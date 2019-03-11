В своё время мы с Лилией Копач снимали фильм "Vėliavos" ("Флаги" - Ред.) о событиях 13 января 1991 г., о российской агрессии. С тех пор прошло семь-восемь лет, и люди на улицах, отвечая на вопрос "Какие флаги были под парламентом?" отвечали "Литовские, разумеется, городов там, районов". Но о том, что там был целый фонтан с флагами разных государств, что там было много людей с национальными флагами, и белорусским бело-красно-белым, и с украинским, и польским, и даже с российским, с румынским, с грузинским - об этом не вспоминали.

В 1918 году было очень мощное участие части белорусов и евреев в возрождении литовского государства. Кстати, инициатива этого участия исходила с литовской стороны. Литовцы очень хорошо понимали, что им одним никак не приходится, потому что рядом живёт много представителей других национальностей. И ещё в 1917 г. на литовской конференции представителям национальных меньшинств было предложено войти в Государственный совет - Тарибу, который тогда создавался.

Инициатива была поддержана именно белорусами и евреями. Русские не участвовали, потому что русские, к сожалению, какими бы демократами ни были, даже не монархистами, даже социал-демократами, конституционными демократами, антибольшевиками, они всё равно были за единую и неделимую. Были, есть и будут. Поляки тоже не поддержали, потому что в то время Польша возрождалась как мощное государство. Но поляки фактически участвовали, и здесь надо упомянуть Станисловаса Нарутавичюса, брат которого Габриэлюс стал первым президентом Польши и был убит, потому что поддерживал меньшинства и их права на равное существование.

В 1923 г. был такой журнал "Trimitas", орган Союза стрелков Литвы, и там была статья Юозаса Блажюнаса, который утверждал, что в то время за возрождение литовского государства боролись исключительно литовцы, а все остальные, он там перечисляет: евреи, русские, поляки, – только мешали. Слава Богу, у президента Антанаса Сметоны была очень хорошая память, и он точно знал, как было на самом деле. Ещё через пять лет, когда было десятилетие возрождения литовской государственности в 1928 г. он в своей речи упомянул, что именно часть белорусов и часть евреев помогла литовскому государству это возрождение осуществить.

Так и сегодня мы не должны забывать, что эта солидарность была. У меня в архиве есть снимок именно того дня, 11 марта 1990 года, я его нашёл в интернете: молодые люди стоят здесь, в Вильнюсе, с плакатом "Белоруссия с вами! Не верьте лживым проискам Москвы" – лозунг, кстати, очень актуален и сегодня. Первый съезд Белорусского народного фронта происходил именно в Вильнюсе в 1989 г. Это был общий антиимперский процесс, друг друга поддерживали, была такая общая солидарность.

Мы не должны забывать пример польской "Солидарности" как массового движения, который, несомненно, вдохновил и "Саюдис", и БНФ, и украинское движение, и так далее. Об этом надо помнить. Кстати, это прекрасно понимали и руководители Литвы, которая возрождалась в тот момент, и уже в Декларации о независимости 11 марта есть гарантии литовского государства о равенстве и уважении для национальных меньшинств. А на следующий день, 12 марта, Верховный совет сделал отдельное обращение к национальным меньшинствам, где вновь было подтверждено: "вы с нами, мы с вами".

Есть такое типичное явление, которое по-разному проявляется в разных странах. Когда воюют за независимость страны представители разных народов, живущих в этой стране, потом в определённое время происходит такое изменение: кто-то, как правило, представители большинства, говорят: "Нет-нет, это мы всё сами совершили", и те, кто вчера сам был угнетён, начинают угнетать других. Так произошло в межвоенной Польше, к сожалению. Потом пришло понимание, что это неправильно, и мы должны упомянуть Ежи Гедройца, заявлявшего, что без независимой Украины, Беларуси, Литвы не может быть независимой демократической Польши.

Литовское государство, как и любое другое, только теряет, если забывает и не хочет помнить о том, что это всё делалось вместе, и лозунг "За нашу и вашу свободу!", лозунг и польских, и литовских, и белорусских повстанцев 1863 г., евреи также участвовали, - это общий лозунг, актуальный каждый день. Не бывает только нашей или только вашей свободы. Она может существовать только как ваша и наша.