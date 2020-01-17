Роман Яковлевский. Путин предписал Минску доктора Мишустина

Предложенные Путиным – архитектором реформы государственной власти застали всех врасплох. По ходу продолжения выяснений отношений насчет «углубления интеграции» у Минска появились в Москве новые собеседники с прежним модератором. Как теперь сложатся отношения между премьерами двух стран, никто уверенно даже предположить не может. И если от беларуского мало что зависит в тех или иных решениях, то насчет его нового российского коллеги московские мозговеды особо подчеркивают его близость к либералу Кудрину, который когда-то трудоустроил Путина в Москве. А на высших этажах правящего режима в Минске таких не любят на грани ненависти. Как бывает у больных к докторам.
Отправив в отставку правительство Медведева, заявившего о начале «углубления интеграции» между РФ и РБ, как считают наблюдатели, Путин еще жестче будет пытаться «лечить» нереформируемый Минск посредством различных инструментов воздействия, среди которых новый московский премьер будет куда профессиональнее их применять для беларуского пациента.
В Москве о Мишустине говорят, как о самом настоящем человеке дела. Ставшего новым премьером, главного налоговика России чиновники и иные его пациенты считают блестящим кризисным менеджером, которого периодически перебрасывают с одного проблемного участка на другой. Как у участкового доктора. Конечно, беларуский не станет для него главным участком, но заметным.
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