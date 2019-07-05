Почему сын-миллиардер нищего эмигранта из Литвы и другие американские богачи требуют повысить себе налоги?

Мотивы их необычной просьбы объясняет финансовая статистика. За последние тридцать лет богатство 1 процента американцев выросло до 21 триллиона долларов. За те же годы беднейшая половина страны стала еще беднее, на 900 миллиардов. Вывод очевиден: пора делиться.

Идею повысить налоги на “однопроцентников” поддерживают – независимо от партийных симпатий – семь из десяти опрошенных американцев. Что и не удивительно, не им (не нам) платить. Другое дело – написавшие письмо, которые просят увеличить налоговое бремя, справедливо считая, что они его не заметят. Смысл этой затеи растолковал в колонке для The New York Times миллиардер Эли Брод, сын нищего эмигранта из Литвы, ставший одним из самых успешных бизнесменов США.

"Несмотря на два десятилетия активной благотворительной деятельности, – пишет Брод, – я понимаю, что никакая филантропия не может уменьшить экономическое неравенство, которое чревато социальными кризисами. Для этого нужны налоговые реформы, увеличивающие налоговую ставку для очень богатых, то есть для нас".

Этот призыв особенно актуален в начале предвыборной кампании, но он отнюдь не нов. Еще в 2011 году Уоррен Баффет, самый успешный инвестор в стране, потребовал брать с себя больше налогов, обнаружив, что он платит в процентном отношении меньше, чем все его 20 сотрудников. Барак Обама его услышал и предложил ввести “правило Баффета”, согласно которому у миллионеров должны вычитать не меньше 30% их доходов. Но налоговая реформа Дональда Трампа оказалась выгодной прежде всего для богатых, и проблема растущего имущественного неравенства стала приоритетной, во всяком случае, среди политиков-демократов. Каждый из их президентских кандидатов предлагает тот или иной способ её решения. Однако самый простой ответ – отнять и разделить – встречает серьезное сопротивление.

Почему? Потому что любимая сказка Америки – "Золушка", и богатые ею либо являются, либо притворяются. Отсюда и мифологическая фигура миллионера в традиционной культуре. Напоминая старика Хоттабыча, он представляет собой эксцентрического волшебника, который вмешивается в жизнь, чтобы ее сперва запутать, потом распутать и уж затем привести к счастливому финалу. Такими мы узнали и полюбили сказочных богачей в фильмах Чарли Чаплина и рассказах О’Генри. Конечно, в этой картине слишком много сахарина, чтобы принимать ее всерьез. В реальной, а не в вымышленной жизни роль магнатов часто куда важнее. Большие (точнее, огромные) деньги становятся орудием цивилизации и средством преобразования действительности.

Warrenas Buffettas © Reuters

Взять того же "оракула из Омахи", как поклонники называют Баффета. Покупая акции той или иной фирмы в той или иной отрасли, он, в сущности, творит реальность по своему вкусу. Такой бизнес – акт свободного, не стесненного государственными веригами творчества. Деньги являются индикатором успеха и лишним бременем, от которого богачи обычно избавляются – рано или поздно, в той или иной степени. Всё лучшее в Америке – от парков и университетов до оркестров и музеев – создано на деньги миллионеров.

Это еще не значит, что богатых любят, но на них смотрят со специфически американской точки зрения, которая во все времена защищала страну от кошмара популизма.

В “Одноэтажной Америке” Илья Ильф и Евгений Петров приводят свой разговор с безнадежно безработным американцем. Настрадавшись от Великой депрессии, тот требует отнять деньги у богачей, но по пять миллионов оставить. За этой логикой стоит могучая американская мечта, которая и создала Америку. Как бы беден ни был этот безработный, как бы трудна ни была ситуация в стране, где каждый четвертый был таким, как он, всегда остается надежда на перемену, и обязательно к лучшему. Отсюда и пять миллионов: собеседник наших писателей в глубине души считает – или на всякий случай – верит, что он еще и сам сможет стать богачом, и тогда эти пять миллионов ему пригодятся.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Генис: Взгляд из Нью-Йорка"