Первые шаги Зеленского: клинч с Радой и предсказуемая кадровая политика

Он обещал перенести Администрацию президента за город или в некий open space, чтобы не создавать своим передвижением дополнительных пробок в Киеве, но пока заседает в массивном сталинском здании, где и все его предшественники, начиная с Леонида Кравчука. Но кое-какие советские привычки он все-таки пытается искоренить: во время инаугурационной речи он запретил чиновникам вешать свои портреты в кабинетах (при Порошенко к этому не обязывали, но и императивного запрета не было) – "лучше повесьте фото своей семьи", призвал Зеленский с трибуны Верховной Рады, и это был еще один имиджевый шаг, дабы "быть ближе к народу".

Вообще, если говорить об инаугурации, она мало чем отличалась от предыдущих: протокол есть протокол. Разве что у любителей толковать тайные знаки появилась новая тема для досужих разговоров: когда Янукович вступал в должность, перед ним неожиданно закрылись двери Рады, перед Порошенко - потерял сознание солдат роты почетного караула, при вручении президентского удостоверения Зеленскому случайно уронили этот документ.

Volodymyro Zelenskio inauguracija © Sputnik / Scanpix

Саму речь Зеленского стоит разделить на три части. Первая - популистская: президентом стал каждый из нас, мы все несем ответственность за страну, будем искать пути снижения коммунальных тарифов, Раду распустить, Кабмин в отставку, Европа начинается в голове и прочий набор банальностей.

Вторая - патриотическая: нас 65 миллионов (официальная статистика фиксирует население страны на уровне 44,8 млн), таким образом Зеленский попытался объединить украинцев всего мира, призвал диаспору возвращаться на историческую Родину, "мы должны быть в обороне как израильтяне".

Третья адресована жителям оккупированных территорий: прежняя власть вас не слышала, сказал несколько фраз на русском, чем вызвал бурю одобрения среди депутатов пророссийского "Оппозиционного блока". Выступая с трибуны, Зеленский продолжал свою предвыборную традицию: понравиться как можно большему количеству электората. Кроме того, важно, о чем промолчал новый президент: о законе об импичменте (в его агитации во время выборов пункт был одним из ключевых), перечисляя министров, которые должны пойти в отставку, не упомянул главу МВД Арсена Авакова. Примечательно, что несколько недель назад о том, что Аваков на своем месте и единственный министр, который достойно выполняет свою работу, в одном из своих интервью говорил олигарх Игорь Коломойский – давний партнер Зеленского.

Говоря о безопасности, Зеленский ни разу прямо не упомянул ни Путина, ни Россию, обходясь абстрактными формулировками "не мы начали войну". Вообще, если исходить из риторики нового президента, то большего врага, чем "политики старой формации" у Украины нет. О парламенте и депутатах он говорит пренебрежительно, правительству и вовсе хамит: "Возьмите лист бумаги и напишите заявление об отставке". Тут с него спадает весь налет "прогрессивности" и проступает политик, желающий укрепить свою власть до такой степени, которая не снилась Кучме и Януковичу (именно эти президенты концентрировали максимум власти в своих руках и стремились "догнать" постсоветских лидеров вроде Назарбаева и Лукашенко).

Зеленского "окрыляет" социология: по данным последнего опроса группы "Рейтинг", президентская партия "Слуга народа" имеет 33% поддержки. Если провести досрочные парламентские выборы как можно скорее, то у нынешнего главы государства будет большая фракция, и как следствие, лояльный Кабинет министров. Если убрать из избирательного законодательства мажоритарную составляющую (выборы депутатов в одномандатных округах), то дело, как говорится, в шляпе. Поэтому роспуск Рады, внеочередные выборы(уже назначены на 21 июля) и "обнуление" мажоритарных округов стали первоочередным приоритетом Зеленского.

На встрече президента с главами фракций обсуждали правила игры для будущих выборов. Мажоритарная система в Украине в значительной степени себя дискредитировала: зачастую голоса на округе просто "скупали" крупные бизнесмены. Главный вопрос в другом: открытые или закрытые партийные списки. В первом случае речь идет о возможности избирателей (рейтинговым голосованием) влиять на персональный состав представительства партии в парламенте. Во втором – списки утверждает партия, и граждане на их поименный состав никак не могут повлиять.

Представители гражданского общества всегда лоббировали открытые списки, есть у этой модели сторонники и среди парламентариев. Но у Зеленского сочли чрезмерным такой уровень демократии и внесли законопроект о пропорциональной системе с закрытыми списками. Сторонников и такой инициативы в парламенте оказалось немного: 91 голос при 226, необходимых для принятия закона. На этом конструктивный диалог президента и Рада закончился. Зеленский в свойственной ему манере призвал "сделать их" (то есть старых политиков) и на мажоритарных округах.

Кто больше проиграет от такого противостояния? Парламенту терять нечего. Вариантов опротестовать решение президента о роспуске немного. Зеленский заявил, что перевыборы нужны потому, что Рада имеет низкий уровень поддержки общества (социология, действительно, фиксирует такие настроения), формально же поводом служит выход из коалиции нескольких фракций в 2016-м (после этого в парламенте, правда осталось пропрезидентское большинство). Обжалование президентской инициативы в Конституционном суде вряд ли изменит ход событий. Рада готовится к летним выборам. Зеленскому нужно назначить Генерального прокурора, главу спецслужбы (СБУ), министра обороны и министра внутренних дел, но без парламента он этого сделать не сможет. Следовательно, в Украине в ближайшее время будет техническое правительство, возглавляемое и.о.

Кадровые назначения Зеленского касаются прежде всего президентской Администрации. Ее возглавил Андрей Богдан – юрист из команды Коломойского, успевший побывать в "Партии регионов" Януковича, пытавшийся продолжить карьеру в партии Порошенко БПП, но помешало прошлое. Формально Богдан не может занимать столь высоких должностей – это запрещено законом о люстрации. Но, как показал опыт других чиновников, люстрацию без чрезмерных хлопот можно обойти через суд.

Заместителями Богдану и главе СБУ(пока еще прежнему) назначены люди, которых видели в избирательном штабе Зеленского: преимущественно это люди, так или иначе связанные с шоу "95-ый квартал" - не с его сценической, а бизнес- или правовой составляющей. Начальника Генерального штаба назначили Руслана Хомчака – боевого генерала, который до недавних пор возглавлял штаб Сухопутных войск. Хомчак – пример того, что в сфере безопасности у Зе-команды нет своих "запасных", и они будут опираться на силовиков, которые работали при Порошенко. Почему главнокомандующим назначили именно этого генерала (публичный имидж у него не наилучший, его нередко упрекают в неэффективном командовании во время боев под Иловайском и Дебальцево)? Убедительные аргументы найти сложно, кроме разве того, что во время битвы за Илловайск Хомчак тесно контактировал с добровольческими батальонами, сформированными в Днепре при поддержке тогдашнего главы Днепропетровской области Игоря Коломойского.

В своей инаугурационной речи Владимир Зеленский немало говорил о войне на Донбассе, мирном урегулировании, но какого-то четкого плана не представил. Снегом на голову стало заявление главы президентской Администрации Андрея Богдана о том, что вопрос о переговорах с Россией следует выносить на референдум. Что именно хочет спросить у народа новая власть, пока неясно, но сама инициатива вызвала бурю негодования среди патриотической общественности, в ветеранских организациях и тд.

Пока команда Зеленского высказывает туманные инициативы о дальнейших шагах, пророссийские силы заметно активизировались. В Украину стали возвращаться "изгнанники" - функционеры режима Януковича. Наиболее заметный среди них Андрей Портнов, заместитель главы президенсткой администрации в 2010-2014 гг. Портнов и ему подобные, очевидно, имеют виды на парламентские выборы и надеются укрепиться в Раде нового созыва.

На оккупированном Донбассе - новая повестка дня. Вместо "навеки с Россией", "строительства молодых республик" тут стали активно говорить о возвращении в состав Украины на правах автономии. Не просто говорить, а собирать подписи (пока что на смехотворном уровне – в интернете без регистрации). Украинский журналист и блогер Денис Казанский считает, что такие изменения могут быть вызваны сменой куратора "ЛНР"-"ДНР" в Москве: вместо Владислава Суркова патронировать самопровозглашенные республики, возможно, будет Михаил Бабич, бывший посол РФ в Беларуси, которого со скандалом изгнали из Минска.

Но дело даже не в персоне: Москва, безусловно, будет пытаться навязать Киеву мир и реинтеграцию Донбасса на своих условиях. Как поведет себя Зеленский, прогнозировать сложно. Спрятать капитуляцию под референдумом вряд ли получится, президент Украины в ближайшее время должен показать, способен ли он быть "израильтянином в обороне".