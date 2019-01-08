В литовском православном мире, объединяющем 4% жителей Литвы, царит мир и покой. Как будто это их не касается. Но на самом деле касается и еще как. Основание самостоятельности Украинской церкви - то же, что и основание присоединения литовских православных к Московскому патриархату. Сначала часть ВКЛ была оккупирована Российской империей, а в ХХ веке Литву оккупировал СССР.

Литва – все еще часть "всея Руси"?

В томосе, составленном на греческом языке, сказано, что автокефалия предоставлена потому, что Украина получила полную политическую независимость, а ее политики и главы церкви просят о предоставлении самоуправления. То, что литовская, белорусская или украинская православные церкви совершенно автономны, - сказки для наивных людей. Кто видел в общественном пространстве нынешнего главу православных Литвы? Вместо него посылают говорящего по-литовски священника, поскольку сам архиепископ Иннокентий (Васильев) - присланный Москвой гражданин РФ, поэтому странно было бы и ему самому доказывать свою лояльность Литве.

На какой дудке играют вассалы Московского патриархата, можно услышать в Украине, где Украинская православная церковь, зависимая от Московского патриархата с начала российской агрессии очерняла защитников Украинского государства. Идеологический форпост Москвы в Литве молчит, но должно ли это вызывать наивное доверие к литовской православной церкви у тех, кто неравнодушен к независимости страны? Спящий медведь неопасен, но как он будет вести себя, когда проснется? Не сложно прогнозировать, если взглянуть на деструктивное поведение Московского патриархата в Украинской православной церкви.

Как сказал по случаю вручения томоса президент Украины Петр Порошенко: если для президента России самая большая геополитическая катастрофа - распад СССР, то второй катастрофой для него будет предоставление автокефалии православной церкви на Украине.

Литва всеми силами - от поддержки президента до общественных инициатив – способствует превращение Украины в демократическую западную страну. Якобы занимающие нейтральное положение литовские православные таким образом оказываются в другом лагере, где горят агрессивные огни имперских козней.

Москва запретила экуменистические отношения со всеми священниками независимой Украинской церкви всем своим священникам – а значит и тем, которые находятся в Литве. Они могут божиться, уверяя, что не имеют ничего общего с этой историей, однако на них распространяется приказ из Москвы, и они являются участниками блокады Украины, которые безмолвно одобряю продолжающуюся оккупацию Литовской православной церкви, которая произошла, когда ее корни оторвали от исторических связей с Киевским патриархатом. Литовская православная церковь слишком мала для получения автокефалии, но, например, часть эстонских православных уже присоединилась к Константинопольскому патриархату.

Исторически литовские православные с давних пор были связаны с белорусскими и украинскими землями, а не с Москвой, которая их насильно присоединила. Уже несколько сот лет до наших дней главой православных Литвы является ставленник из Москвы. Православная церковь считает, что церковь следует за государством. На этом основании в 1924 году была основана автокефальная православная церковь в Польше, когда Польша объявила о независимости. Москва тогда противилась этому не меньше, чем сегодня, когда решался вопрос Украины, а потом Сталин заставил поляков отказаться от автокефалии, присоединив оказавшуюся под его влиянием страну через структуру православной церкви. Если ты подчиняешься патриарху Московскому и всея Руси, то следует логический вывод - твоя территория это часть "всея Руси".

Невидимые оковы

Несмотря на то, что Литовское государство независимое, зависимость Литвы в сфере православия еще больше, чем в сфере энергетики. До сих пор вместе с Латвией, Эстонией мы связаны электрическим кольцом БРЭЛЛ с Россией и Беларусью, а через церковную зависимость у Москвы есть идеологическое щупальце для воздействия на сердца и умы 150 000 прихожан во всей Литве. Никого это не волнует, поскольку священники в церквях сегодня не призывают к джихаду против Литвы. В течение многих лет ничего не происходило и в сфере энергетики – якобы светит лампочка, и нечего морочить голову.

Когда политики поняли, что однажды эта лампочка может нас придушить, зародилось стремление к энергетической независимости. Сейчас у нас есть альтернативные пути импорта газа и электроэнергии, что увеличило нашу национальную безопасность.

Идеологические оковы не так заметны как энергетические. В старом городе Вильнюса до сих пор есть Русская улица, которая кажется неверным переводом, а на самом деле - это сознательно вставленное Москвой слово, чтобы мы понимали, что у их ноги есть историческое право стоять здесь.

Настоящее название улицы Русинов (Rusėnų), поскольку в той части города жили православные ВКЛ, приехавшие в Вильнюс из белорусских и украинских земель. Они были русинами, которые веками воевали с русскими из Москвы.

Мэр Вильнюса продолжает рекламно улыбаться и красоваться на фоне таблички с искаженным названием улицы, поскольку таких избирателей как русины нет, они не могут наказать за попрание прошлого. Видно, нет в Литве и таких православных, которые спросили бы у своей церкви, какой путь они выбирают: с Москвой или за родину Литву?