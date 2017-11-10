Так отмечали годовщину большевистского переворота 1917 года, который называли Великой Октябрьской революцией. Недавно отметили столетие этого события, благодаря которому у Литвы появилась возможность вырваться из состава Российской империи и защитить свою Независимость.

Неоконченная революция

Жизнь свела меня с одним человеком, для которого этот кровавый переворот, коснувшийся жизней миллионов людей, был временным эпизодом трансформации России.

Он считал, что революция в России началась в 1905 г., а в 1917 г. была реакция на нее, которая затянулась до наших дней. По его словам, Французская революция началась восстанием против монархии в 1789 г. и завершилась почти через сто лет, только после Парижской коммуны в 1871 г. России в силу ее масштабов потребуется больше ста лет, однако исторически неизбежно завершение продолжающегося революционного процесса превращением России в демократическое государство.

Другой вопрос, какого размера будет та по сути изменившаяся и преодолевшая исторический этап Россия.

Так считал Вячеслав Всеволодович Иванов, лингвист, антрополог, семиотик, чья жизнь оборвалась на 89-ом году жизни, 7 октября этого года в Лос-Анджелесе. Ударение надо ставить на "а" - ИвАнов, как у персонажа драмы Антона Чехова. Его отец подчеркивал именно такой вариант фамилии, поскольку мода на ИванОвых в России появилась только после Первой мировой войны и закрепилась после 1917 г.

В советское время Иванов работал в Москве, защитил докторскую диссертацию в Вильнюсском университете, в 1978 г. Написанная Ивановым в 1958 г. диссертация в Москве пропала после того, как он вступился за старшего друга - лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака.

Друг Литвы

В позднее советское время, когда я готовился писать диссертацию о мифологии балтов, руководитель моей дипломной работы мифолог Норбертас Велюс посоветовал мне обратиться к Иванову, чтобы он стал моим научным руководителем. Это обеспечит не только помощь ученого высшего уровня, но и "крышу" Москвы от местных красных идеологов, которые во всем ищут проявления национализма. При посредничестве языковеда академика Витаутаса Мажюлиса, с которым я консультировался по вопросам прусской мифологии, удалось договориться.

За три года, которые я учился в аспирантуре, мы много общались, неоднократно я гостил в московском доме у Ивановых. Об этом доме словно добрая фея заботилась его супруга Светлана. Руководитель расширял мой кругозор рассказами, давал мне редкие книги из своей большой библиотеки или давал списки книг, которые надо прочитать. Позже, после окончания аспирантуры, мы иногда обсуждали разные темы по телефону.

Литвой Иванов интересовался все время, он собирал фольклор в нашей стране и в литовских деревнях Беларуси, много писал по вопросам балтистики, принимал участие в мероприятиях московского дома им. Юргиса Балтрушайтиса.

Во время путча 1991 г., когда в Вильнюсском КГБ установили пулеметы на подоконниках в ожидании победы путчистов в Москве, Иванов написал проект об упразднении КГБ "Декрет о свободе от страха".

Тогда он был депутатом, избранным по списку Академии наук вместе с Андреем Сахаровым. За заслуги перед наукой Иванова выбрали не только членом Российской академии наук. Он был членом Британской академии, Американской академии и Академии искусств.

Самое интересное, что даже единомышленники выступали против декрета академика, боясь бунта уволенных гэбистов, его одобрил лишь Вадим Бакатин, которого Михаил Горбачев назначил главой КГБ. Иванов уже тогда видел угрозу того, что сохранение этой организации направит Россию по губительному пути. Литва от него избавилась, а Россия получила от КГБ сегодняшний режим.

В течение многих лет Иванов писал на мифологические темы вместе с одним из самых известных балтистов мира Владимиром Николаевичем Топоровым, они вместе реконструировали так называемый основной индоевропейский миф о борьбе Громовержца со Змеем, опираясь на источники литуанистики. И даже последнее публичное выступление Иванова было связано с Литвой – это был доклад на конференции, посвященной 100-летней годовщине со дня рождения Альгирдаса Греймаса.

Современный сталинизм

В последние десятилетия Иванов преподавал в Калифорнийском университете, летом он возвращался на дачу в Подмосковье. К счастью, в этом году первый раз по состоянию здоровья не вернулся, таким образом избежав ядовитого газа, которым обработали стены дома журналистки и писателя Юлии Латыниной и ее семьи, которая живет в другой части того же коттеджа. Сейчас вся семья Латыниной покинула Россию из соображений безопасности.

И этот, и многие другие выпады, и нескончаемая эмиграция интеллектуалов показывают, что Владимир Путин привел Россию во времена современного сталинизма. При Сталине не давали уехать, а путинский режим вытесняет инакомыслящих за пределы их Родины.

Отец Иванова был писателем, и Сталину так нравились его ранние рассказы, что он знал некоторые абзацы наизусть.

Однажды диктатор вздумал написать вступление к сборнику текстов писателя, но Всеволод Иванов отказался от этой услуги. Сталин об этом не забыл, и писателя вытеснили на периферию. Тогда он выбрал внутреннюю эмиграцию и погрузился в буддизм. Перед смертью он рассказывал сыну в больнице, что общался с Буддой.

Младший Иванов занялся не литературой, а лингвистикой, поскольку эта сфера была менее идеалогизированной.

Один из старших друзей Иванова - лауреат Нобелевской премии физик Петр Капица с 1921 г. работал в Англии у создателя атомной физики Эрнеста Резерфорда, а в отпуск приезжал в Россию. Когда он вернулся в 1934 г., большевики аннулировали его визу и не дали ему уехать. С сыном известного Капицы Сергеем, демографом, просветителем, ведущим телепередачу "Очевидное - невероятное", Иванов дружил до самой его смерти.

О Боге

Иванов рассказывал, что было время, когда Петр Капица проводил опыты в лаборатории, оборудованной в гараже, и там он успешно провел эксперимент, предложенный ему в Англии самим Альбертом Эйнштейном, касающийся действия сверхсильных магнитных полей.

Тогда молодой Петр Капица не верил в успех эксперимента и спрашивал у создателя теории относительности, откуда он знает, что это возможно. Эйнштейн сказал, что ему это известно от Бога.

Для Иванова главным здесь было не упоминание Бога, а подтверждение, что гениальный ум человека безграничен, что он столь же безграничен, как понятие божественности.

О вере он не был склонен много говорить, замечая, что речь идет о слишком примитивном способе передачи осознания Бога, которого он представлял не как антропоморфное существо, а как генеральный план Вселенной.

Для сравнения он привел пример - язык жестов прекрасно подходит для характеристики конкретных объектов и или действий, но жестами невозможно говорить об абстрактных понятиях, обсуждать вопросы высшей математики.

Человечность

Человек, мыслящий столетиями и тысячелетиями был внимательным в человеческом плане и смелым гражданином.

Получив медаль за заслуги перед наукой из рук президента Владимира Путина, он воспользовался случаем и осмелился заступиться за недавно арестованного Михаила Ходорковского.

Реакцию Путина он потом охарактеризовал так: "Передо мной уже никакой маски не было, а был страшный, кровавый человек".

Не страшась, Иванов сказал в одном интервью, что он думает о Путине: "Я в его лице читаю смесь трусости, небольшого ума, бездарности и каких-то подавленных комплексов, которые делают его очень опасной личностью".

Иванов знал литовский язык, поэтому прокомментировал Анне Ахматовой переводы ее стихотворений на литовский язык, которые сделал Томас Венцлова и так растопил равнодушие поэта к усилиям переводчика.

Сама Ахматова называла Вячеслава Иванова ангелом, имея в виду не человека с крыльями, а посредника между нами, людьми, и тем, что мы называем высшим разумом. Да покоится он с миром.