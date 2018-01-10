После таких встреч появляется необычный положительный заряд. Все это значительно диссонирует с национальными особенностями самобичевания, с традициями унижать себя и умалять свои достоинства, с модными разговорами об эмиграции. Именно, об эмиграции, как моде, кампании, не только об объективных причинах этого явления, которые, несомненно, также существуют, но здесь речь не об этом...

По индексу экономической свободы фонда "Наследие" (Heritadge Foundation) Литва занимает 16 место в мире. Мы 16-е в мире и по индексу конкурентоспособности, который ежегодно устанавливает Всемирный банк. С каждым годом зарубежные инвестиции растут и они будут продолжать расти, Несколько сот новых рабочих мест в ближайшее время создадут компании мирового уровня из США и Германии. У нас самый быстрый в мире интернет, 1/10 мировой лазерной продукции производится в Литве.

Умеем ли мы радоваться такой оценке нашей страны? Ведь это взяло не просто так откуда-то, это результат нашей совместной, иногда невидимой, продолжительной, последовательной работы.

Поэтому я хочу поблагодарить всех живущих в Литве, украшающих ее, заботящихся о ней, верящих в нее, любящих ее, искренне работающих людей, благодаря патриотизму, усилиям и терпению которых страна каждый год неузнаваемо меняется. Спасибо тем, кто находясь за границей, своими делами прославляет имя отчизны. Я верю, что мы сплотимся и через год победим на референдуме о двойном гражданстве. Объединимся еще больше.

Начался 2018 год полный новых пожеланий, надежд, ожиданий.

Перед самым большим праздником года мы желали друг другу хороших, успешных, осмысленных и реальных перемен. Мы уже начали праздновать столетие восстановленной независимости Литвы, из Германии привезут Акт о независимости, мы пригласим на Праздник песен, состоится масса различных мероприятий, концертов, выставок не только во всей Литве, но и за границей, где соберутся соотечественники.

Естественно, что все мы сравниваем себя с соседями. Мы рады, когда в чем-то опережаем латышей, хотя переживаем, что отстаем от эстонцев.

Другой сосед – Россия, по уровню коррупции, продолжительности жизни, инвестициям в науку все больше отстает от Европы. Доходы жителей с каждым годом сокращаются, но, как видно из данных "социологических исследований" – жизнь этих людей становится все лучше. Там мастерски налажена методика пропаганды советских лет, когда большинство граждан советской империи были убеждены, что их страна самая свободная, самая демократическая. У большинства не было возможности уехать за границу, но это не мешало быть уверенными в том, что Запад разлагается, что там процветает неравенство, эксплуатация и коррупция.

Поэтому и сегодня не удивляет, что молодые литовцы, приехавшие с севера России и Сибири в лагеря в Молетском районе во время дискуссий неожиданно узнают, что Россия участвует в военных действиях в Украине. Пропаганда "промывает" мозги и навязывает нужную "правду".

Но на гражданина свободного общества это не подействует. Свободный гражданин всегда проверит и с недоверием оценит информацию, представленную властями, будет опираться на собственный опыт, свою оценку. Свободный гражданин сам оценит обстоятельства, в которых живет и сумеет сделать выбор.

Сегодня особенно важно позитивно программировать себя. Не каждому дано уметь оценивать простые, каждодневные явления в жизни. Если случается что-то хорошее, многие просто не умеют радоваться, поскольку сразу вспоминают какую-нибудь проблему из прошлого или заботы о будущем.

Нам каждый день очень нужно позитивное мышление, оптимизм и веру, что мы точно все можем, точно все преодолеем, что мы едины. И это не пустые слова, а реальные примеры из жизни. Неправда, что мы равнодушны. Нас волнует – сколько мы пожертвовали во время благотворительных акций совершенно незнакомым, обделенным судьбой людям на приобретение необходимого медицинского оборудования, во время акции мальтийского супа, продовольственным банкам, домам престарелых, хосписам и на другие благородные цели. И это мы обычно делаем без принуждения, без призывов, поскольку знаем, что такое несчастье.

Не нужно прилагать много усилий для того, чтобы возмущаться и все критиковать. Тот, кто громко всех ругает и критикует, чаще всего сам ничего не делает. Кто лает, тот не кусается. Кусаться на самом деле не стоит, но только жаловаться и критиковать - слишком большая роскошь. Мы открыли новую и чистую страницу 2018 года. Если сплотиться и позитивно настроиться, каждый может и должен оставить на ней осмысленную запись. Чтобы усилия и благие намерения не пошли "собаке под хвост". И еще в год Собаки…