Раскол по Белорусской АЭС: что литовцу потери, эстонцу или латышу — доходы

Не говоря о том, что мировое экологическое движение живого места не оставило на этом направлении человеческого прогресса. Таким образом вопрос мирного атома тихо отошел в закрытые коридоры политиков, бизнесменов и финансистов и вырывается к нам время от времени лишь в виде факелов ПР скандалов и межгосударственных разборок на фоне строительства новых АЭС, утечек, катастроф и закрытия старых.

Вот и сейчас мы слышим, как литовские политики на чем свет клянут белорусское руководство за строительство Белорусской АЭС на их границах, ратуют за всяческий бойкот будущей электроэнергии из этого источника. Белорусы периодически отпираются публично, но, знай себе, строят. Проблема эта касается всех нас — жителей Балтии — ибо регион у нас, прямо скажем, небольшой. Давайте разберемся.

Я думаю ни для кого из нас не секрет, что Республика Беларусь — это одна из стран, наиболее пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Фактически весь юго-восток страны был загрязнен радиоактивными осадками непосредственно от взрыва энергоблока, а также от принудительного осаждения радиоактивных облаков на наши леса и болота. Чтобы не прошли на Москву…

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Много жизней, денег и здоровья забрал Чернобыль у белорусов. Я знаю о чем говорю. Проблема коснулась меня во всех аспектах. Мой папа ликвидировал последствия этого взрыва, организуя эвакуацию жителей в 30-километровой зоне Чернобыля. Мама все свои годы в науке после Чернобыля занимается этой проблематикой, изобретает лекарственные средства и пищевые добавки для снижения воздействия радиации на население пораженных территорий. Еще маленьким мальчиком я видел неестественно яркие глаза на бледных лицах других маленьких мальчиков больных лейкозом, что было следствием этого взрыва.

И мое личное мнение по проблеме Белорусской АЭС таково. Она имеет право на жизнь и может быть полезна белорусской экономике только при строжайшем соблюдении стандартов безопасности в строительстве и эксплуатации этого объекта. И при сохранении индустриального потенциала страны. В возможность безопасной эксплуатации АЭС при нынешнем руководстве Беларуси с его уровнем профессиональной компетенции я не верю. Да и с индустрией в последние годы у нас в Беларуси как-то все грустно.

Но вы скажете, не мне решать, и будете правы. "Не холопское это дело, а государственное!" — подумал в 2006 году Александр Лукашенко и порешил самолично строить станцию и делать это в рамках совместного российско-белорусского проекта с РосАтомом. Логично, Союзное государство как-никак, российские кредиты под строительство и так далее. В планах Александра Григорьевича было что в 2019-2020 году станция заработает.

Глас вопиющего в ЕС

И дело пошло. Еще в советское время был определен ряд площадок для перспективного строительства АЭС в Беларуси, и из них была выбрана самая неожиданная — всего в 50 километрах от Вильнюса. Хотя была, например, площадка недалеко от Минска, где еще в СССР была подготовлена вся базовая инфраструктура, и только Чернобыль помешал ввести в строй эту АЭС в конце 1980-х. Неудивительно, что литовцы заволновались не по-детски. Представьте если бы в Палдиски (пригород Таллина - DELFI) решили построить АЭС, какая была бы реакция жителей Таллина и окрестностей?

Когда процесс только начинался, у Белорусской АЭС было много конкурентов. Новые станции планировались в Калининграде, Польше, еще работала Игналинская АЭС в Литве, на ее базе планировалась новая АЭС с трансбалтийским участием. Не факт, что белорусская энергия нашла бы свой сбыт если бы все проекты удались. Но нет, все сложилось чудесным образом. Литовскую АЭС закрыли по требованию ЕС, новая станция на месте старой не сложилась из-за проблем с инвесторами. В Калининграде РосАтом притормозил строительство АЭС в пользу белорусского проекта. В Польше что-то тоже не задалось. Остался один белорусский проект.

Естественно, литовские власти и общественность заволновались еще больше. И их можно понять! Но тут во всей красе возникла проблема масштаба. Как бы не старались литовские политики влиять на белорусов, лоббировать вопрос общего давления на Белоруссию в ЕС по этому вопросу. Ничего не выходило, особенно на фоне наметившейся дружбы, мира и жвачки между западными странами и Лукашенко.

Пушной зверек для Литвы

Оказалось, у литовцев просто нет рычагов. Их голос в ЕС слишком незначителен, чтобы привлечь внимание больших игроков, у которых к тому же свои проблемы поважнее. Соседи по Балтии — Латвия и Эстония — не готовы отказаться от потенциально дешевой и выгодной энергии с новой АЭС, а главное от белорусского рынка и транзита ради энергетической солидарности с литовскими братьями. Здесь, как сказал один латышский эксперт: "Только бизнес, ничего личного!" Все выступают конкурентами за белорусский транзит и доступ к рынку. И поэтому что литовцу грозит потерями, латышу или эстонцу — доходом. Поляки также заняли достаточно двойственную позицию. В общем осталась Литва один на один с этим пушным зверьком под названием Белорусская АЭС.

А потом еще выяснилось, что не очень все хорошо с вопросами безопасности при строительстве. Чего я лично собственно и боялся, зная свои родные власти очень хорошо. Бам! И уронили при разгрузке реактор. Так бы по-тихому и поставили, что ей будет этой железяке? Но бдительные оппозиционные журналисты заметили, подняли шум, пришлось поменять. Но вопросы остались.Если были готовы закрыть глаза тогда, что помешает это делать в будущем?

И сегодня проблема для Литвы с Белорусской АЭС почти как у Трампа с КНДР и ее ядерными бомбами и ракетами. Нет рычагов влияния, партнер авторитарен и себе на уме, под давлением аргументов не гнется и склонен довести дело до конца при любом раскладе. При этом за ним маячит Россия, которая в этом вопросе очень даже на стороне Лукашенко. И доходы от продажи энергии не помешают и рычаг давления на очень громко выражающийся в отношении Владимира Путина Вильнюс тоже.

Вот так и живем. Нет у современного западного мира эффективных методов убедительной беседы с мировыми хулиганами типа Ким Чен Ына или Александра Григорьевича Лукашенко. Словами тут не поможешь. Не понимают они слов.