Согласно официальным данным, во время пожара погибли или пропали без вести 64 человека. Местные жители этому не верят. Во время стихийного митинга у здания областной администрации жители составили список из 86 жертв. А сколько жертв еще не попало в это список? Горожане говорят о нескольких сотнях погибших.

Врачи, которые сначала комментировали ситуацию, вскоре были вынуждены подписать обещания не общаться со СМИ и не распространять никакой информации. Доверие к источникам информации во власти исчезло в течение нескольких дней.

Пожар в вертикали власти

Несколько тысяч участников митинга узнали по телевидению, что, оказывается, на митинг пришло лишь несколько сотен человек. Их возмущение, беспокойство и боль первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко назвал отработкой "технологий провокаций". Кириенко выполнил задачу главы избирательного штаба Владимира Путина и продлил его срок на посту главы государства еще на 6 лет. Вице-губернатор Кемерово заявил в глаза требовавшему ответа мужчине, потерявшему пятерых близких, чтобы тот "не пиарился на трагедии".

Услышавший такие слова Игорь Востриков, согласно данным в соцсетях, является активным поклонником путинизма и был рад тому, что Путин был избран на четвертый срок полномочий. Сейчас, после гибели троих детей, жены и сестры, он лицом к лицу оказался с прославлявшейся им системой. Он рассказал, что пожарные приехали только через 40 минут, а тушить крышу здания стали лишь спустя 1,5 часа. Никто не спешил выламывать запертую дверь кинотеатра, в котором горели дети, смотревшие анимационный фильм. Сейчас выясняется, что принадлежащий холдингу живущего в Австралии российского миллиардера четырехэтажный ТЦ был открыт несколько лет назад, даже не получив необходимые разрешения МЧС.

В начале 1990-ых Кузбасс был одним из очагов демократии в России. Единство и моральный авторитет шахтеров в советском обществе делали их серьезной силой, которой боялся даже Кремль. Местный политик Аман Тулеев при поддержке Кузбасса даже участвовал в первых президентских выборах РФ.

С тех пор многое изменилось. Ростки демократии были выжжены, никакой оппозиции на Кузбассе почти не существует, местные СМИ - это рупор власти. Гражданского общества, которое защищало бы свои права, также нет. Но Тулеев остался. Сейчас он - губернатор области. Люди привыкли получать из его рук всевозможные пособия и льготные системы, ради которых они смиренно склонили головы и не обращают внимания ни на какие махинации власти и олигархов. Сейчас, после пожара, они увидели, где оказались.

Кемерово своими размерами близок Вильнюсу. Вы можете себе представить, чтобы мэр Вильнюса ездил по городу только в сопровождении кортежа? А Тулеев сказал, что не приехал на место пожара, чтобы его кортеж не мешал работе пожарных. Поехать на одном автомобиле ему и в голову не пришло!

Люди - это не демографические единицы

Когда на второй день после пожара в Кемерово прилетел Путин, Тулеев извинился за пожар лично перед Путиным, как приносят извинения властелину за павший скот.

Однако с собравшимися на площади людьми, с близкими жертв не встретился ни президент, ни губернатор. Путин продемонстрировал свою бессердечность рассуждениями перед камерами о том, что нехорошо, когда на фоне плохой демографической ситуации в стране гибнут дети.

В воскресенье вечером ведущий передачи "Вести недели" Дмитрий Киселев, которого Литва лишила медали 13 января, только упомянул о пожаре и сразу же перешел к теме "пакости англичанки – 3" о реакции Терезы Мэй на использование российского химического оружия в Солсбери. Киселев знал о жертвах пожара, поскольку прошло уже 8 часов, но все же позволил себе предложить назвать "пеплом" недавно представленное Путиным чудодейственное оружие. Так своей бессердечностью он превзошел и своего хозяина.

Вся Россия остро отреагировала на пожар в Кемерово. Ведь сгорели такие же россияне со средним доходом, которые были очарованы аннексией Крыма, гордились "восстающей с колен" Россией, которой все будут бояться. Они любят проводить досуг в торговых центрах, где есть доступные товары и услуги, и эта возможность как бы подтверждает, что их страна на верном пути.

И вдруг там, где они чувствовали себя в абсолютной безопасности, чувствовали благодарность Путину Всемогущему, - разверзается ад, а потом выясняется, что ты - только демографическая единица, которая верила сказкам и декорациям пропаганды, не видя, что весь каркас государства прогнил от лжи, коррупции и безответственности.

Давайте проявим добросердечность

Западные политики, которым в последнее время приходится предпринимать меры для пресечения российской агрессии, постоянно подчеркивают, что не отождествляют российские власти с народом. Литва также входит в число членов Евросоюза, которые придерживаются твердой позиции, и в ее принципиальности не сомневаются ни друзья, ни враги.

Сейчас у Литвы есть возможность на практике показать, что она не настроена враждебно в отношении российского народа, вопреки тому, что о ней постоянно говорят по федеральным каналам Киселев и ему подобные.

У нас есть отличные санатории и прекрасные врачи, которые помогут выжившим жертвам пожара восстановиться в реабилитационных центрах. Официально сообщается, что 25 детей выписаны из больницы, им назначено амбулаторное лечение. Десятки, если не сотни людей получили ожоги. Ядовитый дым, который появился в результате горения дешевой пластмассовой отделки, стал причиной повреждения дыхательных путей пострадавших - наши сосновые боры были бы для них настоящей отрадой.

Давайте продемонстрируем сочувствие и участие, проявим любовь и пригласим по мере возможности хотя бы часть этих людей на лечение в Литву. Было бы символичным, если бы приглашение прозвучало на Пасху (православные празднуют ее неделей позже). Давайте протянем руку помощи во время чуда воскресения, поможем восстановиться и вернуть здоровье тем, кто его утратил. Этот шаг поймут миллионы простых россиян, одобрят его и все жители Литвы, у которых есть сердце.