Главная затея оного – не почтить память невинно убиенных, не сострадание семьям и родственникам погибших в этой (как и любой другой) бойне невинных жертв, но зубоскальство и "тыканье в морду" тем, в чём сами (русские, Россия, СССР) в гораздо большей степени виноваты. Стремление противопоставить "гуманный" СССР, добросердечных, жалостливых и отзывчивых русских людей жестоким и злобным литовским (а также латвийским, эстонским, украинским и др. нерусским) националистам, Литовской государственности и власти. "Виною всему стали не ожесточенные сражения в городе, а литовский национализм, взращенный на благодатной почве авторитарного режима Антанаса Сметоны."

О каких ожесточённых сражениях упоминает г-н Шишко? Да, литовские националисты стреляли в спину отступающей Красной Армии. А куда могли стрелять они, когда оккупационная Красная Армия и её местные пособники бежали от немцев так стремительно и быстро, что пятки сверкали? А стреляли почему? Потому, что чужеземная власть и её войска, оккупировав Литву, аннексировав её землю, сразу же начали с того, что значительную часть элиты и креативного населения с семьями депортировали в Сибирь.

В 1939 г. за сентябрь-октябрь из Вильнюса и Вильнюсского края депортированы около 25000 человек, в большинстве евреи и поляки. В соответствии со списками так называемых врагов народа, составленными к 10 июля 1940 г. были арестованы: к 19 июля – 504 чел.; к концу августа – 1313 чел.; к концу 1940 г. – ещё 1472 чел.; к 14 июня 1941 г. – 6606 чел. Наиболее массовые аресты и высылка литовских граждан произошли 14-17 июня 1941 г. – 17485 чел.

Таким образом, к 22 июня 1941 года создалась следующая ситуация: часть литовской элиты и бюрократии, не ставшие дожидаться высылки, заблаговременно убежали за границу, ставленники Москвы бежали вместе с частями Красной Армии, оставшуюся часть выслали в Сибирь и Казахстан. Противоречивые и неуклюжие попытки создать временное правительство были пресечены гитлеровцами. С момента поголовного бегства советской армии и социалистического аппарата, и в течение первых недель немецкого наступления на местах царило полное безвластие, а право судить-рядить узурпировали самозванцы - патриоты-белоповязочники, и участие в убийствах и грабежах еврейского населения приняли не только литовцы, но и жившие в Литве поляки, белорусы и русские староверы, пока не был установлен немецкий Орднунг (нем. Ordnung - порядок).

А между тем, Литва оказалась инкорпорированной в Советский Союз, оккупированной частями Советской Армии, вместе с советской бюрократией, сломя голову бежавшей от наступающего врага. По всем законам и нормам международного права оккупант несёт ответственность за всё, что случилось и происходит на оккупированной им территории. Ничего не было сделано для эвакуации еврейских граждан, хотя советское руководство и разведка прекрасно знали и представляли себе, что евреев ожидает с немецким наступлением.

Напротив! Задолго до 22 июня 1941 года Советский Союз старался не пропускать беженцев из Польши, а советские пограничники просто по ним стреляли, чтобы повернуть вспять. Прорывались единицы. С самого начала немецкого наступления толпы еврейских беженцев Литвы устремились к старой советской границе. Здесь ожидал их сюрприз. Несмотря на то, что балтийские страны были инкорпорированы в состав СССР, беженцев дальше не пустили; граница с Россией оказалась на замке. В который раз многострадальные евреи понадеялись на благоразумие и помощь русских - в ожидании спасительного для себя решения, остались на границе. Пока евреи ждали, а русские решали, "пущать али нет", беженцев настигли литовские убийцы и наступавшие немецкие айнзац- и зондеркоманды.

В разделе "Предпосылки" г-н Шишко называет одну из них: "Литовское межвоенное общество было насквозь пропитано антисемитизмом". Из царских времён в советские и сегодня Россия была и есть главным оплотом юдофобии и антисемитизма в мире. Именно Россия подпитывала этой заразой нацистскую Германию и всю остальную Европу. Весь континент, а не только литовское общество, был пропитан антисемитизмом.

Но основной и главной предпосылкой массового убийства евреев явился Пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы о разделе сфер влияния и захвате территорий. Пакт, помимо всего прочего, дал дорогу и поддержку не оспариваемой СССР немецкой антиеврейской пропаганде. Советские идеологи не поставили ей должный заслон. Напротив, канализировали её в нужном для себя направлении. Геноцид еврейского населения был тотальным во всех оккупированных районах России. У евреев не было шансов выжить и спастись: те, кому чудом удавалось избежать расстрельных ям и душегубок, кто пытался бежать, становились жертвами расправ местных жителей, в том числе и партизан. Вот что рассказал в своем отчете в апреле 1943 года руководитель могилевского подполья Казимир Мэттэ:

"В первые месяцы оккупации немцы физически уничтожили всех евреев. Этот факт вызвал много различных рассуждений. Самая реакционная часть населения, сравнительно небольшая, полностью оправдывала это зверство и содействовала им в этом. Основная обывательская часть не соглашалась с такой жестокой расправой, но утверждала, что евреи сами виноваты в том, что их все ненавидят, однако было бы достаточно их ограничить экономически и политически, а расстрелять только некоторых, занимавших ответственные должности. Учитывая настроение населения, невозможно было в агитационной работе открыто и прямо защищать евреев, так как это безусловно могло вызвать отрицательное отношение к нашим листовкам даже со стороны наших, советски настроенных людей или людей, близких нам."

Такое отношение к евреям было характерно не только для "обывательской части населения": его придерживались и советские руководители высокого ранга. Начальник Центрального Штаба партизанского движения, Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.К.Пономаренко направил осенью 1942 года командирам партизанских формирований радиограмму, запрещавшую принимать в отряды евреев, бежавших из гетто, якобы, потому, что среди них могут оказаться немецкие шпионы. Для тех командиров, которые и раньше не принимали евреев, радиограмма П.К.Пономаренко стала не только директивой, но и "официальной индульгенцией."

На основании открытых архивных документов известно: всего на территории собственно России в годы оккупации было уничтожено более 400 000 советских евреев. Это далеко не полное число, и российские архивы под секретными грифами скрывают сведения и факты, оглашение коих не является угрозой национальной и государственной безопасности России, но которые являются непризнаваемыми позорными фактами советской и российской истории. Хотя, в самой России общая численность евреев и/или удельный процент были гораздо меньшими, чем в Украине, Польше, Беларуси, Молдове и странах Балтии, на оккупированных территориях местным населением уничтожены были абсолютно все: "На оккупированных немцами территориях, входящих ныне в РФ, действовало 41 гетто, в которых методично истреблялось еврейское население. Еврейские гетто были в Калуге, Орле, Смоленске, Твери, Брянске, Пскове и во многих других местах. Охрану гетто несли, как правило, местные полицаи, они же, при полном одобрении местного населения, захватившего еврейское имущество, проводили массовые убийства евреев. Наиболее крупное гетто было образовано в Смоленске. Полная изоляция гетто обеспечивалась русской полицией, набранной из местного населения. Обычно до создания гетто не доходило - массовые убийства евреев начинались с первых дней оккупации, как правило, руками местного населения".

Наконец из всего содержания и манеры подачи "фактов" видно, что дешёвая статейка сляпана г-ном Шишко из откуда-то слышанных баек, где-то писанных, непроверенных агиток, небрежностей - всё в стиле родной российской пропаганды. Не приводится никаких ссылок на излагаемую характеристику власти в Литве, на высказывания предвоенного президента Антанаса Сметоны. Таким образом, ему приписаны слова, которых он никогда и нигде официально не произносил. Не удосужился автор агитки даже правильно написать фамилию очевидца событий - литовского актера, лауреата Национальной премии Литвы Лаймонаса Норейки. Здесь, как и везде, "дьявол кроется в мелочах".

В конце обсуждаемой агитки незадачливый автор приводит высказывание весьма неоднозначного, противоречивого полковника госбезопасности в отставке Нахмана Душанского, который в 1940–1950-е годы участвовал в депортациях и активно боролся с бандитизмом и с литовским партизанским подпольем, и охарактеризовал литовских националистов так: "Звери, а не люди, пробы ставить негде". Надо иметь в виду, что это – слова человека ангажированного, служившего бандитскому советскому антисемитскому государству в самой бесчеловечной его конторе.

Такого пошиба статейки регулярно публикуются в злопыхательской и пасквильной "аналитической" газетёнке RuBaltic.Ru. Какова цель, для какого читателя они пишутся, кому адресуются? После даже поверхностного прочтения десятка-полтора таких публикаций, напрашиваются выводы, что их содержание направлено на то, чтобы:

1. дискредитировать государства, не желающие быть в одной упряжке с бандитской Россией;

2. экстраполировать преступления и трагические исторические ошибки населения, оккупированных Россией стран, на сегодняшний день, внедряя в сознание обывателя якобы несостоятельность политики, экономики, суверенитета этих государств;

3. формировать у населения некое ощущение тождественности предвоенных "фашистских режимов", в частности стран Балтии, сегодняшним независимым от России странам;

4. представлять различные неудачи развития этих стран, как следствие отрыва их от "кормящей матери" России националистами.

Если сей опус адресуется литовцам, то кроме прочего, здесь допущен явный промах с цитированием одиозного НКВДиста Нахмана Душанского. Если же преследуется посыл балтийским евреям, то на эту подгнившую "красноеврейскую" наживку их не приманишь.

К сожалению, ни одно СМИ Литвы не упомянуло эту печальную дату – годовщину бойни в гаражах "Лиетукиса", не почтило память невинных жертв трагических событий тех дней, тем самым не выразив соболезнований ещё живым их родственникам. Вместе с тем важно отметить, что такое замалчивание не только само по себе не добавляет пиетета ни самим СМИ, ни сложившемуся общественному восприятию и ментальному здоровью жителей Литвы.

В отсутствие соответствующей реакции в литовских СМИ, статья от 28 июня 2019 г. на RuBaltic.Ru и ей подобные пытаются культивировать в обывателе некую вендетту. Разумеется, уравновешенный человек не пойдёт грубо мстить и громить, но во фронде к нации, к обществу, государству, вполне возможно, будет. Такое молчание оборачивается поражением в политико-идеологической и информационной войне. Отдаётся на откуп освещение столь животрепещущих тем недобросовестным, а чаще просто "глашатаям" враждебной пропаганды вместо того, чтобы правдиво и честно самим описать событие, анализировать его причины и признать за тогдашним обществом преступление. По сути молчанием предоставляются неограниченные возможности использовать былые ошибки, просчёты и преступные деяния прошлого, играть на них в сегодняшней жизни страны, жизни поколений не принимавших участия и далёких от тех событий.