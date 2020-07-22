"Новороссия 2.0". Готовит ли Россия наступление на приморскиие регионы Украины?

Для этого началась цепь сепаратистских заговоров под названием "русская весна", которая потерпела поражение во всех областях, кроме Донецкой и Луганской, на части территории которых возникли самопровозглашенные республики.

Захват Крыма и создание марионеточных "ЛНР" и "ДНР" - не тот масштаб, который удовлетворил бы имперские амбиции. Стратегическая цель Москвы – недопущение вступления Украины в НАТО и ЕС, поскольку, как показал опыт балтийских стран, этот момент может стать точкой невозврата в зону российского влияния.

Украина без оккупированного Крыма и отельных районов вполне, как у нас говорят "дає собі ради", то есть способна быть вполне дееспособным государством. Страна развивается, пусть и не самыми высокими темпами и об украинском экономическом чуде говорить пока не приходится, продолжает свою сближение с Западом. Вектор на вступление в НАТО и ЕС закреплен в Конституции, приход к власти Владимира Зеленского не привел к смене этого курса. Следовательно, Москва начинает искать новые средства для достижения своих целей в Украине.

Проект "Новороссия" - это не просто попытка некоего исторического реваншизма и игра в экспансию времен Екатерины ІІ. Захват военным или гибридным путем территории от Харькова до Херсона и от Мариуполя до Одессы лишает Украину выхода к морю, чреват потерей трех городов-миллионников (Харькова, Днепра, Одессы), а вместе с ними огромного экономического, научного потенциала, большого количества природных ресурсов. России это дает возможность для шантажа остальной украинской территории, обеспечение Крыма водой из Днепра и коридор до Приднестровья – еще одного своего форпоста, изолированного от РФ.

Собственно о повторной попытке овладеть юго-востоком Украины говорили неоднократно. Но сегодня уровень предупреждений довольно высок. О возможности атаки на Черноморском побережье говорит Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, а ныне руководитель Центра анализа европейской политики(СЕРА). Аргументы Ходжеса таковы: атака России застанет страны Запада врасплох. Там сейчас озадачены борьбой с COVID-19, в США скоро выборы, следовательно, реакция на очередной виток российской агрессии может быть вялой. По его мнению, Россия использует приморский театр военных действий, чтобы переломить баланс сил на Черном море в свою пользу (а это дает новый стратегический простор аж до Сирии). Гуманитарным прикрытием может послужить дефицит воды в Крыму: мол, если Киев не подает воду на полуостров, мы вынуждены взять инициативу в свои руки. Сигналом о готовящемся наступлении, согласно версии генерала Ходжеса, являются запланированные на осень учения "Кавказ-2020": примечательной особенностью этих маневров является разворачивание большого количества полевых госпиталей. Этот факт может быть косвенным доказательством того, что Россия готовится не к плановым учениям, а к боевым действиям.

Учитывая, что Ходжес сегодня не является военным чином, скептики могли бы расценить его слова как чрезмерный алармизм. Но в логике ему отказать сложно. Проблема подачи воды в Крым действительно существует, и Москва часто вспоминает о ней. "Кавказ-2020" - не единственная военная активность России. 17 июля началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов, а в конце июня Путин подписал указ о сборах резервистов. Неготовность Запада к новым санкциям, а тем более к жесткому противостоянию с Кремлем тоже налицо: кроме уже вышеупомянутых фактов стоит добавить строительство газопровода "Северного потока-2" из России в Германию и довольно теплые отношения Путина и Макрона. Следует поминать, что Россия, конечно же, не будет действовать исключительно военными средствами. Возможному удару может предшествовать ультиматум в ООН относительно поставок воды в Крым либо провокации, целью которых будет "защита русскоязычного населения".

Есть факторы, позволяющие говорить о некотором "окне возможностей" для российской агрессии внутри самой Украины. Прежде всего это назначенные на октябрь местные выборы. Учитывая, что рейтинги правящей партии падают, в южных регионах этим могут воспользоваться пророссийские политические силы. Вполне возможно, что сами выборы пройдут в правовом поле. А вот после них "пятая колонна" может начать раскачивать ситуацию, требуя (под предлогом децентрализации – реформа, которая осуществляется в Украине с целью оптимизации административного устройства) федерализации.

Федеративное устройство – это путь к распаду Украины, недаром его главным лоббистом является Виктор Медведчук, один из лидеров пророссийского движения и личный друг Владимира Путина. На федерализации настаивает Москва и ее сателлиты в Донецке и Луганске, когда речь идет об урегулировании на Донбассе. Это программа минимум: в случае смены государственного устройства можно будет "перезапустить" вопрос о ее внешнеполитическом курсе, следовательно, заблокировать процесс европейской интеграции. Кроме федерализации могут быть разыграны другие карты: гуманитарная, в частности языковая, политика, требование усиления экономического сотрудничества с РФ. Для дестабилизации пойдет любой сценарий. Если СБУ и МВД не предпримут профилактических мер, осень на юге Украины может быть "горячей".

Предостережения о военной угрозе с юга – крайне неудобная для Владимира Зеленского и его команды тема. Они пришли к власти на лозунгах о мире, на сообщениях о потерях на Донбассе в Офисе президента реагируют с большим опозданием и неохотно. В своих обращениях Зеленский старается избегать формулировок о российской агрессии, он говорит о некоей "той стороне", а не об РФ как кукловоде марионеточных республик. Это немного напоминает традиции туземных племен, которые стремятся не называть дождь дождем, дабы не накликать его ненароком. Так и у Зеленского с войной. Но тем не менее многочисленные предупреждения о возможном ударе России с юга игнорировать уже невозможно.

17 июля в парламенте выступил министр обороны Андрей Таран. Он отметил, что по его данным, сейчас не наблюдается накопления российских войск на южном направлении. Вместе с тем министр объявил, что во время проведения Россией учений "Кавказ-2020" на юге Украины будут проведены масштабные маневры "Совместные усилия-2020", для участия в них приглашены представители армий стран НАТО. В тот же день, когда Таран выступал в Раде, в районе Одессы прошли совместные учения ВМС и Пограничной службы. Таким образом, можно констатировать, что Киев предпринимает усилия по повышению боевой готовности на южных рубежах. Проводятся испытания новой техники.

Большие надежды возлагают на новый ракетный комплекс "Нептун", способный поражать надводные и наземные цели. Успешные пуски завершены, в 2021-го эти комплексы должны быть приняты на вооружение. При этом отмечаются попытки подорвать обороноспособности изнутри: большим скандалом обернулась попытка изъятия оборудования систем ПВО следователями Государственного бюро расследований (оборудование якобы закупалось с нарушением процедур). Известный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет"Юрий Бутусов заявил, о том, что Минобороны не производит закупок артиллерийских боеприпасов. Министр обороны эти обвинения отверг, но признал, что некоторые виды боеприпасов его ведомство намерено закупить за границей.

Большие учения российских войск вблизи украинской границы – это всегда потенциальная угроза Многие эксперты рассматривали учения "Запад-2017", которые прошли три года назад на территории Беларуси. Тогда тоже были большие опасения относительно того, что российские войска останутся на территории союзного государства, и таким образом будет сформирован еще один "кулак" для удара по Украине с севера. Но эти прогнозы не оправдались. Иногда раскрытие планов противника – это способ предотвратить их реализацию. И в случае с возможной атакой РФ с юга в этом году такой сценарий наиболее оптимистический.