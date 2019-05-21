Первая речь Владимира Зеленского в качестве президента

Дорогие украинцы! После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: «Пап, я по телевизору видел, говорят, что Зеленский президент. Выходит, что я тоже президент». И тогда это прозвучало как детская шутка.

Но со временем я понял, что на самом деле это истина. Потому что каждый из нас президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность. И только что не только я принимал присягу. Каждый из нас положил руку на Конституцию, и каждый из нас присягнул на верность Украине.

Представьте себе заголовки: «Президент не платит налоги», «Президент в нетрезвом виде промчал на красный свет», «Президент потихоньку крадет» (ведь все же так делают!). Вы согласны, что это позор. Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас президент. Ведь сегодня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины.

Европейская страна начинается с каждого. Да, мы выбрали путь в Европу. Но Европа не где-то там, Европа тут (показывает на голову — прим. RTVI). И когда Европа будет тут, она будет в Украине. И это наша общая мечта.

Но у нас есть и общая боль. Каждый из нас умер в Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас — переселенец. Те, кто утратил свой дом, и те, кто открыл двери своего дома, разделив эту боль. И каждый из нас уезжает на заработки. Да. Те, кто не нашел себя дома, но нашел заработок на чужбине, те, кто в борьбе с бедностью вынуждены поступаться собственной гордостью.

Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас — украинец. Мы все украинцы. Не существует больших или меньших, правильных или неправильных. Все — украинцы. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре и Одессе. Мы все — украинцы. И мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и в Южной Америке, в Австралии и Африке.

Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из-за границы не надо. Привезите нам, пожалуйста, свои знания, свой опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху.

Скептики скажут, что это фантастика, это невозможно. А может, это и есть наша национальная идея: объединившись, сделать невозможное, вопреки всему. Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на Чемпионате Европы. Когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на какие угодно разногласия.

И наша первая задача — прекращение огня в Донбассе. Меня часто спрашивали: «А на что вы готовы ради прекращения огня?». Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизней близких вам людей, на что? Могу заверить: для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свой пост, лишь бы только настал мир. Не теряя наши территории! Никогда.

История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, не мы! Но нам эту войну заканчивать! И мы готовы, готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных.

Наш следующий вызов — это возвращение утраченных территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна, потому что невозможно утратить то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс — это украинская земля, где мы утратили не только территории, мы утратили главное — людей. И сегодня мы просто должны (я уверен, они нас слышат) возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы.

Да, мы все украинцы. Где бы мы ни жили. Потому что украинец — это не в паспорте, украинец — это тут, в сердце. Я точно это знаю, знаю от бойцов, которые защищают Украину, наших героев, как украино-, так и русскоговорящих. Я хочу сейчас обратиться к ним.

Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые каждый день отдают жизнь за страну. Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное, а главное стабильное финансовое обеспечение, это ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей. Надо не рассказывать про стандарты НАТО, а создавать это, создавать эти стандарты.

Безусловно, кроме войны есть еще очень много бед, которые делают украинцев несчастными. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, про улучшение которой говорят больше всего те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице. Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьей-то бурной фантазии.

Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: «Правительство не решает наши проблемы, правительство и есть наши проблемы». Это просто цитата. И я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: «Мы ничего не сможем сделать». Это неправда, можете.

Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать про следующие поколения, а не про следующие выборы. Я думаю, что люди это оценят. И мое избрание доказывает: граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей, возможностей откатов, потоков, дерибанов.

Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу.

И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза.

Вы знаете, я могу еще много чего сказать, но украинцы хотят не слов, а дел. Поэтому. Уважаемые депутаты, вы сами назначили инаугурацию на понедельник, рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать.

И поэтому я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный Кодекс, и сделайте, пожалуйста, открытые списки. А также я прошу вас освободить от должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. И это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно.

У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине! И спасибо вам.

И напоследок, очень коротко: дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это — я чувствовал так сердцем — это была не только моя работа, правда, это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю всё, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо.