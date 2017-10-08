Заигравшись во всесильных монополистов, топ-менеджеры железнодорожной компании нанесли Литве ущерб в размере, как минимум, 28 миллионов евро. (Оригинал статьи на InBaltic)

В 2008 году Lietuvos geležinkeliai демонтировалa железнодорожную ветку Мажейкяй-Ренге, благодаря которой польская компания Orlen Lietuva экспортировала нефтепродукты в Латвию при помощи Латвийских железнодорожных дорог. Ни протесты латвийской стороны, ни руководства Orlen Lietuva, ни даже Польши, которая попыталась вступиться за свою компанию в Литве и хоть как-то повлиять на литовских железнодорожников, не смогли изменить ситуацию. Ветка в Ренге по-прежнему оставалась разобранной, а завод Orlen Lietuva платил тариф на перевозку нефтепродуктов по максимуму.

Позиция руководства Lietuvos geležinkeliai оставалась незыблемой практически в течение 8 лет, пока в результате выборов в стране к власти не пришла несистемная партия Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Консерваторы и социал-демократы - Гедиминас Киркилас, Андрюс Кубилюс и Альгирдас Буткявичюс - сменяли друг друга на посту премьера, но Стасис Дайлидка, глава Lietuvos geležinkeliai, по-прежнему оставался на своем посту до конца прошлого года.

Дайлидка ушел с поста генерального директора после ряда коррупционных скандалов, потрясших компанию. В результате выяснились сомнительные схемы, связывающие компанию с российскими полукриминальными структурами. Вопрос, почему Дайлидка так долго оставался директором одной из крупнейших компаний в Литве, остается открытым. Можно лишь предполагать, что у гендиректора и его коллег было что предложить и социал-демократам, и консерваторам взамен тому, чтобы продолжать оставаться на посту.

Демонтировав ветку в Ренге, литовская железная дорога получила преимущество, расходы НПЗ в Мажейкяй на транспорт и логистику выросли в разы, а латвийские железнодорожники по самым скромным подсчетам потеряли десятки миллионов евро. Жалоба Orlen Lietuva в Европейскую комиссию закончилась тем, что последняя приняла решение оштрафовать Литву на сумму в 27 873 000 миллионов евро. Хотя нынешние топ-менеджеры компании и представители правительства утверждают, что не случилось ничего плохого - на самом деле ситуация далеко не радужная. Обывателю, который интересуется налогами, нужно знать, что раз литовская железная дорога является государственной компанией, то штраф фактически придется платить государству.

Правительство же, как всегда, не найдет ничего лучшего, чем в очередной раз запустить руку в карман налогоплательщиков. Более того, благоприятное решение Еврокомиссии открывает ворота для исков со стороны как Латвии, так и Orlen Lietuva. Это может обернуться очередными многомиллионными выплатами компенсаций из-за искусственно завышенного тарифа (Orlen Lietuva) или недополученного дохода (Латвийские железные дороги).

Для самой Литвы решение Еврокомиссии и возможная последующая тяжба в суде прежде всего является крупнейшим ударом по престижу страны среди инвесторов. Упорство литовских железных дорог в вопросе повышенных тарифов для Orlen Lietuva и демонтированной ветки в Ренге, которое стало поводом для обострения отношений с Варшавой и Ригой, не принесло ничего, кроме огромных убытков. Все это также в очередной раз напомнило о том, что с соседями нужно жить дружно.