждениям руководителей совбезов двух частей так называемого союзного государства можно судить о современном состоянии их государств и окружающего мира.

Тревожный совбез

На первом в этом году заседании беларуского Совбеза его главой была высказана особая тревога и крайняя обеспокоенность за происходящее в этом, по сути, разрушенном доверии в мире. В открытой части произнесенной речи на этом заседании констатировались далеко не все истинные причины происходящего нарастания напряженности между различными полюсами сил, уже поставившей мир буквально на порог большой войны. В первую очередь, речь идет о кризисе в отношениях России с США и с Западом в целом, возникшем после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. И место суверенной Беларуси в обозначенном раскладе противостояния представляется с трагичной перспективой, не до конца осознаваемой минскими архистратегами. А объявленная готовность послать несуществующее в реальности количество беларуских миротворцев и вовсе озадачило всех участников и наблюдателей украинской трагедии. Видимо поэтому, официальное сообщение о встрече в Мюнхене главы МИД РБ со спецпредставителем по Украине Госдепа США не сопроводили (в отличие от других там встреч министра) иллюстрацией, что могло вызвать сомнения о месте встречи.

Но, как надо понимать из последовавших заявлений некоторых членов совбеза, возникшая ситуация с суверенной Беларусью выглядит далеко не безнадежной с собственной компактной и мобильной армией. Как всех слушателей заверяют, в высокой степени готовности находятся и остальные структуры силового блока. Вроде как видимых причин сомневаться в несущих опорах режима нет.

"Русская тройка" над Беларусью

Вместе с тем, некоторые внимательные наблюдатели не склонны воспринимать случайными совпадениями прозвучавшие заверения о готовности быть западным форпостом виртуального СГ и вдруг снова возникшей напряженностью из-за молочной продукции между его двумя частями. О руководителе Россельхознадзора, против которого по прямому приказу главы беларуского совбеза продолжают «копать» силовики из МВД, сегодня что-то уже ничего не слышно. На арену вышел «тяжеловес», министр сельского хозяйства Ткачев, публично высказавший свою поддержку действиями Россельхознадзора.

Самый значимый поступок Ткачева на посту министра, за который его будут помнить — ​предложение вести войну санкций между Россией и Европой не на жизнь, а на смерть. И маховик продуктовых репрессий заработал на полную катушку. Появление Ткачева в публичном пространстве нынешних молочных распрей может свидетельствовать о решимости Москвы вести войну санкций с Минском по предложенному Ткачевым европейскому образцу. Кстати, таких чиновников, как Ткачев, Рогозин и Шойгу называют этакой «русской тройкой» будущего России. Можно отметить, что эта тройка не особо жалует Минск своими визитами, что иногда тревожит некоторых беларуских чиновников, видящих в этом некие зловещие намерения Кремля. Например, вице-премьер по ВПК Рогозин прекратил ездить после своего фиаско с попытками приобрести на своих условиях лакомые куски беларуской оборонки. И возникли тогда у беларусов известные и неизвестные проблемы с совместными оборонными заказами. Когда об этом вспоминают, то вполне понятными воспринимаются упреки главы беларуского Совбеза в адрес Москвы, где, по его словам, не понимают всю значимость, необходимость помощи в оснащении беларуской армии новейшими образцами российского вооружения. Надо так понимать, на условиях беларуского потребителя, которые для Кремля неприемлемы. Какие результаты принесет идущий оружейный торг между союзниками, спрогнозировать сложно. Как и вообще поведение правителей двух частей СГ без оборонной составляющей.

Как известно, эта сфера особого внимания министра обороны Шойгу, чьи ракетчики с ЗРК «Искандер» недавно появились в Калининградском анклаве. Некоторые польские и другие эксперты это назвали шантажом и реакцией на скорое появление американских систем ПРО «Пэтриот» в Польше.

Вопрос о компетенции

Известно, что глава российского совбеза как-то отмечал, что управление этими системами будет находиться исключительно в компетенции США, а не Польши или НАТО. Понятно, что с размещением «Искандеров» между натовскими Польшей и Литвой в российском анклаве вопрос о компетенции России не возникает. А вот в случае их появления на беларуском западном форпосте СГ, о чем говорилось на заседании беларуского совбеза, вопрос о такой компетенции, экстерриториальности иностранных баз, может возникнуть вопреки, например, некоторым заявлениям беларуского министра обороны, которые иногда воспринимаются слушателями по-иному, чем заявления других руководителей о вероятном противнике и возникающих угрозах. Такое впечатление, что конкретные угрозы не фиксируются в уже принятых доктринах, а имеют ситуативный характер. Ну, как с мозговедческими рассуждениями о «ситуативном нейтралитете» беларуского государства. Насколько известно, на упомянутом заседании совбеза, никто не посмел оспаривать таким нейтралитетом тему западного форпоста. А скорее всего—осажденной крепости.

Секретарские полномочия

Важно тут учитывать, что работают аппараты совбезов над возникающими угрозами ежедневно, а не от заседания к заседанию. И вес, влияние их руководителей (секретарь и госсекретарь) в политических руководствах двух стран далеко не равновелик. Да и уровень внимания СМИ у них разный. Все чаще звучат мнения, что отнюдь не случайны нынешние попытки дискредитации секретаря российского совбеза с кокаиновым грузом из Аргентины накануне перевыборов 18 марта своего руководителя. Мол, за ними стоят силы пытающиеся вмешаться в предвыборную кампанию в РФ. Не исключено, что нынешние действия против секретаря совбеза могут обернуться непредсказуемыми последствиями и для союзников. Особенно, когда периодически стал исчезать из публичного пространства хозяин Кремля.

Непредсказуемый и нервный Кремль опасен для всех. Может быть, поэтому на последнем заседании беларуского совбеза и прозвучали некие туманные намеки, обещания, что только после 18 марта состоится серьезный разговор с предсказуемым победителем. На этот раз, как-то мало представляется будущий разговор очередным и ставшими уже с привычными уступками Кремля. Да и вопреки радужным прогнозам популяризаторов правящего режима и цифровых дипломатов, последние решения Брюсселя продлить ограничительные меры в отношении Беларуси еще на год – до 28 февраля 2019 года не оставляют надежд на успех политики односторонних уступок.