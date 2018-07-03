А стоил он – как хороший легионер каунасского "Жальгириса". Место жительства для него выбрали в эксклюзивном пространстве – у слияния двух крупнейших рек Литвы, рядом с Каунасским замком. Его официальное имя – "Воин свободы", он прибыл из Украины.

Витис - это не любой всадник

Несмотря на то, что исторический герб Литвы - Витис (Погоня) - выглядит иначе, СМИ с национальным вещателем во главе пытаются убедить людей в том, что эта скульптура и есть тот самый Витис.

Уверовавшее в это абсолютное большинство забывает просто сравнить фигуру на гербе со скульптурой. Уже не говоря о том, что очень опасно переносить двухмерный геральдический символ в трехмерное пространство, оба образа объединяют лишь самые общие черты: это изображение всадника на коне, вооруженного щитом и мечом.

Суть Витиса определяет старейшее его славянское название, сохранившееся в летописях - "Погоня". Позже на основе этого названия реконструировали литовский вариант "Витис" (женский вариант VytIs или "преследование", а из него мужская форма VYtis - "воин"). Несмотря на это, специалисты в сфере охраны культурного наследия из Каунаса заявляют во всеуслышание, что Витис - это защитник замка. Ну что ж... Если лучшая защита - нападение, тогда да.

Если специалист позволяет себе такие вольные импровизации, что уже говорить о журналистах, которые словно загипнотизированные повторяют, что в Каунас привезли Витиса, и таким образом проповедуют в обществе новую веру. Если идти таким путем, то и цвета триколора можно подкорректировать, если кто-то предложит другой оттенок, но более дешевой ткани.

Девальвация символа

Между скульптурой и нашим геральдическим всадником столько же сходства, как между гимном Литвы и какой-либо другой известной песней. Формально, гимн - тоже песня. Но она особенная.

Если смешивать все в одну кучу и выбирать по своему вкусу или под настроение, что исполнять, то мы остались бы без гимна, объединяющего всех людей Литвы.

Одни исполняли бы "Литва дорогая", другие – "Литовцами мы рождены", а кто-то выбрал бы "Три миллиона". Не осталось бы того, для чего нужен гимн – сплочения всех под одним гимном, как нас сплачивает наша земля, наше прошлое, наш язык.

Ту же функцию сплочения выполняет и герб, еще один из символов государства. Если мы начнем каждое изображение всадника называть Витисом, то в этом множестве растворится исключительность назначения Витиса, выражающаяся в демонстрации нашей государственности.

Это мчащийся вперед с поднятым вверх мечом, прогоняющий врага всадник. Политкорректные современные интерпретаторы говорят, что он прогоняет врага с родной земли.

Давайте будем скромными, но справедливыми: литовцы были имперским народом, завоевавшим под своим гербом огромные площади в восточном направлении, а соседи со всех сторон боялись литовцев, славившихся захватническими набегами. Конечно, в наше время ценности иные, и мы можем представить себе, что скачущий всадник мчится за своей мечтой или гонит захватчика от родного дома.

Устанавливаемая в Каунасе скульптура не изображает ни скачущего, ни мчащегося коня, этот конь стоймя стоит. Если хотите его назвать коротко, это будет не Витис (Погоня), а Стоян.

Всадник скульптуры "Воин свободы" не намерен нападать или обороняться, как всадник с нашего герба, он словно приглашает вместе попировать. В бою воин с поднятым забралом уязвим как соломенное чучело.

Поза украшения Каунаса больше напоминает неоднократно виденную в детстве фотографию времен Второй мировой войны, на которой политрук поднимает на бой красноармейцев. Сначала под той фотографией писали "За Сталина! За Родину!". Позже первый призыв исчез, поскольку сменилась власть в Кремле.

Стоящий конь - это не конь Витиса. Так по традиции изображают коня Св. Георгия, поражающего копьем дракона. В Москве есть скульптура Святого Георгия Победоносца, символа города, созданная Зурабом Церетели. На стоящем коне в Санкт-Петербурге сидит основатель города Петр I.

Но причем тут наш Витис?

Давайте не путать герб с многочисленными образами всадников. Если заиграться, можно остаться без четкого понимания, что такое символы государства.

И совсем неважно, что каунасский всадник больше британских львов на Трафальгарской площади. Так Великобританию не переплюнешь, как Россия не переплюнула Европу, когда создала самую большую в мире пушку, которая так ни разу и не выстрелила, и отлила самый большой царь-колокол, который треснул так и не зазвонив.

Может, большинство очарованных даже не видели модель скульптуры или не задумались, глядя на нее, а просто одобрили установку мнимого Витиса, думая, что в городе появится самое большое изображение литовского герба.

Уважаемые патриоты! Неужели размером коня можно измерять любовь к Родине и патриотизм? Будет стоять царь-Витис, а под ним очереди желающих сделать сэлфи с железными яйцами самого большого жеребца в Литве.

Не Погоня, а Стоян

У скульптур есть авторы. Иногда несколько. "Всадник свободы" участвовал в официальном конкурсе как творение Артураса Сакалаускаса. Кстати, я говорил с рядом художников разных поколений и все утверждали, что эта работа стилистически не похожа на работы Сакалаускаса. Конечно, возможны и появления нового стиля в творчестве.

К сожалению, все они, независимо от представляемого направления, плохо оценили художественный уровень скульптуры. И модернисты, и реалисты, с которыми я общался, считают этого всадника работой, не представляющей большой художественной ценности.

То же самое было сказано в феврале в открытом письме литовских критиков изобразительного искусства и исследователей искусства: "В силу незначительного художественного качества конь, к сожалению, смотрится жалко. Претензия на реализм, но анатомически скульптура коня не убедительна, не очаровывает. Поза всадника практически нереальная в сочетании с позой коня".

Мне лично "Воин свободы" напоминает увеличенную фигуру шахматного коня. Помните, плакат сеятеля облигаций, написанный Остапом Бендером, увидев который даже коза ахнула? Размер и изображение тени Кисы великого комбинатора не спасли.

Похожего на каунасского коня с всадником можно увидеть в Киеве - это установленный в 2003 г. памятник князю X а. Святославу Храброму. У ног князя изображен конный воин Киевской Руси с копьем и щитом. Авторы этой скульптуры заложили фундамент для создания более масштабной похожей скульптуры всадника. Копье на меч заменить несложно.

Загадка авторства

Авторы монумента Святославу Храброму - работающие с 1999 года вместе украинские скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов. В Украине они уже установили около 30 памятников. Если знаешь, как непросто победить в конкурсе, особенно если они проходят в таком славящемся коррупцией государстве, можно сказать, что им очень везет.

В осуществлении проекта "Воина свободы" активно участвовал украинский благотворительный фонд "Корона князей Острожских". На его сайте подробно рассказано о создании скульптуры.

Внимание! Новость!

На сайте председатель фонда "Витиса" Вилюс Каваляускас утверждает, что "украинским скульпторам удалось" передать идею борьбы за независимость.

Неужели Каваляускас забыл, что в Литве конкурс, объявленный его фондом, выиграл "Воин свободы" Арунаса Сакалаускаса? И в Литве эту работу представляют, как работу Сакалаускаса! Не будет ли его имя использовано как ширма, ведь если бы автором не был литовец, ряды сторонников скульптуры заметно поредели бы?

На вышеупомянутом сайте Сакалаускас как автор скульптуры не упоминается. Он сам в интервью говорит, что предложил украинским скульпторам принять участие в конкурсе. Крылов не упоминает Арунаса как автора, он подчеркивает, что литовец Арунас во время создания скульптуры находился в Литве и много сделал для решения различных организационных вопросов. Иными словами, он не автор, а менеджер.

Если небольшую модель все же слепил Сакалаускас, то увеличивший ее украинский тандем не может указывать свое авторство. Обычно скульпторам в работе с большими скульптурами помогают подмастерья, но они соавторами не становятся.

На сайте Министерства иностранных дел Литвы поднимается вопрос авторских прав, но его снимают, указывая фамилии всех трех скульпторов. Так представляют открытие меньшей копии "Воина свободы" у посольства Литвы в Киеве.

Каунасцы, кем созданную скульптуру для вас установил мэр, объявивший себя гарантом?!

Каким образом за нее заплатят? Другой момент – за какие деньги поставили. Фонд "Витиса" заявлял, что поставит на пожертвования. На стадии Лукишкской площади председатель фонда признал, что собраны несколько десятков тысяч евро. Сколько собрано на сегодняшний день – не сообщается. Памятник с установкой обойдется примерно в 700 000 евро.

Подобное происходило и с памятником Винцасу Кудирке напротив здания правительства в Вильнюсе. В проекте участвовали тот же Каваляускас и Сакалаускас. То же обещали установить на пожертвования, а закончилось все тем, что большую часть счетов пришлось погасить государству.

Похоже, снова осуществляют уже проверенную схему: как выехали в случае с автором гимна, так скачут с гербовым всадником.

Каваляускас в вышеупомянутом интервью говорит, что мэр Висвалдас Матийошайтис лично гарантировал, что "никаких долгов не будет". Возникает вопрос, можно ли пользоваться городским бюджетом, как своим кошельком?

В Украине немало усилий для осуществления проекта приложил глава благотворительного фонда "Корона князей Острожских", предприниматель Робертас Габулас, который занимается украинскими дорогами. Видно, и ему везет с заказами, поскольку он уже стал заслуженным автодорожником Украины.

Хотя на самом деле нелегко работать в стране, охваченной неописуемой коррупцией. Как нам не хватает такого человека в Литве, где недавно аудит показал, что в сфере ремонта дорог под асфальт закатаны миллионы евро!

Интересно, что основными партнерами фонда Габалис называет только Сидорука и Крылова, а Сакалаускаса характеризует как полезного консультанта.

"Мы с фондом "Витиса" разработали схему сотрудничества и сейчас успешно продвигаемся вперед", - сказал предприниматель.

Восточная гигантомания

В Литву пришел монумент продолжающий восточные традиции. Как и положено на Востоке - он самый большой.

Немало таких красот можно увидеть в Китае, России и Албании, памятники в таком стиле лепят в Украине, но таких новых памятников вы не найдете в демократических странах Европы.

К счастью, что "Воин свободы" неясного происхождения со всем своим шлейфом осел не в столице. Каунас не перестает метаться между крайностями: мэр – то король бедноты, то миллионер; туалетов там либо нет, либо это будки по цене золотых; за деревьями там либо не ухаживают, либо их вырубают безо всякой жалости.

Сейчас город украсился самым большим памятником переходного периода от советского времени к Европе, чтобы в будущем ни у кого не возникло сомнений в том, какова была духовная атмосфера города во втором десятилетии XXI в.

Каунасу удалось подтвердить, что желание щегольнуть любой ценой чаще всего приводит к трагикомическому результату.