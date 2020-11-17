Наталья Радина. Битва, от которой зависит судьба планеты

Но сегодня не 1937-й, и не 1941-й. Сегодня 2020 год. Беларусь — геополитически чрезвычайно важная независимая страна в центре Европы. Мир должен и может немедленно остановить этот геноцид.

Как говорил один из отцов геополитики британец Хэлфорд Маккиндер, «тот кто контролирует Восточную Европу... тот контролирует весь мир». В 21 веке его слова могут звучать так: «Если демократия и свобода победят в Беларуси и Украине, то они победят во всем мире».

За 26 лет мы хорошо изучили этот режим. Мы знаем, чего он боится. Он боится конкретных экономических санкций.

Мы видели это на конкретных примерах. В 2008 году политзаключенных, включая кандидатов в президенты, освободили после того, как США ввели санкции против «Белнефтехима» - государственного предприятия, поставляющего нефтепродукты на Запад. В 2012 году ряд политзаключенных были освобождены из тюрем из-за демарша послов ЕС, покинувших Беларусь, и отказа европейских банков выдавать кредиты режиму Лукашенко. Таким же образом, из-за санкций, в 2015 году после пяти лет заключения вышел на свободу кандидат в президенты Николай Статкевич и другие узники совести.

Я лично знаю, как режим боится санкций. В 2011 году меня освободили из изолятора КГБ под подписку о невыезде только потому, что ЕС объявил о намерении (!) ввести экономические санкции. Когда, сидя в Беларуси под надзором милиции и спецслужб, я писала статьи с призывом к Западу вводить санкции против диктатуры, меня тут же начинали третировать: непроизвольные аресты, запугивания, шантаж, угрозы с требованием перестать писать об экономических санкциях, иначе меня немедленно снова заключат под стражу.

Поэтому я знаю на собственном опыте: они боятся только одного — экономических ограничений. Это то, что непременно убьет этого дракона и освободит Беларусь от фашизма.

Я согласна с требованием ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений.

Призываю всех людей мира, политиков, правозащитников, журналистов помочь нам ввести эти меры против диктатуры. Этим вы спасете жизни конкретных людей. Спасете белорусскую нацию и целую страну.

Слоганом моего любимого фильма «Список Шиндлера» стала цитата из Талмуда: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир». Я хочу сегодня сказать: «Спасая белорусов, вы спасаете не только нацию и страну, вы спасаете целый мир». Потому что безоружные и беззащитные белорусы сегодня проливают кровь за свободу от рабства и тирании. Исход битвы повлияет на все человечество.