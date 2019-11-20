Ангела Меркель и Эмманюель Макрон редко говорили о готовящейся встрече. И только 15 ноября президент Франции сказал, что переговоры состоятся 9 декабря. Позже состоялся его телефонный разговор с Владимиром Зеленским, после которого Киев назвал эту дату как подтвержденную всеми сторонами процесса.

Несколькими днями раньше Нурсултан Назарбаев заявил о возможности проведения двусторонней встречи Путина и Зеленского в Казахстане. Экс-президент даже заявил о том, что украинский лидер дал согласие на такую встречу, однако МИД Украины сообщил, что никакой официальной информацией на сей счет не располагает.

Собственно, эту уже не первая попытка Назарбаева составить конкуренцию Александру Лукашенко, который с 2014 года выступает посредником в переговорах по Донбассу. Однако, похоже, что это всего лишь попытка Казахстана усилить свой дипломатический вес (в Астане в 2017 году прошли важные переговоры по Сирии), но вряд ли она будет иметь успех в ближайшем будущем. Трудно представить себе контакт Путина и Зеленского до нормандского формата, а будет ли он возможен после, прогнозировать преждевременно.

Формально для нормандской встречи все готово. Украина выполнила главное обязательство: отвела войска в районе Золотого, Петровского и Богдановки (все три населенных пункта находятся в Луганской области). Глубина отхода в среднем не превышает одного километра, но это решение далось Киеву непросто.

Во-первых, боевики не придерживались режима тишины, и обстрелы на этих участках имели место.

Во-вторых, по Украине прокатилась волна акций "Ні капітуляції!" (Нет капитуляции), участники которых требовали не отводить войска.

В-третьих, среди местного населения, которое теперь оказалось в "серой зоне", есть опасения, что они на территории, которая никем не контролируется, что скажется на инфраструктуре, снабжении и социальных выплатах, возник вопрос о поддержании правопорядка. Украинская власть уверяла, что после отвода войск в эти населенные пункты войдут силы полиции и Нацгвардии. На деле же ситуация довольно непростая.

В Станице Луганской, где разведение войск имело место еще в конце июня этого года, украинская власть форсированным темпом строит мост через Северский Донец, который разделяет сейчас подконтрольную территорию Луганщины и "ЛНР". Здесь в демилитаризованной зоне нет никаких вооруженных формирований: по обе стороны моста можно увидеть лишь наблюдателей СЦКК (Специальный центр координации и контроля, созданный в сентябре 2014-го орган, в который входили российские и украинские военные, задачей которых был контроль за соблюдением Минских соглашений, однако российская сторона в одностороннем порядке вышла из Комиссии в конце 2017 года). Причем на неподконтрольной стороне люди, называющие себя представителями СЦКК являются функционерами "ЛНР", с которой Украина никаких совместных комиссий не создавала. Недавно видеоролик из Станицы Луганской "порвал" украинский интернет: люди переходят через недостроенный мост со стороны "ЛНР", воруют лавку на подконтрольной Киеву территории и несут ее к себе.

Случай скорее курьезный, чем криминальный. Однако, как сказал в интервью "Українському Тижню" глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, в случае, если в зоне разведения случится серьезное преступление, могут возникнуть проблемы с выездом оперативно-следственной группы, которая согласно законодательства должна быть вооружена.

В районе Золотого, где разведение войск произошло 30 октября, украинская полиция и Нацгвардия наладили патрулирование территории, некоторое время спустя там началось разминирование. В районе Петровского и Богдановке после нескольких "фальстартов" отвод осуществили 9-11 ноября, но вопрос поддержания правопорядка здесь встал более остро. Сначала лидеры боевиков заявили, что если в демилитаризованной зоне появятся украинские правоохранительные органы, то они пойдут на "зеркальные меры", то есть отправят в эти места представителей своей "народной милиции". Показательно, что требование боевиков повторил и сам Владимир Путин во время своего визита в Бразилию.

В целом же разведение состоялось, а это - главное условие для проведения встречи в нормандском формате. О том, что она может принести, своими соображениями с украинской службой ВВС поделился министр иностранных дел Украины Валерий Пристайко. Сенсацией стали его слова о том , что Киев может выйти из Минских соглашений, если встреча в нормандском формате не даст ощутимых результатов.

Пристайко так очертил "красные линии": Киев не пойдет на прямой диалог с лидерами самопровозглашенных республик, не откажется от внешнеполитического курса на сближение с НАТО и ЕС (что зафиксировано в украинской Конституции), а также потребует долги "Газпрома" за транзит по решению Стокгольмского арбитража. Так же министр дал понять, что вопрос Крыма в нормандском формате обсуждаться не будет и возможно компромиссом с украинской стороны станет отзыв иска Украины против России в Международный суд ООН,который недавно признал свою юрисдикцию в этом деле (Пристайко прямо не подтвердил такую уступку, сказав лишь, что глубина компромисса – дело тонкое).

В любом случае предметом обсуждения на встрече Зеленского, Путина, Макрона и Меркель будет закон о статусе Донбасса (действие нынешнего истекает 31 декабря сего года). Позиция Путина в этом вопросе однозначна: документ должен быть согласован с "ЛНР-ДНР", Киев же сегодня стоит на позициях, что сами эти "народные республики" должны быть распущены, и этот вопрос, пожалуй, и является ключевым в нормандском формате наряду с разведением войск по всей линии разграничения.

Наряду с дипломатом Валерием Пристайко неимоверно много об урегулировании на Донбассе говорит Сергей Сивохо. Жителям Литвы он, возможно, известен по выступлениям донецкой команды КВН времен перестройки. Сегодня господин Сивохо занимает довольно скромный пост – советника главы Совета национальной обороны и безопасности. Однако по количеству громких заявлений с ним мало кто может сравниться. Сергей Сивохо выступает этаким голубем мира: говорит о необходимости отказа от языка ненависти, ликвидации временных пунктов пропуска на линии разграничения, которую он предпочитает называть линией соприкосновения.

Среди одиозных заявлений Сивохо – обвинение "воинствующего меньшинства" в Украине, которое мешает установлению мира. Под этим самым меньшинством господин советник подразумевает Движение сопротивления капитуляции, в которое вошли представители оппозиционных партий, ветеранского движения и общественных патриотических организаций. Недавно Движение предложило свою альтернативную "Доктрину мира и безопасности". Ее основные пункты: выход из Минских соглашений, отказ от формулы Штайнмайера, четкое признание факта российской агрессии, выдвижение РФ консолидированной претензии как стране агрессии, вывод российских войск с Донбасса, миротворцы и украинские пограничники на границе с РФ.

Сергей Сивохо также успел заявить, что на оккупированной территории есть достаточно людей, готовых баллотироваться от "Слуги народа", об этом якобы свидетельствуют некие партийные социсследования. Однако самих исследований Сивохо так и не показал. Зато Институт Будущего и респектабельная украинская газета "Зеркало недели" опубликовали результаты социологического опроса на территории "ЛНР"-"ДНР", проведенного компанией "Нью имидж маркетинг групп" в октябре этого года. По поводу этого исследования в Украине разгорелась жаркая дискуссия: может ли такой опрос отображать реальное состояние дел?

Во-первых, едва ли возможно проведение такого исследования без согласования с "властями ЛНР-ДНР", что может повлиять на конечный результат.

Во-вторых, в "республиках" довлеет цензура и диктат карательных органов, называемых на советский манер "МГБ", что ставит под сомнение возможность свободу высказываний местных жителей.

В-третьих, репутация "Нью имидж маркетинг групп" небезупречна: компания находится в базе псевдосоциологов авторитетного сайта "Тексты", ее в частности обвиняют в том, что в 2012 году она публиковала завышенные рейтинги одной из партий. Если же вернуться, собственно, к результатам опроса, то представленные в нем цифры говорят о том, что жители самопровозглашенных республик верят в российское мессианство, в целом не лояльны к Украине, не видят в ней своего будущего, вооруженный конфликт считают гражданской войной (как ее и интерпретирует российское телевидение, которое доминирует в тамошнем информационном пространстве). Стоит назвать ряд цифр, которые, возможно, реже упоминаются в СМИ: 45% опрошенных – безработные, 55% считают себя гражданами Украины, свыше 80% не намерены менять место проживания, наибольшим авторитетом пользуется Путин, Владимир Зеленский мене популярен (1,2%), чем российский телеведущий Иван Ургант (1,3%).

На самих оккупированных территориях прошла перепись населения. Официальных данных пока нет, но даже те, которые публикует "главстат ДНР", вызывают немалое удивление: население Донецка, оказывается, за годы войны почти не изменилось (украинский Госстат в 2014 фиксировал 949 000 насeления, в "ДНР" сегодня говорят о 943 000). Если верить отчетам "ДНР", то в Дебальцево, которое очень сильно пострадало от боев в 2014-2015 гг. людей сейчас живет даже больше, чем в конце 1980-х. Чем может быть продиктована такая статистическая фантастика. Первая причина: диалог с Россией, высокие цифры дадут возможность просить больше гуманитарной и финансовой помощи. Вторая: возможные выборы, в случае чего можно манипулировать "мертвыми душами" для голосования. Третья: коррупционные возможности при восстановлении Донбасса за счет Украины и международных доноров.

По поводу результатов будущей встречи в нормандском формате в украинских экспертных кругах сегодня обсуждаются несколько вариантов. В ходе переговоров будет достигнуто соглашение о прекращении огня и отведении войск по всей линии фронта, далее – приднестровский или карабахский сценарий замороженного конфликта. Иной сценарий предусматривает интеграцию "ЛНР-ДНР" в состав Украины на российских условиях с последующей дестабилизацией внутри самой страны. В окружении Зеленского стараются держать интригу, объясняя тем, что у украинского президента есть свой особый план. В что поверить сложно. Потому что опыт последних лет показывает, что каждый секретный план довольно быстро "всплывает" в СМИ.