Людас Дапкус. 33 горячих картохи для Александра Лукашенко

Вляпавшийся в шестой срок белорусский диктатор, скорее всего, выберет Россию – культурно и исторически близкую страну. Россия усатого примет с радостью. Но Александр Лукашенко перед побегом должен до дна испить чашу позора из колодца, в который он сам же плевал.

Невиданный всплеск насилия в соседней стране показывает, что к такому сценарию велась подготовка. Все больше полномочий и надежд передавалось генералам, которые до этого были неприкасаемыми, а теперь стали и незаменяемыми. Участие силовиков в политических процессах является неотъемлемой частью диктатуры, а в случае появления опасности потерять власть – мнение силовых структур становится критическим. В Беларуси эта схема пока еще контролируется самим Лукашенко, но, чем больше крови будет пролито, тем больше будет психологическое давление на простых исполнителей. И тем больше силы будет переходить в руки их командиров.

Чтобы понять мотивы этой цепочки и предвидеть развитие событий в будущем, мы должны вспомнить недалекую историю. Вечером 29 июля в доме отдыха недалеко от Минска специальные силы Беларуси задержали 33 граждан России, а если точнее – бандитов из частной армии Вагнера. Граждане России были без оружия, вели себя добропорядочно, но сама история сразу же обросла пропагандистскими мифами с обеих сторон.

Liudas Dapkus © Asmeninio albumo nuotr.

Минск сразу же заявил, что в страну проникли 200 боевиков, цель которых – «дестабилизировать положение в стране перед выборами президента». Если это было бы правдой, то означало крутой поворот кремлевской политики в отношении своего верного вассала. Четверть века Лукашенко придерживался политики «объятия в обмен на нефть» и приседал перед Путиным до самого украинского кризиса, который заставил пересмотреть основные ценности и приоритеты, а, заодно, и подтвердить новую военную доктрину.

Однако информация о намерениях Москвы дестабилизировать положение в Беларуси – это миф. Зачем дестабилизировать то, что ты контролируешь? Кто такой Вагнер и те лежащие на полу мужчины? Это частная военная организация, связанная с олигархом Евгением Пригожиным, и одной из целью которой является вмешательство в дела иностранных государств и спасение диктаторов, попавших в беду. После нескольких структурных изменений эту организацию стало контролировать ФСБ – Федеральная Служба Безопасности России.

Деятельность этой частной армии очень часто связывается с Захаром Прилепиным, который когда-то командовал 4 батальоном так называемой Донецкой Народной Республики. После операции в Минске Прилепин подтвердил, что минимум три задержанных – его бывшие подчиненные, включая Александра Шубина – одного из самых молодых наемников родом из Луганска, успевшего отметиться в боевых столкновениях с украинской армией. Однако самым известным из 16 идентифицированных задержанных является ветеран и донской казак Денис Харитонов, который за свои кровавые подвиги был награжден стальным крестом армии «Вагнер». После указанной операции все профили этих двух человек были удалены из социальных сетей.

Так что все они делали в Минске? Хотели выкурить таракана из его дворца? Абсурд. В последнее время банда Вагнера получает заказы на работу в нескольких горячих точках – Сирия, Ливия, Судан. В пропагандистском ролике, снятом белорусскими спецслужбами, можно хорошо разглядеть личные вещи задержанных. Среди них видны суданские банкноты и СИМ карточка суданского оператора связи. И направления путешествия задержанных ясно – на помощь отстраненному Суданскому президенту Омару Аль-Баширу с целью вернуть его к власти.

Это была простая операция по стандартному проверенному маршруту, с остановкой в той же самой гостинице, и с полетом тем же самым российским военным самолетом из Минского аэропорта в Северную Африку. Эта практика была знакома обеим сторонам. ФСБ информировало белорусское КГБ о «грузе», те давали зеленый свет. Естественно, секретно и неформально. Только вот в этот раз спецслужбы Беларуси как белены объелись. Послали вооруженных до зубов сотрудников, уложили лицом вниз сынов братского народа, да еще и выложили в открытый доступ всю видеофиксацию этой операции. Почему?

Представители российской власти, естественно, сразу же стали опровергать информацию белорусской стороны, однако их друзья в Минске слили документы задержанных и еще несколько интересных фактов, среди которых шевроны Вагнеровской армии и полюбившиеся солдатам удачи ближневосточные платки «арафатки» . Тут же украинские спецслужбы сообщили, что все задержанные – хорошо знакомые им донецкие сепаратисты и бандиты международного масштаба.

Предвидя результаты выборов, диктатор в этот раз превзошел себя и стал показывать избирателям, что противники окопались и на Западе, и на Востоке. А он – последний гарант свободы и суверенитета Беларуси. Нет ничего странного, что этим сказкам до сих пор верит достаточно большое количество белорусов. И не только белорусы, но и в некоторых Европейских столицах свято верили в эти сказки. Особенно после того, как в 2015 году Лукашенко освободил политических заключенных, сделал определенные «скидки» в сторону демократии и за это был осыпан благодарностями и почестями. Санкции были сняты, началось возвращение послов в страну. И это была большая ошибка!

Еще одна интересная деталь. Владимир Путин, сразу же после окончания выборов, не дожидаясь оглашения официальных результатов, поздравил соседа-диктатора с победой. За официальными словами поздравления четко прослеживалась мысль: «Ну, что, цепной пес буферной зоны, знаю тебя как облупленного. Опять наделал делов, весь в грязи и крови, ничего, отмоем тебя, а потом посмотрим, что делать будем». Слабый, воюющий против своего собственного народа усатый таракан – самый лучший подарок Кремлю. Уже очень скоро и Вагнер, и сотни других крепких парней примутся чистить Таракановы Конюшни от навоза, но это не значит, что сам Лукашенко должен быть в грязном костюме. Москве на руку вот такие полуживые президенты и режимы. Рыбу лучше всего ловить в мутной воде. Разделяй и властвуй!

Сейчас у Лукашенко голова болит в разных местах. Протесты, которые не останавливаются даже после жесточайших подавлений, забастовки, слабая экономика на грани полной остановки. И еще те 33 наемника – как горячие картошки, которые не надо было вообще доставать из огня, а теперь они обжигают ладони. Куда выбросить картофелины? Отдать наемников Украине, которая требует их выдачи и этим заработать баллы не только в Киеве, но, и в Вашингтоне. Такого Кремль не простит и может прислать серьезное подкрепление «зеленых человечков» для спасения братского славянского народа. Возвратить России? Будет выглядеть как заблудившийся в лесу из трех сосен, еще больше компрометирует себя в глазах Запада, если вообще можно компрометировать себя еще больше. Хотя второй сценарий более вероятен. Пить из колодца, в который ты только что плюнул – занятие не из приятных. Но второй вариант – потерять власть и сесть на скамью подсудимых. А вот этого Лукашенко очень не хочет. Кроме всего этого, может так случиться, что Лукашенко вскоре понадобится очень сильная военная поддержка из России.

Даже если и удастся усмирить народный протест, Беларусь уже не будет прежней. Сотрудничество с властью всеми будет восприниматься как коллаборантство с оккупантом. Это будет означать бегство последних профессионалов и увеличение общих цифр эмиграции из Беларуси. В условиях пандемии, Литва и Польша станут основными направлениями этих процессов.

Окончательно став инородным телом на территории Беларуси, режим будет вынужден все больше зависеть от силовых структур и экономической и военной помощи Москвы. Через некоторое время именно это, а не подпольное недовольство народа, приведет к смене режима, только вот управление страной из рук гражданских перейдет к какому-нибудь генералу, руки которого по локоть в крови после подавления нынешних протестов.