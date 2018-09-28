Например, в телевизионном шоу Э. Якилайтиса (с участием г-жи Фаины Куклянски) в оправдание Норейки были высказаны два аргумента: "благодаря Норейке в Литве не был создан легион СС", и что "Норейка лично евреев не убивал".

По моему мнению, аргументы не выдерживают критики:

– отсутствие легиона СС не спасло ни евреев, ни имидж Литвы. "Белоповязочники" оказались ничем не лучше эсэсовцев.

– ни Гитлер, ни Эйхман лично евреев тоже не убивали.

(именно так я ответил корреспонденту газеты "Нью-Йорк Таймс" на просьбу прокомментировать утверждение "Норейка лично евреев не убивал")

Преступления против человечности не имеют срока давности.

Только суд может ответить на вопрос, является ли преступлением против человечности подписанный Норейкой приказ о заключении в гетто определенной группы граждан Литвы.

Ответ суда и покажет зрелость литовской демократии.

P.S. В отсутствие суда излишне темпераментная дискуссия на эту тему в СМИ, на мой взгляд, только повышает степень взаимной неприязни одной группы граждан Литвы к другой. Полагаю, следовало бы провести на эту тему специальное исследование.