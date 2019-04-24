Во втором туре президентских выборов Петр Порошенко не раз наступил на свою гордыню: дал огромное количество интервью, встречался з общественными активистами, диалога с которыми ранее избегал, пришел на дебаты, которые больше напоминали "разминку" в КВН. После объявления результатов экзит-полов Порошенко выступил с речью, в которой четко обозначил свои планы на будущее: готовиться к парламентским выборам, формировать сильную оппозицию.

Новоизбранному же президенту он предложил свою консалтинговую помощь и поздравил по телефону. Символичной стала акция "Дякуємо" (Благодарим) под Администрацией президента – несколько тысяч людей пришли на акцию поддержки и благодарности Петру Порошенко. До сих пор под зданием Администрации собирались только антипрезидентские митинги (при всех президентах за годы независимости).

Выборы окончились, и Центризбирком даже объявил официальный результат выборов: 73,2% голосов набрал Владимир Зеленский, 24,5% - Петр Порошенко при явке 62%. Но страсти в соцсетях не утихли. 25% - это новый мем украинского интернета. Одни гордятся тем, что якобы не "слились с серой массой" и поддержали действующего главу государства и ставят цифру 25 на аватарки.

Их оппоненты (кстати, не всегда из лагеря Зеленского, есть среди них и так называемые "противвсехи") говорят о "секте 25" как самопровозглашенной элите, которая бессильно сердится на выбор большинства. Есть и страсти другого уровня: некоторые (стоит сказать, пока немногие) сторонники Зеленского уже начинают возмущаться: как, мы выбрали президента, а когда же он начнет снижать коммунальные тарифы?! Такого рода посты ожидаемо вызывают волну сарказма среди сторонников Порошенко.

Из видимых изменений: выборы признаны всеми сторонами и мировым сообществом, лидеры западных стран звонят Зеленскому, чтобы поздравить его с избранием. Массово начали увольняться главы областных администраций. В числе первых – губернатор Львовщины (единственной области, где во втором туре большинство голосов получил Порошенко) Олег Синютка.

Отставки – шаг прагматичный. Во-первых, Зеленский четко заявил: со старыми политиками не хочет иметь дело. Во-вторых, для самих же глав облгосадминистраций уйти по своей инициативе означает уйти с гордо поднятой головой, чтобы потом говорить "я ни дня не работал с Зеленским".

Одним из мемом избирательной кампании Зеленского стал неологизм ЗеКоманда – некое новое антисистемное сообщество единомышленников, намеренных менять жизнь в стране, открытое для всех желающих. Но за этой красивой вывеской до самого конца кампании сложно было разглядеть какие-то конкретные лица. Логично, что там были юристы Коломойского (олигарха, который является бизнес-партнером Зеленского), коллеги из юмористического шоу и продакшена "95-ый квартал", несколько отставных министров.

Такая компания была бы нормальной для кандидата, который не рассчитывает на победу, а всего лишь разминается перед парламентскими выборами. Владимир Зеленский обещал представить свою команду за два дня до выборов. И сдержал слово: 19 апреля он пришел в эфир дружественного канала 1+1 (принадлежит Игорю Коломойскому) с группой людей, которых он представил как экспертов, которые будут работать с ним в Администрации президента. Широко известных лиц среди них, за несколькими исключениями, не было. Преимущественно это люди, в разное время занимавшие должности уровня директора департамента в правительства времен Ющенка и Януковича, некоторые успели поработать и при Порошенко. К удивлению многих, среди них не оказалось экс-министра экономики Айвараса Абромавичюса и антикоррупционера Сергея Лещенко. Эксперта по информационной, гуманитарной и культурной политике среди представленных "новых лиц" не оказалось вовсе.

Зеленский объяснил это тем, что он сам неплохо разбирается в информационной политике. Сложилось впечатление, что представленная на 1+1 ЗеКоманда – это не реальный кадровый резерв будущего президента, а просто группа экспертов, которая должна была помочь Зеленскому отвечать на сложные вопросы со стороны не слишком лояльных журналистов (в студии, кроме корреспондентов 1+1, были представители ряда ведущих СМИ страны).

Вдумчивым зрителям было заметно, что эксперты ЗеКоманды не представили какой-то революционной программы. В вопросах образования и медицины так и вовсе озвучивали те тезисы, которые волне совпадают с действиями нынешнего правительства.

Важнейшим направлением президентской деятельности является безопасность и оборона. В условиях не утихающей войны на Донбассе это приоритет №1. Владимир Зеленский представил публике как своего оборонного эксперта Ивана Апаршина – полковника в отставке, занимавшие разные должности в Минобороны времен Виктора Ющенко, при Януковиче работал в секретариате правительства, в управлении экспертизы по вопросам обороны. С началом войны никакими ратными подвигами господин Апаршин не отличился. По его словам, он попытался работать советником нынешнего министра обороны Степана Полторака, но увидел, что там "тырят деньги", и ушел в политику, в команду еще одного полковника, который не нашел себя на войне – Анатолия Гриценко.

Сегодня Апаршин уклоняется от вопроса, готов ли он сам возглавить оборонное ведомство, но в то же время успел объявить о решительной борьбе с коррупцией в Укроборонпроме, отказе от призыва в армию (переход на 100% контрактную армию) и наказании должностных лиц за бездеятельность в Крыму и во время окружения украинских войск в районе Иловайска и Дебальцево. По этому поводу уже слышно негодование: как может давать оценку действиям боевых офицеров "диванный полковник"? И это не просто ропот.

Стоит признать, что для Петра Порошенко в 2014 году армия тоже не была родной стихией. В первые месяцы после своего избрания президентом он набил немало "шишек" и совершил ряд кадровых ошибок как Верховный главнокомандующий, первое время общался с генералами через посредников. Для Владимира Зеленского оборона тем более далекая сфера. Если он в своей политике будет опираться на таких людей как Апаршин и Гриценко (у них уже состоялась одна личная встреча перед вторым туром), то он вряд ли сумеет завоевать авторитет среди офицерства, и его контроль над армией будет весьма условным.

Своего рода "холодным душем" на следующий день после выборов стала пресс-конференция политического консультанта Зеленского Дмитрия Разумкова, на которой он сказал, что обещанного понижения тарифов не случится "за день-два", что этот вопрос не является прерогативой президента. В вопросах внешней политики, как заявил в день выборов сам Зеленский, а после и Разумков, они намерены придерживаться нынешнего проевропейского курса.

Что касается урегулирования на Донбассе, тоже ничего нового: Минский формат. Нормандский формат, возможное привлечение к переговорам США и Британии. Перед выборами риторика Зеленского была более решительной: снизим тарифы, установим мир. В реальности не до шуток и опять-таки – без сюрпризов и революционных шагов.

Из конкретных мер Зеленский озвучил пока немного. Пообещал перенести Администрацию президента в какое-то удобное место – так, чтобы проезд президентского кортежа не мешал дорожному движению в столице. Намерен широко использовать референдум как инструмент народовластия. Успел поделиться своим рецептом лоббирования законов в Раде: мол, в случае, если депутаты проигнорируют президентский законопроект, то он запишет видеообращение к гражданам, и они "пристыдят" парламентариев.

В этом сценарии есть один существенный просчет: избиратели Зеленского, как показали дебаты на Олимпийском стадионе, не так активны, как "секта 25", поэтому ему вряд ли стоит рассчитывать на фактор улицы как на политический актив.

К Зеленскому сейчас присматриваются многие. Нынешняя власть, без пяти минут оппозиция, ищет рычаги сдерживания новоизбранного президента, прежде всего через парламент. Многие политики из так называемой демократической оппозиции, прежде всего из команды Анатолия Гриценко ищут пути, как попасть в ЗеКоманду. Юлия Тимошенко пока старается быть "над битвой", дабы войти в парламент максимально эффектно.

Пророссийский лагерь тоже питает свои надежды: референдумы в перспективе стать инструмент федерализации, которую лоббирует Виктор Медведчук – главный агент российского влияния в Украине. Зеленского даже поздравил президент-беглец Виктора Янукович, а его адвокат Андрей Портнов даже подготовил проект о роспуске парламента. Зеленский перед непростым выбором: период, когда надо было нравится всем избирателям прошел, наступило время поиска политических союзников, и тут один ошибочный шаг может привести к необратимым последствиям. Особенно в случае сближения с пророссийскими силами.

Что касается самой России. Безусловно, она готова говорить с Владимиром Зеденским только с позиции силы. Москва не спешит признавать выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Зеленского еще рано, что, мол в избрании президента не принимали участия жители неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Есть и другие "сюрпризы" от Кремля: с 1 июня Россия намерена ограничить поставки нефти, нефтепродуктов и угля, а уже сейчас приостановлен импорт белорусского топлива в Украину якобы из-за низкого качества российской нефти, которая поступает на НПЗ Беларуси. Вряд ли это – весь инструментарий "принуждения к миру" Владимира Зеленского. В ближайшее время Москва еще не раз напомнит о себе новому украинскому президенту. От того, как он на это отреагирует, в значительной степени будет зависеть его будущее.