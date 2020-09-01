Л. Дапкус. Чем отравят Путина?

В России травили, травят и будут травить. А потом с удивленными глазами будут вещать "А мы ни причем". Простой сценарий действия и противодействия. Однако случай с Навальным – уникальный, чертящий определенную линию и дающий редкую возможность посмотреть на закулисье российской власти. Что в этом случае не так?

Для начала давайте посмотрим на вещество, которое было использовано в этот раз. В истории отравления критиков Кремля можно найти достаточно редкие и экзотические средства.

В 2012 году в Лондоне при достаточно подозрительных обстоятельствах умер Александр Перепеличный, сбежавший из России и помогший критику Кремля Уильяму Браудеру раскрыть налоговые махинации на сумму 230 млн долларов. Смерть выглядела как сердечный приступ, однако позднее было выяснено, что для устранения была использована так называемая "инфаркт-трава" или гельземиум. Этот яд готовится из редкого растения Gelsemium elegans, растущего в Азии, в основном в Китае. Инфарктная трава издавна использовалась для отравления и упоминается в произведениях таких мастеров детективного жанра, как Конан Дойл и Агата Кристи. Кому-то в России это показалось хорошим средством для того, чтобы устранить неугодного человека, не вызывая подозрений.

Liudas Dapkus © Asmeninio albumo nuotr.

Другому беглецу Александру Литвиненко в 2006 году было выбрано более брутальное средство – радиоактивный полоний 210. Период альфа-распада этого элемента составляет 138 дней, а после распада элемент превращается в свинец. Выпив чая с полонием, мужчина умер через месяц нескончаемых мучений.

Россиянин Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, надеявшиеся спрятаться от кремлевских палачей в Великобритании, стали жертвами другого химического вещества. Для этого нападения использовался нервно паралитический газ "Новичок". Такое оптимистическое название могли создать только выродки советской системы, создавшие это оружие несколько десятилетий назад, но нашедшие свое место и в современной России.

Большие запасы другого нервно паралитического газа – зарина, имеет и сирийский диктатор Башар Асад, который щедро получал из Москвы химическое оружие для борьбы с собственным народом. Есть подозрение, что ядом из этого семейства была отравлена журналист А. Политковская, которая также выпила отравленный чай. Первое покушение было неудачным и впоследствии Политковская была застрелена в подъезде своего дома.

Лечащие Навального врачи считают, что в этот раз для чайной атаки тоже было использовано нервно-паралитическое вещество – ингибитор холинестеразы. Попадая в организм человека, он блокирует действие важных энзимов. Этим прерывается связь между нервами и мускулами, нарушается основные функции сердца и органов дыхания. Чаще всего жертва умирает от удушья.

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Выяснив тип яда, врачи назначили Навальному лечение атропином, который используется для нейтрализации субстанций, парализующих нервы, и воздействия пестицидов на организм. По словам специалистов, опасности для жизни нет, однако восстановление будет длительным, а последствия для организма – долгосрочные. Этот кремлевский критик уже не восстановит свою энергию и способность мешать тем, кто вообще считает себя неприкасаемыми.

Бывшего президента Украины Виктор Ющенко в 2004 годы угостили не такой сильной и, к счастью, малой дозой диоксина TCDD, которая, однако, изменила не только лицо политика, но и его психосоматические способности.

Отравление оппонентов и диссидентов - привычная практика в России, однако на этот раз есть и отличия. Исполнители, даже если они будут найдены, не будут иметь явных связей с властью, а вот оппозиционерам послан совершенно четкий сигнал. Оставаться и бороться в России – опасно для жизни.

Все-таки кто угостил Навального ядом во время его поездки по Сибири? Необязательно это было сделано с уведомлением Путина, как объявили некоторые обозреватели на фоне обострившейся обстановки в Беларуси. В отличие от сбежавшего шпиона Скрипаля, Литвиненко или Родченко, Навальному никогда не клеили ярлык предателя. Он всегда представлялся авантюристом, который борется за достижение своих целей, не считаясь со средствами и, именно поэтому, должен быть изолирован от какой-либо возможности прийти во власть. В глазах Кремля он не враг, а лишь орудие в руках врагов, и поэтому его действия приносят неудобства, но не опасность. В первую очередь Кремль хотел бы избежать придания Навальному ореола жертвы режима, если бы против него были применены явные репрессии, потому что это могло бы привести Навального на тот уровень влияния, на котором он бы получил возможность для реальных дестабилизирующих действий.

Думая извращенными логическим реалиями кремлевского режима, попытка расправиться с таким деятелем означала бы его иконизацию в качестве лидера сопротивления сегодняшней власти. До сих пор реакция Кремля была противоположной – Навальный через сфабрикованные уголовные дела был эффективно устранен из политической жизни, вытолкнут за ее границы в песочницу, где он мог продолжать играть в свои разоблачительные игры под жестким контролем агентов ФСБ, которые время от времени напоминали ему правила игры, производя аресты или обыски.

Он не является лидером оппозиции в стране, где системную оппозицию представляют одиозные Зюганов, Жириновский и другие карманные шавки Путина. Да и поддержкой общества до покушения Навальный тоже не мог похвастаться – ему доверяли только 4%, а его работу положительно оценивали только 10% опрошенных. В то же время отрицательно его деятельность оценивали около 25%.

В. Путин никогда не упоминал фамилию Навального, словно специально показывая, каким мелким субъектом он является. И именно этим Кремль делает четкий посыл своим "шестеркам": тот, кто не достоин нашего внимания, может восприниматься как мусор, место которого на обочине. Навальный в современном российском обществе как прокаженный, о котором сильные мира сего и не упоминают, а простые смертные бегут от контакта с ним куда глаза глядят. Он как нарыв на теле, который любой может выдавить, как только устает терпеть неудобства от его существования. Преступников никто не будет искать и наказания за это не последует. И поэтому Кремлю и не нужно организовывать покушение на Навального. Достаточно создать такие условия, когда любой оппонент главе государства становится желанной и легкодоступной целью. Все это становится приглашением рано или поздно наказать отверженного, словно заочный смертный приговор.

В России есть как минимум две группы людей, которые от всей души желают смерти лидеру несистемной оппозиции. Во-первых, это герои антикоррупционных расследований, много раз демаскированные Навальным. Во-вторых – слепые служаки режимы, усерднейшие из усердных гэбэшников, постоянно ищущие козлов отпущения и виновных. Это – те самые, которые предложили режиму свои услуги по устранению Бориса Немцова, застреленного под стенами Кремля. Им так не терпится заткнуть рот всем, думающим иначе и не боящимся об этом во всеуслышание говорить, что даже агенты ФСБ, денно и нощно стерегущие их цели, не могут остановить их. Это желание показать лояльность режиму в конце концов приводит к тому, что оказанная услуга по устранению оппозиционеров превращается в головную боль для самой власти.

А в чем проблема, может спросить преданный Путину лизоблюд. А проблема в том, что режим перестает контролировать своих служак. С каждым таким нападением – закончившимся смертью или превратившим жертву в овощ, усиливается понимание, что система сама не справляется со своими врагами, и тогда ей надо "помочь". Немцова заказали те, кто уже давно думает, что ФСБ не справляется со своей работой. Похоже, что и история с Навальным из той же оперы, а планы отравителей катализировало драматическое развитие событий в Беларуси.

Но, если спецслужбы не выполняют свои обязанности должным образом, может быть, и их контролирующий Президент ослабел? Рано или поздно такая мысль обязательно появится в головах тех, кто привык действовать решительно, точно и при этом оставаясь безнаказанным. Отравление как инструмент наказания для таких сил стало обычным делом. Это не какие-то ветераны-алкоголики, решившие проучить кого-то после пьянки в гараже. Это – люди той самой системы, но которым сегодняшние действия власти, какими бы кошмарными они не выглядели для Запада, не кажутся решительными и адекватными ситуации в России и мире.

В. Путин, изолировавший Навального и не разрешивший ему стать политиком, просто столкнул проблему в сторону, не решив ее, в сущности. В тоже время за два десятилетия своего правления Путин вырастил целую армию орков, которые без какой-либо жалости будут травить и расстреливать всех, кто пытается противостоять им не только в России, но и в зонах влияния – в Беларуси и Украине. А когда придет время, эти нелюди приготовят идеальную дозу яда и своему идейному отцу, смерть которого будет выглядеть натуральной и естественной. Таким и станет логический и закономерный конец диктатора.