Нынешняя серия обмена "любезностями" на разных уровнях вплоть до высшего, еще одна констатация ненормальности сложившегося положения с опасными метастазами, которые расползаются и на другие сферы двусторонних и многосторонних отношений.
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Речь уже идет не только об атомной энергетике, но и об отношениях Беларуси с ЕС, НАТО и США, Естественно, при зримом и незримом присутствии Москвы со своим калининградским плацдармом.

Не лишним будет напомнить и труднообъяснимое отсутствие литовского коллеги на встрече под эгидой Болтона в Варшаве секретарей совбезов Польши, Украины и Беларуси. А ведь они обсуждали там вопросы региональной безопасности, которая сегодня под угрозой не только на украинском, но и белорусском направлениях.

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Появление американских солдат на литовско-белорусской границе вызвало ожидаемо бурную реакцию руководителя Беларуси, который публично объявил приказ своим силовикам срочно изучить варианты ответных мер на появление в соседней Литве вооруженных подразделений США и иных стран-членов НАТО.

Появившиеся рассуждения разного рода мозговедов о возможных вариантах неких ответных мер Минска, да еще в союзе с Москвой, явно страдают умозрительностью. И очарованием волшебной мелодии не полонеза Огинского, а "полонеза" Лукашенко.

При всей агрессивности полководца Шойгу, его верховный главнокомандующий должен понимать всю опасность и непредсказуемость последствий нынешнего повышения градуса напряженности в данном регионе.

Нет больших оснований сомневаться и в том, что в НАТО также это понимают, отмечая, напоминая, что истоки нынешней эскалации в аннексии Крыма, разрушившей всю систему европейской безопасности. Одним из результатов этого стало исчезновение былого доверия к Кремлю.

Что касается минских архистратегов, то всем их потугам нормализовать отношения с США, другими странами-членами НАТО неизбежно суждено оставаться "в плену" союзнических обязательств с РФ, у которой отношение к Литве набрало почти "критическую массу".

И в данном процессе опасной эскалации напряженности между Минском и Вильнюсом не исключена вероятность появления ее следующего этапа - отзыва послов двух стран "для консультаций". О такой вероятности уже стали говорить в определенных и надо полагать ответственных кругах.

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