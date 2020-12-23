Людас Дапкус. Тупой и еще тупее, а также другие российские шпионы

Да, праздник в этом году не удался. Эти болваны-любители в Нидерландах и Дании попались с поличным. Вместо того, чтобы поступить как настоящие мужчины, у которых в свое время во рту была припасена ампула с цианистым калием, — на самый страшный случай. Все поменялось. Не боятся, не уважают, не считаются.

Вот и сейчас. Пойманы за руку и позорно выдворены обратно в Россию. В начале декабря одного "крота" осудила Дания, а через день двух его соратников на дневной свет вытащили голландцы. Какой стыд, товарищи. Хотя, надо признаться, уже даже не стыд, а такое своеобразное правило нового времени, которое все чаще подтверждают такие вот унизительные случаи публичного демаскирования. Чекисты поистрепались? Потеряли навыки? А, может, вообще утратили смысл? Обо всем - с самого начала.

Liudas Dapkus © Asmeninio albumo nuotr.

А начало это - здесь, в Вильнюсе. Там, где сейчас стоят новые уютные постройки на улице Паупё, когда-то торчала деревянная избушка. А в той избушке жил худой дядя по имени Феликс. В переводе с латыни его имя значит "счастливый", однако он таким не был. Будущий руководитель ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии) Дзержинский, кажется, был создан для этой дьявольской работы самой судьбой. Он родился в поместье в Виленской губернии 11 сентября 1877 г. В пятнадцатилетнем возрасте, как предполагается, случайно застрелил свою сестру.

По обвинению в краже был исключен из гимназии, водился с неясными типами в Ужуписе (Заречье, район Вильнюса, ред.), организовывал пролетарские митинги в Каролинишкских лесах. В той избе в Ужуписе темными вечерами он читал Маркса, Энгельса и другие труды, которые окончательно размягчили юный мозг. Однако позволили созреть монстру, которого даже большевики впоследствии с уважением будут называть Железным Феликсом. Советская власть основала в том доме музей, Калварийской улице присвоила фамилию чекиста, а в Москве напротив здания КГБ поставила памятник.

После октябрьского переворота в России анекдотов про ЧК не рассказывали. Немного их было создано и после трансформации организации в КГБ. Народ начал несмело пошучивать на эту тему только после смерти Сталина, когда власть стала "вегетарианской". "Во время пламенной речи Ленина у чекистов в коридоре раздается какой-то стук. - Что за шум, товарищи? - спрашивает вождь пролетариата. - Ничего такого, Владимир Ильич, - отвечают те: - это Железный Феликс снова грохнулся". Не очень смешно, но достаточно прозорливо, так как именно памятник Дзержинскому на Лубянской площади демонстранты опрокинули в первую очередь после провала путча в августе 1991 г. Истукан оказался в отдаленном парке, а старые коммунисты, истосковавшиеся по Советской империи, по привычке иногда все призывают вернуть его на Лубянку.

Rusijos komunistai pastatė Felikso Dzeržinskio skulptūros kopiją AFP / Scanpix

Сейчас Россия другая. КГБ переименован в ФСБ, при перекачке старого духа в суррогат немалая его часть явно пролилась мимо. Или была украдена. Организацией руководят дилетанты и приспособленцы. За анекдоты расстрел не грозит, поэтому народ беспощадно создает и распространяет их. Один из последних: "Какая там русская вакцина от вируса, если они даже Навального никак не могут отравить?". Снова не смешно. Но показательно - а россияне смеются над тем, что у их дедов и отцов вызывало ужас.

А их за это никто не наказывает, так как в наше время у российских репрессивных структур совсем другие заботы. Одна из крупнейших - как провести хотя бы одну секретную операцию и не провалить ее, не засветиться и не стать объектами международного расследования. Миссия невыполнима, и, судя по всему, ситуация такая плохая, что приходится прибегать ко всем средствам по спасению, если и не остатков сомнительного престижа, то хотя бы своей шкуры.

Разведчики Холодной войны, сеявшие панику по обе стороны Берлинской стены, остались только в исторических романах и влажных снах правителя Кремля. Сейчас там работают стажеры, которым бригадиры выдают то полоний, то "Новичок" с просроченной гарантией, чтобы те приблизились к мишени, заболтали ее и накапали яду в чай с чабрецом. Однако даже такое задание, требующее решимости придворной фрейлины, для них является слишком сложным.

Помните тех двух олухов в синих свитерах, которые после отравления Скрипалей получили указание власти дать интервью марионеточному ТВ-каналу Russia Today? Как пингвины в ватниках, вразвалочку прогуливавшиеся по улицам Солсбери и умудрившиеся попасть на все камеры безопасности, спецагенты Руслан Боширов и Александр Петров уверяют, что были простыми туристами, которых друзья убедили посетить "известный во всем мире городок и полюбоваться на шпиль кафедрального собора высотой 123 метра".

Создателям одного из самых дурацких в истории Голливуда фильмов "Тупой и еще тупее" должно быть стыдно за свое творчество при просмотре этого интервью, в котором агенты ФСБ пытаются по памяти воссоздать то, что им срочно их коллеги распечатали про Солсбери из Википедии. Вот это настоящие тупой и еще тупее. Что уж говорить про их руководство, выпустившее это в эфир?

Мало того, их коллеги из службы ГРУ попались на попытке помешать расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), проходящему в Гааге. План, разумеется, был гениальным: припарковать автомобиль возле лаборатории, где исследуется "Новичок", перенять сигнал беспроводного интернета и взломать систему. Однако всех их загребла нидерландская контрразведка, получившая сигнал от британских коллег. Самое смешное, что всех их аналитики MI6 выявили при помощи поисковой системы Google. Один из этих "лопухов", Алексей Минин, воспользовался адресом уже известной британцам шпионской базы под кодовым названием "Аквариум" при регистрации автомобиля Honda Civic. Система интернет-поиска выдала даже фамилии выпускников российской элитной академии шпионов. Вот каким прогрессивным цифровым государством является Россия.

То, что они постоянно попадаются и высылаются, уже стало привычным делом, которое сама ФСБ, похоже, расценивает как неизбежность. Изгнанных шпионов просто меняют на других и продолжают планировать громоздкие операции против целей, а потом все напрочь отрицают. Похоже, что классическую маскировку шпиона и деятельность под прикрытием окончательно вытесняют брутальные нападения в надежде, что даже при поимке можно будет выкрутиться с минимальными потерями. А почему бы и нет, ведь слабаки с Запада до сих пор снисходительно относились к враждебной деятельности Кремля.

Схема операции по отравлению Алексея Навального, опубликованная расследователями из организации Bellingcat, очень четко демонстрирует, как все происходило, сколько агентов ФСБ принимало участие в операции. Описывается даже деятельность секретной исследовательской лаборатории НИИ-2 и дается пояснение, что это — одно из двух научных учреждений, связанных с использованием химических веществ, обслуживающих потребности ФСБ. Второе и основное, как предполагается, находится в центральной штаб-квартире на Лубянке.

Этот отчет подробно описывает всю программу отравлений, уже много лет используемую Кремлем для уничтожения оппонентов. В то же время совершенно ясно и то, что Кремль и его секретные организации уже привыкли, что их раскрывают, и продолжают действовать по плану, просто тупо все при этом отрицая. Похоже, что утвержденная администрацией США еще в 2015 г. тактика "Назови и пристыди" (naming and shaming), быть может, была бы эффективна в борьбе с какими-нибудь хакерами из колледжа в Алабаме, но не производит никакого впечатления на китайцев и уж тем более на закаленных ложью чекистов.

Что происходит? Поменялась тактика. У русских нет ни интеллектуальных, ни фискальных ресурсов на подготовку профессиональных шпионов. Нет старых закаленных конфликтами кадров, которые умеют работать в тени, поэтому они по дешевке нанимают физически хорошо подготовленных, но безнадежно тупых офицеров спецслужб, которые потом в эфире несут чепуху про красоту готических костелов под громкий смех всего мира. Железный Феликс с грохотом ворочается в гробу, но его никто не слышит. И мало кого волнует — поймают, выявят, вышлют? Ну и что? Пришлем других, еще более тупых и брутальных, а вы нам их вернете, пригрозив пальцем. И дальше будете делать с нами бизнес, прокладывать газопроводы, покупать нефть, реакторы, так как иначе не позволяет ваш удобный, мягкий и ленивый западный порядок.

Смеяться над недотепами президента КГБ весело, однако самое время для Запада придумать новое противоядие и начать играть совсем по другим правилам. В противном случае они продолжат посылать в города Европы свои бошировых и петровых с ампулами в карманах ватников.