Спасибо Марии Захаровой – теперь это имя хорошо знают в России. В ходе очередного брифинга в четверг она обратила особое внимание на предстоящее в Литве торжественное перезахоронение. И если повыкидывать из ее речи все идеологические «жабы» и «змеи» в виде «главаря», «бандформирований» и «по локоть в крови», то становится ясно: Москва этим заявлением признает важность этих похорон и де-факто героизм «Лесных братьев».

МИД также возмутился близостью могилы командира партизан с местом «погребения более пяти тысяч советских солдат, погибших при освобождении Вильнюса от фашистких захватчиков». В этом заявлении трудно уловить логику и здравый смысл. Разве нельзя хоронить рядом с солдатами Великой отечественной войны, например, новомучеников, противостоявших антицерковной политике советского государства, или участников Белого движения? «Антисоветчиков» и коммунистов с «простыми советскими гражданами» — только отдельно?

Желание любой ценой побольнее укольнуть литовцев, видимо, с такой силой охватило чиновников МИД, что от волнения они и в этот раз вновь попали пальцем в небо. «Вновь» – потому что не пустили этим летом в Россию литовскую молодежь ухаживать за могилами литовских ссыльных в рамках проекта «Миссия Сибирь». А «в этот раз», потому что Адольфас Раманаускас – самая неподходящая кандидатура для обвинений в том, что «по локоть в крови», и в том, что был пособником фашистов и убивал евреев.

Вопрос об участии литовцев в уничтожении литовских же евреев – по-прежнему очень болезненный для страны. Не потому, что у кого-то возникают сомнения в том, хорошо или плохо убивать евреев. Какой нормальный человек, вне зависимости от национальности, скажет, что это хорошо?! Активные общественные дискуссии вызывает другой вопрос: как относится к тем борцам за свободу, которые действительно в той или иной степени были причастны к убийствам евреев? Оставлять или нет имена этих людей в названиях улиц и школ? Делать ли поправку на то, что немецкая антиеврейская пропаганда тогда имела сильнейшее воздействие на умы? И те, кто четко отвечают «нет» на последний вопрос, в пример сегодня приводят именно Адольфаса Раманаскауса-Ванагаса (последняя часть фамилии, кстати, означает позывной; «ванагас» в переводе с литовского значит «ястреб»). Его репутация признана кристально чистой целым рядом независимых литовских историков, исследователей и публицистов, которые очень внимательно и придирчиво изучили архивы КГБ и воспоминания тех, кто лично знал Раманаускаса-Ванагаса.

Адольфас Раманаускас родился в 1918 году в США, ребенком вместе с родителями вернулся в Литву. Выучился на учителя и буквально перед оккупацией Литвы, в июне 1940-го года, закончил Военную школу в офицерском звании. В 1941-м, когда советской армии пришлось ретироваться из Литвы над напором немцев, Раманаускас присоединился в друскининкайскому оборонительному отряду, который защищал местное население и склады от мародеров. Когда пришли немцы и разоружили отряд, Раманаускас покинул отряд и переехал в Алитус, где устроился работать учителем. Чтобы не попасть в немецкую армию и не сотрудничать с немцами, он скрыл свое военное звание. В 1945-м, когда советские войска вновь оккупировали Литву, Раманаускас ушел в подпольное движение. В 1948 году Раманаускас стал командиром партизан Южной Литвы. В течение нескольких лет он оставался единственным выжившим лидером партизан, одним из символов подпольного сопротивления и моральным авторитетом внутри партизанского движения. В результате предательства в 1956 году Раманаускаса-Ванагаса и его жену арестовали в Каунасе. Партизана пытали и год спустя расстреляли. Историки, узучившие материалы КГБ, свидельствуют, что пытки отличались особой изощренностью (видимо, мстили за то, что не могли долго поймать): Раманаускаса сильно избили, кастрировали и выкололи глаз.

Примечательно, что широкий общественный интерес к фигуре этого литовского партизана возник примерно год назад. Тогда писательница и специалист по пиару Рута Ванагайте (известная в России по книге «Наши» про уничтожение евреев в Литве) в погоне за популярностью решила «разоблачить» Адольфаса Раманаускаса. Она сообщила, что, по ее данным, партизан с 1940-го сотрудничал с НКВД, сдавал чекистам своих и был причастен к истреблению евреев. Более того, Ванагайте утверждала, что Раманаускас не подвергался пыткам, а сам себе нанес телесные повреждения во время пребывания в тюрьме КГБ. Но после того, как профессиональные историки опровергли ее слова, Ванагайте была вынуждена публично извиниться за «поспешные и высокомерные комментарии».

Эта история заставила литовское общество задуматься, насколько хорошо оно знает свою историю и почитает своих героев. В ноябре прошлого года было решено объявить предстоящий, 2018-й год, годом Адольфаса Раманускаса-Ванагаса, который, к тому же оказался ровесником Литовской независимости. Режиссер документального кино Агне Заланскайте сняла фильм о партизане – «Непобедимый» (по ссылке – английская версия фильма ), а депутат сейма и историк Арвидас Анашаускас написал о нем книгу.

Ученые активно занялись поисками останков Раманаускаса-Ванагаса и нашли их на Сиротском кладбище в Вильнюсе. Экспертиза показала, что и убили партизана тоже необычным способом — выстрелом в нижнюю челюсть слева. От такого выстрела, говорят эксперты, жертва, скорее всего, должна была умереть не сразу, а спустя какое-то время. То есть издевались до самого конца.

Гроб с останками Адольфса Раманаускаса-Ванагаса вчера, 5 октября, был выставлен для прощания в костеле Святых Иоаннов Вильнюсского университета. Весь день поклониться национальному герою шли самые разные люди. Под вечер очередь с белыми цветами растянулась на весь университетский внутренний двор. Сегодня, 6 октября, гроб перенесли в Кафедральный собор, а оттуда, после мессы, многотысячная процессия двинулась на Антакальнисское кладбище Вильнюса.

Там, между прочим, похоронены не только советские солдаты. Есть могилы немецких, польских, французских (наполеоновских) солдат и даже мусульман, погибших в Первую мировую войну. Там покоятся литовские деятели, боровшиеся за независимость страны, и лидеры Компартии Литвы, сдавшие страну Кремлю. Но покойники между собой не спорят и друг другу не мстят.

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