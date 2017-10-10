Особое внимание наблюдатели склонны уделять тому факту, что несмотря на обоснованные ожидания, на территории Беларуси так и не появились ни российский верховный главком, ни его министр обороны со своими десантниками. Позже все же появилось небольшое ( 30 человек) подразделение голубых беретов. Однако, по некоторым данным, в первоначальном замысле не такое количество летучих пехотинцев ждали на «Запад-2017». На белорусских полигонах, где проходили эти учения, их так и не увидели. Так что неожиданное отсутствие российских гостей выглядело более, чем странным, порождая разного рода разговоры среди приглашенных иностранных наблюдателей.

По неофициальной информации, буквально накануне начала учений среди них оказался и украинский военный атташе, которого, как бы нехотя, все же аккредитовали. Якобы вопреки желанию Москвы. И судя по поведению Киева, где с большим напряжением и можно сказать отсутствием должного доверия к Минску отнеслись к появлению в Беларуси российских солдат, у нее в отношениях с южным соседом наметился негативный тренд. Вполне естественно, что ему способствовали и вызовы посла Украины « на ковер» в белорусский МИД, куда он стал ходить как на работу.

Нельзя не отметить, что такие визиты посла с завидным постоянством чередовались с визитами туда же его литовского коллеги. Подобные явления в последнее время наблюдались и с белорусскими послами в Вильнюсе и Киеве. Поводы для такого многовекторного обмена мнениями звучали разные. Но все они касались непосредственно вопросов национальной безопасности, к которым явно и не явно имела отношение «третья сторона», под которой, как правило, подразумевался Кремль — активный участник стратегических « западных» учений, прошедших на территории между Литвой и Украиной.

Интеграция бригадным подрядом

Отражением возникших тревог у соседей Беларуси можно считать переформатирование созданной еще в 2014 году литовско-польско-украинской пехотной бригады, которая получила имя гетмана Константина Острожского. Стоит отметить, что эта бригада отличается от других тем, что не имеет общего места расквартирования.

Штаб бригады находится в Люблине. А остальные части – на своих обычных базах в своих странах – и собираются вместе для проведения учений. Интеграция – вот главная идея существования такой объединенной бригады. Если учесть, что в ней две натовских страны и начавшая всемерно форсировать интеграцию с НАТО Украина, то можно признать появление на южных рубежах белорусского государства четвертого натовского соседа.

Сомнительный нейтралитет

При нынешней заморозке отношений между НАТО и Россией с элементами возросшей конфронтации, усиление присутствия ( в разных форматах) Североатлантического альянса в данном регионе еще больше ставит под сомнение декларируемый официальным Минском и некоторыми его апологетами свой нейтралитет. Некоторые минские геостратеги пытаются его трактовать даже как самодельный в их головах «ситуативный нейтралитет». О нем пытаются говорить на одних международных форумах ( в основном в Минске), как о некой реальности, на других ( как это было недавно на Рижской конференции по вопросам безопасности) с изрядной долей скептицизма и иронией.

Зато без всякой иронии можно было слышать, например, на недавно прошедшей в Риге международной конференции о разнообразных вызовах, угрозах безопасности в Европе, возникших после аннексии Крыма и войны на Донбассе. И в определенной степени о таком стратегическом союзнике агрессора, коим остается Беларусь. Как оказалось, белорусские власти фактически проигнорировали возможность с высокой трибуны объясниться перед авторитетной аудиторией, которая заметно проявляла интерес к прошедшим учениям "Запад-2017".

Особенно после возникших разночтений у стратегов в Минске и Москве по поводу истинных замыслов этих учений. По мнению ряда экспертов, одновременные «западные» учения в Беларуси и РФ имели единый замысел—отработка и репетиция быстрого развертывания частей и соединений армий двух государств. Но стороны как-то малоубедительно об этом публично говорили. А брифинг начальника белорусского Генштаба и вовсе стал провальным. Надо полагать, не только для него.

Отсутствующий всегда неправ

На эти пропагандистские промахи белорусского главкома и его окружения особо обратили внимание представители белорусского гражданского общества и независимые эксперты-участники Рижского форума. Как справедливо отметил один из них- сопредседатель «Беларуского Дома» в Варшаве Владимир Кобец, отвечать на важные задаваемые вопросы стоило бы не только представителям гражданского общества. Ведь на конференции представилась возможность прямого общения с ключевыми для региональной безопасности лицами – такими, как министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Украины. Вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, министры обороны, Канады, Латвии, Литвы, президент Парламентской ассамблеи НАТО. Кстати, одна из будущих ее сессий пройдет в Киеве.

Также отмечалось, что на фоне бравых заявлений из Минска об идущей нормализации отношений с Западом, отсутствие в Риге чиновников-проповедников многовекторной политики Минска выглядело малопонятным и в связи с предстоящим в Брюсселе саммитом ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства».

Правда, еще бытуют надежды-иллюзии у некоторых политиков и мозговедов, что на Брюссельском саммите евросоюзного проекта «Восточное партнерство» может появиться белорусский правитель, что, безусловно, может придать некую интригу этому мероприятию. Чем черт не шутит? Но, скорее всего, в Минск снова пришлют традиционное, безымянное приглашение, дающее право белорусской стороне посылать в Брюссель кого угодно.

Военная дипломатия на марше

Вместе с тем, справедливости ради, стоило бы отметить, что до начала этих судьбоносных учений Минск сумел подписать двусторонние соглашения о военном сотрудничестве со всеми тремя натовскими соседями (Литва, Польша и Латвия), что представляется важным достижением военной дипломатии. По некоторым данным, до конца текущего года должны состояться официальный визит министра обороны Латвии в Беларусь и рабочий визит начальника департамента международного военного сотрудничества МО РБ в Великобританию. К сожалению, пока не наблюдается подобная активность с воюющей с Россией Украиной, чей Генштаб своими заявлениями демонстрирует после учений «Запад-2017» ужесточение позиций к своим белорусским соседям. Никаких данных о предстоящих контактах на высоком уровне между военными ведомствами двух стран пока нет. И, по словам некоторых экспертов в Киеве, вряд ли предвидятся в ближайшей перспективе.

"Островецкий гвоздь"

Что касается литовского соседа Беларуси, то на состояние двусторонних отношений все сильнее оказывает негативное влияние «островецкий гвоздь», возникший из-за строительства БелАЭС. В Вильнюсе, да и в других столицах стран ЕС считают этот объект геополитическим инструментом давления, создаваемым при прямой финансовой и иной поддержке РФ. Иных мотивов строительства атомного объекта, продукцию которого еще неизвестно кто будет покупать, в брюссельских кабинетах так и не могут найти. А градус накала обмена мнениями по поводу БелАЭС между главами внешнеполитических ведомств Литвы и Беларуси временами просто зашкаливает, все заметнее оказывая негативное влияние и на другие сферы сотрудничества. Но, похоже, не один «островецкий гвоздь» предстоит пережить Литве с белорусским соседом.

В ожидании российских ракет и американских PATRIOT

По мнению ряда западных и иных экспертов, планы размещения американских систем ПРО Patriot в Польше и во всем Балтийском регионе все больше будоражат умы кремлевских стратегов. В их планах Калининградский плацдарм представляется уже не совсем достаточным ответом на появление американских Patriot в Балтийском регионе.

Есть основания полагать, что вместо так и не появившейся в Беларуси российской авиабазы может появиться экстерриториальная ракетная база. И ее предназначение может быть не только для северо-западных, но и южных рубежей так называемого союзного государства. По-путински это звучит так: «граница России нигде не заканчивается».

Так что недавние заявления главы белорусского МИД, что «Мы не хотим размещать у себя дополнительные какие-то иностранные воинские базы» могут трансформироваться в констатации « мы не хотели, но были вынуждены». Такие аргументы на разные темы уже приходилось слышать.

Для всех очевидно, что на территории Беларуси кроме российских военных баз других быть не может. Несмотря на все декларации о стратегическом партнерстве Минска с Пекином, албанский опыт 60-х годов, когда в центре Европы появились китайские ракеты, для Беларуси не актуален. А вся логика существующей напряженности не утихающего противостояния России с Западом, делает все более вероятной перспективой появления российских ракет на территории Беларуси.

Тогда и все придуманные «диалоги» про так называемую многовекторную политику Минска просто прекратятся. Пока же эта многовекторность после «западных» учений стала заметно ухудшаться с перспективой модерирования кремлевским способом.