Максимас Милта. К чему стремятся белорусы? 100 лет назад и сегодня

Каждое утро на пикеты выходят медики, а по вечерам — жители спальных районов столицы и других городов. Субботы стали днями женских протестов, а воскресные акции объединяют жителей всей страны.

Более 30 000 белорусов столкнулись с давлением со стороны режима Лукашенко — аресты, административные и уголовные дела, пытоки и человеческие жертвы. Начавшееся летом насилие по отношению к мирным гражданам стало самыми массовыми политическими репрессиями в Европе за последние 40 лет.

До начала протестов в литовском публичном пространстве нередко звучали сомнения касательно способности белорусов сформулировать свои конечные цели. Поможет ли изданный 100 лет назад политический манифест понять, к чему стремятся белорусы в 2020 году?

Игнат Абдиралович (при рождении — Игнат Кончевский) стал первым, кто описывая мировоззрение белорусов, решил обратиться к будущему, а не ограничиваться лишь прошлым. Именно поэтому в изданном в 1921 году в Вильнюсе "Извечном пути", будучи вдохновлённым идеями А. Бергсона и "переоценки всех ценностей" Ф. Ницше, он обратился к вопросам основ белорусской идентичности кардинально иным образом, нежели предшественники или потомки.

Объясняя особенности мировоззрения белорусов и специфику отношений народа к Западу и Востоку, Абдиралович в первую очередь выступает за синтез противолежащих (т.е. западных и восточных) культурных тенденций. Таким образом, он предлагает создать на их основе систему собственных форм жизни. Абдиралович побуждает читателя действовать и обозначает, как белорусы могут избежать и ассимиляции со стороны соседей, и внутренней борьбу между "двумя душами белорусского народа".

С самого зарождения романтизма в XIX веке для творчества большинства писателей и мыслителей конфессиональное, языковое и культурное разделение белорусов служило проблемой и выражением безнадёжности. В советское время подобный нарратив использовался в целях манипуляции и аргументации неизбежности вечной привязанности белорусов к восточному "старшему брату". Подобное утверждение не чуждо и режиму Лукашенко. "Белорусы — это русские со знаком качества", — такие высказывания целенаправленно повторяются уже более двух десятилетий, уже не говоря о всеобщей русификации и выноса за скобки независимых создателей культуры, а после 9 августа 2020 года — их "выноса" и за решётки СИЗО.

Абдиралович не отрицает, что балансирование между Западом и Востоком является ключевой чертой истории Беларуси, хотя и утверждает, что глубоко в сердце его соотечественники не согласны ни с одними, ни с другими. В этом отношении пример Франциска Скорины предлагается читателю как эталон индивидуальности души белоруса.

Абдиралович подчёркивает, что неизвестно, был ли первопечатник ВКЛ католиком или православным, а может и тем, и другим одновременно (некоторые исследования показывают, что Скорина мог быть лютеранином — прим. авт.). Именно в этом, согласно Абдираловичу, и есть клич свободной и независимой своей душой народа.

"И на востоке, и на западе — ищите", — призывает читателя автор, перефразируя светоча Скорину.

Образность Скорины небезосновательно вызывает аллергию у нынешнего режима. Ценности эпохи Возрождения, которые воплощает его фигура, с трудностями вписываются в популизм и поверхностность, которыми известен Лукашенко. Можно припомнить, как будучи по образованию учителем истории, в 2006 году тогдашний руководитель страны заявил, мол: "Скорина […] жил и в Питере и творил там" (хотя будущая столица Российской Империи будет заложена только через полтора столетия после смерти гуманиста). В 2005 году президентским указом имя Скорины исчезло из названия главного проспекта Минска. Вскоре вместо гравюры книгопечатника на первых страницах дневников каждого школьника Беларуси оказался портрет Лукашенко.

В начале этого года один из наиболее признанных белорусских социологов Андрей Вардамацкий выпустил развёрнутое исследование "Российские ценности или европейские блага?" Данные за 2018-2019 гг. демонстрируют последовательное снижение симпатий по отношению к России среди всех возрастных групп населения Беларуси, но вместе с тем и отражают то, что наибольшую поддержку граждан вызывает стремление взаимной выгоды с Западом и Востоком. Схожим образом ценностное и геополитическое самоопределение белорусов отражено и в октябрьском исследовании Григория Остапени из аналитического института Chatham House. 41.6% респондентов поддерживают геополитическую интеграцию одновременно с Европейским союзом и Россией, а 23.2% высказались за то, чтобы избежать привязанности к одному или другому геополитическому блоку.

Основываясь на этих данных, хотелось бы вернуться к тому, как Абдировалович воплощает собой личность просветителя Скорины (а вместе с ним и в "идеального" белоруса) и пытается отразить картину мира последнего: "Над холодными волнами Двины был я византийцем Юрием, а в Кракове, куда меня потянуло за европейской вестью, — латинцем Франциском. Хотя по правде, я не был ни Юрием, ни Франциском, а был свободным, независимым духом, который вы ищите, духом общечеловеческим, но в белорусском обличье. Ищите ж!"

Тем, кто говорят о необходимости поиска других путей, стоит знать, что уже 100 лет назад Абдиралович указал, что проявление полноценных белорусских форм жизни должно существовать посредством свободного творчества и во всех сферах жизни, но вместе с тем, не давая повода для национального мессианства. Как своего рода аллюзия по отношению белорусов к "переговорам об интеграционных картах" Минска и Кремля в конце 2019 года, звучит призыв Абдираловича о том, что "творчество может быть обеспечено только при отсутствии чуждого давления".

Пророческими звучат строки Абдираловича, в которых отражена суть того, что белорусы воплотили в жизнь в 2020 году: "Белорусского пути не нужно искать. Его нужно воплощать". 13 августа, когда первые женщины, одетые в белое и с цветами в руках вышли на акцию солидарности в Минске, это и стало воплощением белорусского пути, а не причитаниями по нёму. От чего предостерегает писатель.

"Настоящая основа жизни — это творчество в каждом шагу: ежедневной работе, семье, гражданском движении. Только тогда жизнь не будет стеснена формой, и человек сможет удовлетворить своё природное стремление быть творцом",— пишет Абдиралович.

От подпольных музыкальных концертов в дворах спальных районов до открытых лекций об истории Беларуси от учёных, находящихся под давлением властей — широта гражданской мобилизации показывает, как творчество сопряжённое с единством дополняют друг друга. Победа протестного движения отражается в том тектоническом сдвиге, который укрепляет горизонтальные связи между самыми разными группами белорусского общества. Только лишь в Telegram мессенджере можно найти около 1000 локальных групп, которые объединяют белорусов по месту жительства. В каждой из них от нескольких сотен по нескольких тысяч человек, которые каждый день обнаруживают новые поводы для взаимосвязи со своими соседями и соотечественниками.

Круглые сутки находящиеся на дежурстве у СИЗО волонтёры; журналисты, которые из-за жилеток с надписью "Пресса" становятся мишенью для ОМОНа; программисты, которые создают альтернативные ЦИКу платформы для подсчёта голосов и наблюдения за выборами — так рождается всеобщая "талака", основой которой является синергия между единением, действием и творчеством. "Талака" (безвозмездная взаимопомощь в работе) — пример непереводимости явлений, характерных для белорусского языка, хотя и объединяющим белорусский и литовский языки (talka). "Талака" становится квинтэссенцией завещания Абдираловича, которое воплощают белорусы в 2020 году. "Талака" — это движимая всеобщим творчеством свобода в сегодняшней Беларуси, где технологии только лишь укрепляют её воздействие.

Корни категорического отказа от насилия, которое до сих пор демонстрирует белорусское общество, также отражены в манифесте Абдираловича. Каждый день тысячи наших соседей подвергаются угнетениям со стороны режима, но автор отталкивает читателя от реваншизма: "Из вчерашнего раба получается лучший рабовладелец". Белорусское Возрождение, согласно автору, не может быть реализовано через насилие или уныние по отношению к самим себе или другим. Подчёркнуто мирный характер протестов стал не только визитной карточкой белорусов, но и внутренним императивом, который не позволяет дискредитировать демократическое движение, таким образом противопоставляя его тихарьскому насилию силовиков.

"Наше главное желание — это свобода. В нём наша надежда", – подчёркивает автор ключевого белорусского философского эссе. Всеобъемлющий характер белорусских протестов показывает, что воплощением надежд наших соседей стала "талака". Это и есть стремление, к которому направлены усилия и настойчивость белорусов, несмотря на то, что в большей степени пока что не ознакомлены с заветами Абдираловича, покинувшего мир так и не дождавшись 27-летия. Похоже на то, что своими действиями белорусское общество осознало, что именно "талака" и есть спасение народа из тисков бесчеловечного режима.

Оригинал статьи на литовском языке был опубликован 13 ноября 2020 г. на портале Delfi.