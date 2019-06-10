Роман Яковлевский. Хождение за три моря

Участники этого неформального союза стран Центральной и Восточной Европы целенаправленно стремятся уже четвертый год подряд продвигать свои общие интересы, посредством укрепления связей с США в таких сферах, как развитие инфраструктуры стран-участниц, диверсификация источников их энергоснабжения. Поэтому вместе с главой Еврокомиссии Юнкером и президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером был и министр энергетики США Рик Перри.

Антироссийская инициатива

Евросоюз находится в кризисе. И одной из реакций на него стала активизация процесса межрегиональной интеграции в ряде конкретных сфер группы евросоюзных стран. Группа состоит из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Хорватии, Словении и Австрии.

Такая активизация группы стран ЕС заслужила должное внимание еще на прошлом форуме в Дубровниках. Там присутствовали кроме министра энергетики США еще министры иностранных дел и транспорта Турции и Китая.

За прошедших четыре года, например, опыт Литвы по строительству СПГ-терминала в Клайпеде помог освободиться от монополистического диктата "Газпрома" и почти на четверть (23%) снизить цену на газ. Примером успешной деятельности также считаются электроэнергетические соединения Литвы со Швецией и Польшей, сократившие цену на электроэнергию на 16%. Также приоритетом Литвы в рамках инициативы Адриатика-Балтика-Черное море является обмен опытом по обеспечению разнообразия источников энергии, вклад в строительство СПГ-терминала на острове Крк. Это стратегически важный для региона Адриатического моря и Евросоюза проект.

Стоит особо отметить, что за продолжение "крымских" санкций в европейских столицах сегодня можно услышать разные, неоднородные мнения. Считается, отмечают эксперты iSANS, что наиболее солидарную позицию в поддержку санкций пытаются держать почти все 12 участников инициативы "Троеморья" на линии Адриатика-Балтика-Черное море, которую в Москве воспринимают как антироссийскую. Особенно после заявления президента Польши Анджея Дуды, что доминирование одного поставщика энергии — это вызов для Центральной Европы, несущий реальную угрозу.

Это заявление во многом конкретизировало смысл остальных выступлений, в которых звучали акценты о защите, как собственных интересов, так и всего ЕС. Особенно когда в Брюсселе рассматриваются вопросы финансирования проектов ЕС. Как заверяют участники саммита, многие из них находятся в развитии.

В Балто-Черноморском коридоре

Вместе с тем, обращают внимание эксперты, среди участников нынешней инициативы "Троеморья" отсутствуют, в любых статусах, такие соседи ЕС в данном регионе, как энергозависимые от "Газпрома" Украина и Беларусь, с которыми стремятся развивать сотрудничество по заявленным "Троеморьем" темам практически все страны данной инициативы. В связи с этим, стоит напомнить об участии Украины и Беларуси в таких инициативах со странами ЕС, как Центральноевропейская (ЦЕИ), Вышеградская группа и "Восточное партнерство".

Статусные кандидаты

Черноморский статус Украины с ее транзитным потенциалом и политика ускорения евроинтеграции видятся реальной перспективой для подключения к "Троеморью". А сухопутная, с ее прагматичной многовекторностью Беларусь для инициаторов "Троеморья", может пригодиться со своими статусами наблюдателя в Организации черноморского сотрудничества (ОЧЭС) и Совете государств Балтийского моря. Чем не новые цели и задачи для разных внешнеполитических «дуг» минских геостратегов?

К тому же возбудить их воображения может и то, что следующий саммит стран "Триморья"пройдет в Таллинне, с которым у Минска в последнее время наблюдается заметная активность в разных сферах сотрудничества. В том числе и по важной для "троеморцев" теме расширения возможностей морских портов. А там, глядишь, можно будет вновь напомнить о, якобы, собственной инициативе "Хельсинки-2", содержащей, по сути, признание перекройки границ в Европе после крымского блицкрига и донбасских реалий.

Перечень таких предположений видится интересным и потому, что в следующем году предстоят президентские выборы в США с большими шансами у Трампа остаться президентом. В последнее время, довольно часто говорят, особенно в столице морской и энергетической державы Москве, о будущих в следующем году президентских выборах в Беларуси. В отличие от непредсказуемых демократических выборов в США, основного спонсора инициативы 12 стран ЕС, предсказуемость президентских, да и иных выборов в Беларуси сегодня выглядит вполне ясной. Особенно на фоне процесса "углубления интеграции" во всех сферах с Россией.

По официальной информации, прошедший в Любляне четвертый саммит стран-участниц инициативы "Троеморье" констатировал повышение уровня энергетической безопасности и транспортной связанности государств Центральной и Восточной Европы. Кроме того, оказались плодотворными и обсуждения вопросов трансатлантических связей,

региональной безопасности.

Сигналы из Берлина

Наблюдатели зафиксировали и такой важный момент, как начало Берлином сигнализации об изменении своего курса в отношении данной Инициативы, страны которой выступают с критикой проекта "Северный поток-2". Буквально сенсацией стало на прошлом саммите предложение главы МИД Германии стать членом "Триморья". Но далеко не все участники это заметили. Видимо поэтому Германия может присоединиться к группе, только если все нынешние члены инициативы проголосуют за расширение. Пока консенсус и тут всемогущ. Но в случае гиперпрогматичной щедрости Трампа, возможное членство Берлина в Инициативе будет не столь значимым. Так, судя по некоторым реакциям, думают в Варшаве и некоторых других "троеморских" столицах.

А тем временем, президент Польши Анджей Дуда сообщил на саммите о создании Фонда "Троеморья": "Мы решили его создать как единственную институциональную форму сотрудничества в рамках "Троеморья", т. к. мы не хотим плодить бюрократов, создавать какие-либо специальные секретариаты или другие учреждения". Интересный пример для брюссельских бюрократов. И весьма, надо полагать, неприятный для разного рода евразийских, союзных структур.

А ключевым проектом, по мнению президента Польши, является коридор Север-Юг, соединяющий уже существующий терминал СПГ в Свиноустье за 720 миллионов евро с южным концом газотранспортного коридора с терминалом на хорватском острове Крк. Еврокомиссия уже выделила Хорватии 101,4 миллиона евро на строительство этого СПГ-терминала. Стоимость строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) на хорватском острове Крк со всей необходимой инфраструктурой оценивается примерно в €1 миллиард.

Таким образом, польский терминал СПГ должен стать ключевой частью межморской системы Север-Юг интегрированной газовой сети стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Хорватии. Очевидно, что газовый коридор "Север – Юг" даст возможность Соединёнными Штатам, считают эксперты iSANS, стать если не главным, то одним из ведущих экспортёров газа в Европу, оттесняя Россию.