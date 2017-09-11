Родственники мне рассказывали, что во время Второй мировой войны слышали от немецких офицеров, что они судят о культуре народа по общественным туалетам. Узнав о таком критерии оценки и вспомнив ужасную вонь в школьных мужских туалетах в советское время, я представил себе, что они думали об уровне цивилизации в Литве.

Утешало разве что русские тут смотрелись еще непригляднее. В 1944 г. они пришли в усадьбу моего деда в Армалишкис (под Каунасом). Освободители нашли ночной горшок моей матери и готовили в нем себе еду. Довелось читать о том, что, добравшись до Берлина, красноармейцы мыли посуду в унитазах, которые увидели впервые.

Раскопки в Кярнаве показали, что в Средние века литовцы справляли нужду у заборов в тогдашней столице, и только у здания бани нашли зачатки туалета – яму с двумя переброшенными досками. Такой порядок ничем не отличался от других средневековых городов Европы. В Лувре мушкетеры мочились прямо на стены коридоров.

Село, сохранившее литовский язык, до середины XIX в.обходилось без уличных туалетов, их начали оборудовать священники около храмов. Они, видно, знали, что в Европе обнаружили прямую зависимость между соблюдением гигиены и эпидемиями. Однако добрые сельчане в новых будках оставляли взятую с собой в дорогу еду, чтобы во время службы у них были свободны руки.

Немцы, занявшие Литву во время Первой мировой войны, пришли в ужас от того, что литовцы не знают, что такое туалет и делают свои "дела" прямо за хлевом. Немцы издали указ, согласно которому, около каждой усадьбы должны были построить будку для отправления естественных нужд.

Введенный таким образом порядок прижился, однако дальнейшее его развитие остановило советское время, когда Литву впрягли в строительство коммунистического рая, где не было места для современных туалетов. Общественные туалеты стали местом, где срали на власть. Это не было формой сопротивления, скорее неосознанное презрение к всеобщему регулированию жизни: было замечено, что при тоталитарном строе общественные туалеты намного больше загажены, чем в странах с демократическим строем.

Однако прежняя свобода отправления нужды в любом подвернувшемся месте так легко не ушла. В этом году в летней столице Литвы Паланге у моря наконец-то поставили туалеты, как на европейских пляжах. Но вдруг в каком-то чиновнике пробудился сермяжный инстинкт, и он объявил войну туалетам, бессознательно желая, чтобы отдыхающие вели себя как их предки, считавшие, что уличные туалеты - выдумка господ.

Другой пример. Река Ула - популярный маршрут байдарочников. Около источника, именуемого глазом Улы, в летние выходные останавливаются десятки байдарок. Путешественники осматриваются и не находят, к которой уже, казалось бы, приучены. Тогда они бросаются в кусты. Там надо быть бдительными, иначе наступишь, куда не следует. О самых опасных местах свидетельствуют брошенные кусочки бумаги. Ягоды в этих кустах лучше не собирать.

Напомню, что в Литве до сих пор около 20% населения пользуется уличными туалетами. Тут мы лидируем в ЕС. Одна участница похода рассказала мне, что у ее соседа по усадьбе тоже есть уличный туалет, однако утром он справляет нужду на стену своего хлева и говорит, что не может сравнить чувство, которое переживает, делая это на свежем воздухе, с тем, которое ощущает в уличном туалете.

Вот это преданность традициям, соблюдение старых порядков! Я не берусь гадать, когда придет время и в Литве появится потребность стать европейцами в плане элементарной гигиены. Быть может после того, как жарким летом у нас появится очаг холеры или брюшного тифа, поскольку по силе национального сопротивления не похоже, что мы наведем порядок, пока не получим розги. К сожалению, без унитаза в Европу XXI века мы никак не вписываемся.

Комментарий звучал в эфире радио LRT.