В «черный список» Лепс попал по рекомендации министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса. Некоторое время назад он направил письменное обращение к главе МВД Литвы Эймутису Мисюнасу. 30 апреля Мисюнас подписал соответствующий указ, о котором стало известно сегодня. В своих решениях главы обоих ведомств опираются на местный аналог Акт Магнитского, который вступил в силу в Литве 1 января 2018 года. Тогда почти сразу в «список Магнитского» в Литве были внесены 49 россиян, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Изначально Акт Магнитского был принят в США по инициативе Уильяма Браудера в 2012 году и был в первую очередь направлен против лиц, причастных к гибели в 2009 году в следственном изоляторе Сергея Магнитского. Но со временем закон стал применяться гораздо шире: теперь под него подпадают иностранные граждане, виновные не только в применении пыток и организации бессудных казней, но и в коррупции.

В 2013 году Министерство экономики США обвинила Григория Лепса (настоящая фамилия Лепсверидзе) в причастности к евразийскому преступному синдикату «Братский круг». Эту мафиозную структуру американцы поставили в один ряд с крупнейшими в мире неаполитанской Каморрой и японской Якудза. Под санкции США тогда попали 28 человек, связанных с ключевыми фигурами банды — Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым. Сообщникам «Братского круга» закрыт въезд в США, их авуары в американской юрисдикции заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки. На сайте Министерства экономики США говорится, что Григорий Лепс, по кличке «Гриша», родился в Сочи и проживает в Таиланде. Певец, по их данным, был курьером Владислава Леонтьева, который замешан в разной преступной деятельности, в том числе в торговле наркотиками.

Санкции в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины несколько затмили эту историю. Поэтому даже в Литве сегодня многие с удивлением спрашивают: «А Лепса-то за что?». Но когда узнают про «Гришу», вздыхают: «Тогда понятно». Но в самой Украине про Лепса не забыли и в 2015 году его внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. В 2016 году исполнителю хита «Я уеду жить в Лондон» отказали в визе британские власти. В мае 2018 года не пустил певца и Израиль – запланированный концерт не состоялся.

Зато в Литве Лепс выступал совсем недавно – в марте этого года. И тогда сам факт выступления заставил задуматься литовских консерваторов: почему страна должна разрешать въезд пусть и популярному артисту, если союзник по НАТО – США – имеют веские доказательства его причастности к мафии. Тогда этот вопрос подняли депутаты от партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Ингрида Шимоните, лидер на предстоящих президентских выборах, Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис.

И Кащюнас, и Ажубалис не однажды призывали литовский МИД «фильтровать» российских артистов. И не только за связи с мафией. Если исполнитель открыто поддерживает агрессивную политику Кремля, может ли его пускать страна, категорически выступающая против этой политики и всячески поддерживающая Украину. Оба депутата в прошлом году, например, предлагали запретить въезд Тимати. Но МИД ответил: законного основания нет. Единственный критерий – отрицание территориальной целостности самой Литвы – слишком узок, считает Кащюнас. Пришло время, уверен он, эти критерии расширить, поскольку Россия теперь активно использует сферу культуры как инструмент пропаганды. Поэтому, даже если деятель культуры и не замешан в мафиозных делах, как Лепс, то многим предстоит определиться: либо поддерживать Кремль и устраивать «курортный чёс» в Крыму, либо иметь возможность выехать в Европу, США и Израиль. И рыбку съесть, и на трамвае покататься может больше не получиться.