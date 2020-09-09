Сначала была Kata – практика с заранее подготовленными приемами. Потом применили и Randori – усвоение приемов через бой. Действовала Европа точно и активно, выведя противника из равновесия. Лето 2020 года Москва будет долго вспоминать не только из-за событий в Беларуси. Это было лето, когда Запад без сожаления и сомнения драл тщательно сплетенную шпионскую сеть.

Больше всего Москву взбесил эпизод в Австрии, когда из страны попросили на выход вербовщика, который полностью потерял чувства опасности и меры за долгие годы беспроблемной деятельности в стране. Кажется, ну что тут такого, обычная смена кадров, со всеми бывает, будут еще новые шпионы. Но Кремль взбесился – в тот же день вызвав посла Австрии в МИД, где ему, не стесняясь в выражениях, объяснили, что такие фокусы не пройдут, и один из сотрудников Австрийского Посольства должен собрать чемоданы и отправиться на Родину.

Классическую сцену холодной войны «око за око» сопровождали артиллерийские залпы. Малые и большие рупоры режима начали соревноваться между собой, кто больнее даст пенделя «маленькой, скучной, да еще и бывшей союзнице фашистской Германии», допустившей такое предательство. «Раша Тудей» даже выдало на-гора комментарий, сравнивший действия Австрии с логикой бравого солдата Швейка, напомнив, что «мирные» советские солдаты покинули страну после Второй Мировой войны не для того, чтобы та стала позволять себе такие вольности и что «Венский Вальс» закончился. Почему же в адрес Вены полилось столько ненависти?

А потому что в этот раз проведенная операция была действительно болезненна для России. Австрия, в силу своих отношений с СССР, многие годы была теплым и удобным укрытием для КГБ, ФСБ и ГРУ. Встречи, сделки, конспиративные квартиры, агенты влияния в самых высочайших слоях страны. Не случайно именно в Вене был задержан один из подозреваемых в деле о событиях 13 января гражданин России Михаил Головатов.

Не прошли и сутки, как он был отпущен, и это тоже не случайность. Министерство юстиции Австрии потребовало от добивавшейся выдачи бывшего сотрудника КГБ Литвы уточнить ордер на арест за нереально короткое время. Без сомнения, такое поведение министерства было продиктовано друзьями с Востока. Теми, кого летом 2020 года «союзники фашистской Германии» так сильно расстроили.

Российские пропагандистские рупоры не преминули назвать и настоящих виновников венского провала. Это госсекретарь США Майк Помпео, недавно посетивший несколько европейских столиц. Как видно, к его визиту готовившиеся вассалы «загнивающей Америки» с этой стороны Атлантики и приготовили этот «представление пиар цирка»

Злая реторика и быстрая реакция в первую очередь показывает, что такому приему дзюдо Москва точно не была подготовлена, потому что практически по всей Европе у нее было свободное и широкое поле деятельности. У Запада были другие противники и Россия использовало этот период свободы достаточно эффективно. И эффектно. Австрия была лишь небольшим участком на сцене действий Кремля. Вена дольше, чем другие страны, танцевала под русскую балалайку, но в конце концов протрезвела и опомнилась.

Для начала австрийцы поймали своего полковника, 25 лет шпионившего в пользу России. В тоже время было озвучено имя и вербовщика – ветерана военной разведки ГРУ Игоря Зайцева, и выдан Европейский ордер на его арест. Эти действия – часть более значительного процесса, и Кремль это приводит в неистовство. Ведь Европа – слабая, разделенная и поглощённая. Так это выглядело из дома со звездами на берегу Москва-реки. А теперь все выглядит по-другому, везде ошибки, всюду просчеты. Есть от чего беситься.

За несколько недель до австрийской оплеухи, подобным образом повела себя и другая, по словам Москвы, мелочевка. В Норвегии был демаскирован российский коллаборант Харшан Татгар, которому грозит до 15 лет тюрьмы за шпионаж. Позднее был выявлен и его вербовщик, российский разведчик, работавший под дипломатическим прикрытием. Несмотря на российские протесты, он был выдворен из страны – первый раз с 2018 года, когда, после отравления Скрипалей в Солсбери, российские шпионы массово выдворялись из стран НАТО.

Подобные неприятности подложили России и другие страны. Как из летаргического сна проснувшиеся правительства европейских держав, одна за другой объявляли списки персон нон-грата, чья деятельность «не сопоставима с дипломатическим статусом». В июне премьер-министр Чехии объявил, что так называемая история с отравлением рицином, была провокацией со стороны Посольства России и выдворил двух сотрудников Посольства. В атаку на Москву встало и Пражское Самоуправление, назвавшее площадь, на которой находится Посольство РФ именем убитого оппозиционера Бориса Немцова.

Ничуть не мягче в июле поступила и Словакия, выдворившая из Братиславы сразу трех так называемых дипломатов. Они попали под наблюдение контрразведки после покушения в Берлине, в ходе которого был убит бывший чеченский боевик, имевший грузинское гражданство. Из за этого же события два агента Москвы были вынуждены покинуть Берлин.

Болгария тоже не была очень дружелюбной – попросила покинуть страну первого секретаря Посольства в Софии, основной сферой деятельности которого была вербовка информаторов для сбора секретных данных о НАТО и национальных военных программах Болгарии.

Даже старый кремлевский друг – Венгрия, и та охладела в последнее время. Как будто и не было дружеских встреч Путина и Орбана, горячих рукопожатий и огромных инвестиций в энергетический сектор. Как будто были забыты и построенная Росатомом АЭС в Пакше, и тысячи специалистов по атомной энергетике, присланные из России. Правда, немалая часть тех специалистов зарабатывали на хлеб насущный немного в другой сфере, нежели атомная энергетика, но Россия – большая страна и издавна имеет свои интересы на Балканах. Так что вмешательство России во внутренние дела Венгрии – ну что тут такого необычного.

Когда венгерская служба военной безопасности KNBSZ начала следить и демаскировать российских шпионов, Москва очень разочаровалась в старом партнере. Конечно, до публичного выяснения отношений дело не дошло, и венгры, единственные в НАТО и ЕС, выдворяли российских шпионов тихо и непублично. Если бы летом не утекли данные контрразведки, еще очень долго никто бы не знал о секретных операциях против военнослужащих ГРУ в Венгрии.

Работа ГРУ в Венгрии в последнее время была направлена на снабжение оружием (и проведении тренингов) венгерских неонацистов и бандитов с Балкан. В расследовании парламента говорится, что в последнее время из страны были высланы минимум 10 сотрудников ГРУ. В Будапеште российские разведчики так расслабились, что на несколько встреч с покупателями оружия приходили в российской военной форме – это подтверждено материалами наблюдения KNBSZ. В последнее десятилетие Венгрия стала одной из важнейших баз российских спецслужб в Центральной Европе – с надежными связями в соседних государствах и налаженными каналами доставки чего хочешь на Украину и Румынию. Однако сейчас они уже не могут чувствовать себя спокойно в Венгрии, хотя бы какое-то время.

Как же так случилось, что европейцы так активно начали выявлять российских шпионов? Упоминавшийся в пасквилях пропагандистов Помпео, естественно, только одна из причин проблем Москвы. Заметно больше неприятностей обещает России проснувшийся Лондон. В июле был опубликован очень подробный доклад о национальной безопасности, из которого прояснились скандальные вещи. После окончания Холодной войны, западные контрразведки и службы безопасности некоторое время не имели явного врага, и поэтому решали мелкие проблемы, которые создал крах Советской империи. После атак 11 сентября 2001 года такой враг появился. Более чем 10 лет британская разведка MI5 вместе с союзниками боролась против мирового терроризма. Более 90% всех ресурсов было направлено на эту борьбу. И только 3% бюджета выделялись на работу с Россией, Китаем, Ираном и другими враждебными государствами. Это время стало золотым веком шпионов, который венчали невиданного масштаба операции против кремлевских критиков и диссидентов в Лондоне и других городах мира.

Отрезвление пришло только в 2014 году после агрессии России на территории Украины, однако российские следы в кампании Брекзита в 2016 году британская разведка MI5 профукала – как и другие западные демократии, никто не мог и подумать, что Кремль так рафинированно и изощренно может наводить порядок в их собственных домах. Пересмотру взглядов помогли и другие факторы – в первую очередь победа над Исламским Государством, уничтожение его лидера Абу Бакр Аль Багдади и стабильно уменьшающаяся опасность исламского терроризма в странах Запада.

Противостояние со стороны России и Китая, методы гибридной войны, кибернетические атаки – спецслужбы Запада наконец-таки стали уделять нужное внимание и энергию всем этим вызовам и опасностям. Раскрытие и выдворение шпионов – только малая часть работы, которую выполняют тысячи мужчин и женщин, понимающих, что пришло время очистить нашу жизнь от сорняков и паутины. Именно поэтому приятно видеть достижения Литвы в практике демаскирования угроз национальной безопасности, которые мы понимали и выявляли весь этот прошедший период летаргического сна контрразведчиков.