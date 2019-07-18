Я раз тысячу перечитывал, наверное, этот текст. Трусливо потертый авторами отовсюду, и все равно сохранившийся. И вот только теперь обратил внимание, что «наше небо» — в кавычках. То есть, они сомневались, что ли, что это их небо? Или иронизировали? Или просто не в ладах с русским языком, за который умирали и убивали?

Хорошо помню этот день пять лет назад. Сначала за городом по делам, — понятные летние красоты, потом встреча в каком-то столичном заведении, и как теперь принято — смартфоны в руках, чтобы не отвлекаясь от беседы следить за новостями.

И вот эта самая новость. Которая, конечно, ошарашивает, заставляет забыть про прочее. Такая новость, когда понимаешь, что в лицо тебе дышит история. И что изо рта у истории скверно пахнет. Когда понимаешь, что ты — как бы ты там ни относился к присоединению Крыма, к войне в Донбассе, к разнообразным подвигам «Игоря Ивановича», что бы ни успел про это все сказать и написать — больше не сам по себе. Ты гражданин государства, которое может быть причастно к огромному преступлению.

Коллективной ответственности не бывает, конечно, но она есть. Такой вот парадокс, который начинаешь ощущать в страшные времена. Вроде нашего.

На самом деле, тут есть тонкий момент. Непросто объяснить (даже себе) что такого особенного случилось 17 июля 2014 года. Почему именно в этой точке история колется на «до» и «после». Война в Донбассе ведь уже шла, там гибли люди, гибли дети, и, в общем, вполне было понятно, что государство, гражданином которого ты являешься, к этому причастно. Но именно сбитая «птичка» совсем как-то ошеломила. Может быть, потому, что погибшие в ней люди вообще никакого отношения к нашей истории не имели. Они просто летели мимо по своим делам, рассчитывая через несколько часов встретить близких, любимых, выпить кофе или даже не кофе, говорить, целоваться, дарить и принимать подарки…

Но их убили.

И сразу — жуткие эти фотографии: «герои Новороссии» со счастливыми улыбками и «сувенирами» на фоне обломков, не до конца еще остывших. Чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, наверное. И для наглядности, и для вечности.

И потом — пять лет вранья.

Смерть не исправишь, конечно, и трагическую эту ошибку не исправишь. Да, я и сейчас думаю, что случилась страшная ошибка, никто не собирался сбивать пассажирский самолет. Но ошибку можно признать, а виновных можно наказать. Всегда, даже у самых хитроумных политиков, у великих стратегов, у тонких интриганов есть выбор. Можно попытаться сделать шаг в сторону человечества, а можно — в обратную сторону.

И мы знаем, какое направление выбрало наше начальство. Пять лет лжи, интенсивность которой то нарастала, а то спадала. Брифинги минобороны с неуклюжими мультфильмами, «заключения экспертов», демонстративное игнорирование данных расследования.

До последнего, без остановок, сегодня, как и пять лет назад: «То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости», — уточнили в министерстве иностранных дел РФ.

Или вот, несколькими неделями ранее, от первого лица: «То, что было представлено в качестве доказательств вины РФ, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. И все, что было представлено, нам ни о чем не говорит».

А тут ведь и говорить не о чем: все и всё с самого начала понимали. Вопрос был только в деталях, в конкретных фамилиях, в номерах техники. Давно уже и это не вопрос. Что остается делать тем, кто с самого начала решил врать и запираться, отрицая очевидное? Прятать голову в песок, изображая страусов, да вспоминать цитату из фильма, модного в те времена, когда Союз пытался дружить со Штатами: «Какие ваши доказательства?»

Кривляться, ерничать, подмигивать: смотрите, дескать, как мы ловко дураков этих наивных отбрили.

Думаю, чтобы емко описать то, что сделала российская власть с населением страны за последние годы, лучше всего подходит слово «растление». В обмен на подачки с нефтяных сверхдоходов, в обмен на трескотню про возвращение статуса сверхдержавы, на разговоры про наше величие, чужое ничтожество и традиционные ценности, людей выучили многое игнорировать. Постоянное, во всем, до мелочей, вранье, чудовищная коррупция, фальшивые выборы, разгон мирных демонстраций, последовательный отъем гражданских прав.

Никто ведь особо и не прячется — все на виду. Но это сделалось неважным, отошло на второй план, к этому притерпелись. Это все воспринимается как норма, ну, или почти как норма, а в ответ на попытку напомнить, что не норма это все-таки никакая, молниеносно получаешь миллион всяких «зато». Зато Крым наш! Зато украинцы живут еще хуже и вообще там фашизм! Зато американцам нос утерли! Зато нас все боятся!

Все эти «зато» — знаки очень и очень сомнительных достижений, конечно, но там хотя бы поле для дискуссии есть. Можно в спорах про Крым апеллировать к истории, вспоминать великую Екатерину и негодяя Хрущева. Можно осмысленно сомневаться в святости ВСУ и безупречности действий Украины в Донбассе. В ВСУ — совсем не святые, действия Украины, мягко говоря, небезупречны. Но вот с «боингом» — нужно только открыть глаза. Иметь в себе смелость признать очевидное.

А ее нет, смелости, зато мелькают регулярно в соцсетях глумливые вопросы: «Ну и что, кто «боинг"-то сбил?» Видишь их — и понимаешь: все удалось с растлением. Все получилось. И, значит, права у нас будут отнимать, в тюрьмах — пытать, а на улицах бить. Как ни странно, это связанные вещи.

Следователи из Объединенной следственной группы, как выяснилось, купили у «неизвестных посредников» из самопровозглашенной ДНР обломки ракеты, которой был сбит «боинг». То есть там это до сих пор бизнес такой. СБУ сообщает о задержании водителя тягача, перевозившего злополучный «Бук». Совет Европы выступает с декларацией и призывает Россию взять на себя ответственность и полностью сотрудничать с расследованием.

«Новая» публикует письмо членов семей, чьи близкие погибли пять лет назад: «Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже — Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ. Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным».

И нечего сказать в ответ. Коллективной ответственности не бывает, конечно, но она есть.