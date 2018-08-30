На серии встреч, форумах различных форматов, состоявшихся в необычно жаркое лето, все они пытались прояснить для себя перспективы на ближайшее будущее. Такие цели преследовала и августовская встреча "с глазу на глаз" в Сочи правителей России и Беларуси.

Увертюра к сочинскому спектаклю

Еще в июле стало известно о приглашении Путина своему беларускому коллеге приехать в Сочи, где они нередко предпочитают обсуждать дела актуальные и перспективные. И разномастные наблюдатели, медиа сразу приступили к гаданиям о возможных причинах содержании этого сочинского саммита.

Судя по инспирированной из Москвы теме назначения нового российского посла в Минске, интерес к появлению Лукашенко в Сочи был обеспечен. Близкие к Кремлю мозговеды и не скрывали, что новый посол М. Бабич с расширенными полномочиями спецпредставителя Путина должен будет исполнять роль наместника в Беларуси. Принадлежность его к правящей чекистской корпорации могла лишь усилить мандраж новых суверенов правящего режима в Беларуси. А он у них стал время от времени проявляться еще с крымского блицкрига и памятных совместных с РФ учений "Запад-2017". Как известно, затем последовала целая серия разноуровневых белоруско-российских контактов, которые старательно пытались представить обычными рабочими. Они касались аспектов и внешней политики двух стратегических союзников.

Не секрет, что некоторые контакты Минска с НАТО, США, определенными западными структурами временами вызывают у кремлевских стратегов вопросы, ответами на которые они не всегда удовлетворены в полной мере. Может быть, это могло повлиять и на последние кадровые перестановки в правительстве, которые произвел лично Лукашенко. По некоторым данным, глава МИД Владимир Макей так и не дополнил свою должность портфелем вице-премьера. Можно напомнить, что такое совмещение уже было у некоторых его предшественников. Следует также отметить и внезапный гнев государя, который был впервые публично продемонстрирован "с последним предупреждением" в адрес госсекретаря беларуского Совбеза генерала Станислава Зася. Как и главу МИД, его также не особо жалуют в Москве. Такую версию старательно навязывают публично и непублично разные знатоки нынешних беларуско-российских отношений. В пользу различных догадок, предположений происходящего в этих отношениях свидетельствует и молниеносное перемещение посла Беларуси в Москве в кресло вице-премьера. А о новом своем после в Москве, как признался Лукашенко, пока он даже и не думал. Зато, надо полагать, думает не только о новом российском , но и недавно назначенном армянском после. Конечно, в Сочи должны были говорить и на армянскую тему. Особенно после истории с генсеком ОДКБ Хачатуровым, которого, несмотря на дипломатический иммунитет, все же в Ереване задерживали.

Как известно, в судьбах дипломатов бывает разное. Так, например, бывало, что послы той или иной страны из Минска уезжали так и не вручив Лукашенко верительных грамот. Говорят, среди таких был и нынешний глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, прошедший все необходимые конституционные процедуры в своем парламенте. Как отмечают эксперты, в европейской Беларуси все не так. Там никто из чиновников даже не знает, кем может утром проснуться.

Мюнхен-Минск

Можно предположить, что в Сочи затрагивалась и тема предстоящего приезда в Минск большой группы экспертов Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Вполне вероятно, что среди них будут и такие знатоки белоруско-российских отношений. Насколько известно, в Минске планируется участие в "мюнхенском" мероприятии исключительно экспертов, политологов.

В отличие от самой Мюнхенской конференции, в Минск приглашения политиков не предполагается. Однако помнится, как во время встречи минувшим летом в Минске с президентом Австрии А. Лукашенко обратил внимание на то, что Австрия играет значительную роль в укреплении безопасности в Европе.

"И мы бы очень хотели, чтобы осенью текущего года на Минской конференции по безопасности в нашем регионе присутствовали австрийские представители высокого уровня. Мы бы хотели иметь солидный диалог по развитию процесса обеспечения безопасности в нашем регионе", - подчеркнул президент Беларуси. Так что остается за уровнем ожидаемой аудитории только наблюдать.

И как тут не вспомнить знаменитую "мюнхенскую" речь Путина, с которой он выступил 10 февраля 2007 года. В ней он говорил об однополярности мировой политики, наступлении НАТО на Россию и меняющейся роли России в мире. Именно после этого обращения аналитики заговорили о начале новой "холодной войны". Конечно, говорить о возможном появлении Путина на "мюнхенском" мероприятии в Минске с миротворческой речью мечтать не стоит. На этот раз, в роли миротворца вполне может выступить с речью его белоруский союзник. На предыдущем такого рода PR-мероприятии в Минске приглашенная аудитория разного уровня слушала его стоя. Будут ли теперь "присутствовать австрийские представители высокого уровня", неизвестно. Впрочем, как и российских. Не исключено, что высокого гостя из Минска захотят увидеть и послушать также и на Рижской конференции по безопасности. Появилась информация о полученном приглашении Лукашенко посетить не только Вену, но и впервые столицу страны-члена НАТО Ригу. Там его еще не видели.

А пока, после сочинской встречи двух президентов так и не прояснилось, увидят ли Путина в Могилеве, где на осень запланирован масштабный экономический форум регионов двух стран с участием их президентов. Кстати, предыдущий форум на высоком и высшем уровнях был в любимом Путным городе Сочи.

Сербский гамбит

Появление заявления А. Лукашенко о готовности Беларуси всемерно участвовать в восстановлении Сирии вполне отвечает внешнеполитическим замыслам Кремля. Оно напомнило не только о функционировании в Дамаске полноценной белоруской дипмиссии на фоне массового закрытия аналогичных в других частях света. Очевидно, что при нынешней степени присутствия России в Сирии, автономности функционирования посольства и иных беларуских структур в этой стране не стоит придавать абсолютного значения.

Вспомнилось и стремление Кремля привлечь к миротворческим операциям в Сирии своих союзников по ОДКБ. По этому поводу появлялась в СМИ разная информация о реакции союзников отнюдь не в пользу Москвы. Тем не менее, от требований поддержки своей политики в "горячих точках" Кремль отказываться не намерен. И способен проводить ее с помощью различных инструментов воздействия на своих постсоветских союзников, строптивость которых исчезает по мере появления обещанных траншей. Насколько известно, о такого рода помощи говорили и в Сочи. Так что экономические аспекты взаимоотношений между Москвой и Минском вполне могут иметь внешнеполитическое содержание. По мнению аналитиков, к войне в Сирии Россия относится практически как к испытательному полигону. Но это разрушенная Сирия. А вот в европейском контексте все чаще в ленте новостей появляется Сербия с ее проблемами с соседями. Теперь можно увидеть даже информацию о мероприятиях ОДКБ в Белграде.

Обмен визитами на высшем и высоком уровнях с Москвой и Минском никого не удивляет. Вот и сейчас стало известно об открытии в Минске офиса военного атташе Сербии с участием министров обороны двух стран. Ранее, Минск посетил и спецпредставитель сербского президента, глава МВД, который лично Лукашенко передал официальное приглашение посетить Белград. И передал Лукашенко подробности инцидента с сербским политиком, который произошел в самопровозглашенном Косово. Его убийство было использовано албанскими властями как предлог объявить эту населенную сербами территорию нестабильной и взять ею под полный контроль.

Как старательно намекают некоторые московские и иные источники, близкие к прошедшим сочинским посиделкам, визит Лукашенко обещает быть важным и интересным в свете белоруско-российских отношений.

Дело в том, что в связи с нарастающей напряженностью на севере Косово, во властных кабинетах Белграда и Кремля стали появляться "памятные записки-рекомендации" о вариантах миротворческих операций в этом регионе. Причем инициировать их начало должны некие обращения сербской общественности о защите собратьев на севере Косово. Такая форма приглашения должна позволить игнорировать мандат ООН. Примерно так, как это случилось с просьбой Дамаска к Москве о помощи. Авторы таких "записок" уверяют, что официальный Белград уступит давлению своей общественности и примет…российских миротворцев. Возможно, и некий миротворческий контингент ОДКБ, дотируемой Россией

В общем, архистратегами навязывается еще одна тема для Европы, НАТО, ЕС. Прозвучит ли она во время официального визита беларуского руководителя в Белград, после его последнего визита в Сочи, сегодня совсем не очевидно. Но вероятно.