Людас Дапкус. Как в России предсказали распад Америки

Компания Twitter даже посчитала: вероятность того, что пользователи поделятся вводящей в заблуждение информацией, на 70% выше, по сравнению с правдивыми новостями.

Но вернемся к теме этого заголовка, которую в последнее время повторяют и жители плоской земли, и сравнительно разумные индивиды по обе стороны Атлантического океана. Соединенные Штаты — радикально расколоты, исход выборов — неясен, Дональд Трамп — сдаваться не намерен, а Джо Байден тоже не будет уступать. Поэтому единственный логичный выход — гражданская война. Хаос, воцарившийся после смерти Джорджа Флойда, покажется легкой школьной разминкой по сравнению с тем, что будет твориться на проклятой американской земле, которую республиканцы и демократы вот-вот бросятся делить с оружием в руках.

Нужны доказательства? Пожалуйста: свыше 180 вооруженных радикальных группировок правого толка готовы броситься на помощь незаконно отстраняемому от власти президенту Трампу и смести всяких черных пантер, Antifa и Black Lives Matter, которые, в свою очередь, тоже не намерены ждать печального конца, поджав хвост.

Liudas Dapkus © Asmeninio albumo nuotr.

Это — великий парадокс, так как Америка, которая разжигала цветные революции за границей, вмешивалась в дела других государств, сейчас сама стоит на пороге социального краха, а ее собственные граждане жаждут перерезать всех инакомыслящих. Звучит как пророчество пьяной Ванги, но такую историю в последнее время рассказывают сотни каналов, а распространяют ее тысячи вторичных источников. Большинство из них даже не подозревает, что эта байка из склепа — не только для устрашения детей. Это — влажный кремлевский сон, когда-то подробно описанный в сценарии бывшего аналитика КГБ.

Профессор советской закваски Игорь Панарин еще в 1998 г. придумал (и даже карту нарисовал), как Соединенные Штаты распадутся на шесть частей. Все будут номинально независимыми или управляемыми извне. Север будет контролировать Канада, Юг — Мексика, западные штаты отойдут Китаю, Гавайи — Токио, а может, Пекину. Аляска, само собой, достанется России. Это должно произойти до 2010 г.

Игорь Панарин — не просто какой-то застольный политолог, а уважаемый в своей стране деятель, близкий к Кремлю и министру иностранных дел. Стоит ли удивляться, что его несбывшееся видение было вытащено из пыльного ящика именно сейчас, когда США на самом деле столкнулись с серьезными проблемами?

А что бы вы делали на месте Путина? Если необходимо руководить фактически потерпевшим крах государством со стремительно стареющим, деградировавшим обществом, отсталой экономикой. Цены на нефть, составляющую основные доходы бюджета, скатились до рекордно низких отметок, а разведка совершает за границей грубые ошибки одну за другой. Когда подчиненные вам бараноголовые не могут ни полонием, ни новичком аккуратно и тихо отравить предателей и врагов. Правильно! Необходимо показать, что везде все — еще хуже. В первую очередь — в Америке, где так легко сеять семена теорий заговора и дергать за невидимые ниточки. Еще никогда это не было настолько просто, так как жители Запада сами создали прекрасные инструменты для массовой промывки мозгов — социальные сети.

Болячки американского общества известны давно, многие из них застарелые и подзабытые. Нужно всего лишь нажать тут, подразнить там — и они сами все развалят своими же руками. По крайней мере, на это делаются ставки при распространении лживых, сгущенных новостей, выдуманных прогнозов, рисовании апокалиптических сценариев, которые затем так охотно ретранслируют аналитики всех мастей, преследующие свои цели и даже не подозревающие, в чьей игре они играют.

Выдумана и создана уйма различных скандалов — от колледжгейта и пиццагейта до всемирного заговора рептилоидов и слуг дьявола. Не вижу смысла воспроизводить и распространять их. Их несложно демаскировать и опровергнуть, это сделано множество раз, однако проблема в том, что для масс правда в принципе неинтересна. Она скучна. Исследования — сложные, для большинства непонятные. Все это надоедает, так как усыпляет и заставляет думать. А вот всякие сообщения в Twitter — короткие и ясные. "Я победил на этих выборах. С большим перевесом". У кого-то еще возникают дополнительные вопросы? Нет. "Американская мечта умерла, а общество — потерпело крах". Готовьте оружие. И здесь уже никакой разницы — президент или какой-то завербованный ФСБ тролль стучит по клавишам. Суть — постоянно расшатывать фундамент. День за днем. Неделю за неделей. Кто может знать, а вдруг удастся?

Так вот — у меня для вас плохие новости. Америка не потерпит крах, профессор Панарин. Ни в 2020, ни в 2030 г. Полиция не деморализована, а те инциденты — знаки долгого и болезненного очищения, а не краха. Армия, спасатели, суды, социальные службы — все работает по закону, процессы идут слаженно.

Новости о коррумпированной, прогнившей Америке, во-первых, предназначены для внутреннего рынка пропаганды, где такие вещи для общества прекрасно понятны и даже являются приемлемыми. Разумеется, часть токсичных брызг достается и постсоветскому пространству, где дезинформацию охотно распространяют отщепенцы, преследующие свои цели (или преследуемые своими проблемами). А Facebook, Twitter, Youtube и все другие за 30 сребреников услужливо находят тех, для кого эти новости идеально подходят. Отвали еще столько же — и они очень эффективно увеличат целевую аудиторию до значительных цифр. Старая гвардия КГБ о таком могла только мечтать. Собрать команду на корабль дураков (и управлять ей) еще никогда не было так просто. И дешево.

Выборы 2016 г. выкатили перед учениками Панарина на Лубянке еще невиданные возможности в борьбе с вечным врагом. Взволновавшемуся лагерю демократов — одни подстрекающие информационные вбросы, для республиканцев и их глупцов-радикалов — совсем другие. Однако все, как говорится, на общее дело — похороны дядюшки Сэма, подстрекательскую деятельность в Европейском союзе и в других местах, представляющих опасность для режима. Основные каналы лжи перечислены в прошлом абзаце, также стоит упомянуть экосистему рупора Russia Today.

Правда, эта деятельность оставляет цифровые следы, которые чаще всего ведут в Россию, — это подробно доказано сотни раз, отражено в десятках отчетов о национальной безопасности. Подмастерья от пропаганды овладели схемами манипуляции и алгоритмами социальных сетей, поэтому обещания Марка Цукерберга и других могущественных фигур комиссиям Конгресса об улучшении контроля с привлечением более "умного" искусственного интеллекта всего лишь являются утонченной ложью. Здесь можно было бы признать своеобразный краткосрочный успех слабого и технологически отставшего государства: подобно тому, как 11 сентября 2001 г. террористы крушили западные небоскребы западными самолетами, русские тролли используют западные компании для развала западных демократий изнутри.

Смотрите на нас, и вы поймете: демократия в принципе является порочной и слабой. Выродившаяся утопическая система, где все в конце концов кончается хаосом, неурядицами и массовыми беспорядками. Эта весточка прежде всего адресована русскому, белорусу, украинцу, киргизу или пролетарию из другой братской республики со смартфоном в руке и туманом в голове. Тот туман никогда не должен рассеяться. Не стоит пробовать играть в своей стране в демократические игры.

Для мыслящего человека все это понятно само собой, но ведь сейчас речь — не о таких людях. Это — борьба за массы, которые элите во все времена удавалось сплотить в значимые моменты, а затем вернуть в спячку до востребования. Шпионы ФСБ, попавшиеся с уликами то там, то здесь, разоблачения в разных странах приоткрывают только незначительную часть этой борьбы. Службы западных стран, сбросившие тяжелую ношу необоснованной войны с терроризмом, в последнее время действуют очень эффективно. Однако самая сильная сторона демократии — то, чего себе не может позволить ни один набитый нефтедолларами авторитарный режим — многообразие мнений и гибкость общества в качестве гаранта творческого подхода и свободы.

На этом сложном фоне ситуация Литвы является особенной. Мы являемся теми, кто обладает большей стойкостью к кремлеевской пропаганде, что четко продемонстрировали и результаты последних выборов. Ни одной радикальной силы во власти, только единичные случаи. Похоже, что государство, живущее под боком покосившегося колосса, смогло выработать иммунитет, а полученным навыком распознания вражеской пропаганды сейчас начинает делиться со своими партнерами.

Правда — гражданской войны в Америке не будет. Надеюсь, что вы и сами прекрасно это знаете.