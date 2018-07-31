Они снова смогут представлять литовцев как закоренелых фашистов, оправдывающих убийство мирных советских граждан в послевоенных годы, фальсифицирующих историю, неспособных открыто взглянуть на свое прошлое, нарушающих свободу слова, упорно пытающихся заставить замолчать тех, кто говорит и пишет о другой позиции.

Это третий подобный случай за последний год. Осенью прошлого года выгодную для Москвы реакцию вызвали злостные, неверные намеки Руты Ванагайте о том, что Раманаускас мог участвовать в убийствах евреев. Прошлым летом подобную суматоху вызвали намеки Д.Удриса о том, что партизаны угрожали и убивали создателей колхозов и других людей, поддерживающих оккупантов.

Спустя какое-то время Ванагайте признала свою ошибку и высказал сожаления в связи с "поспешными и высокомерными публичными комментариями", а риторическая перебранка между Удрисом и его оппонентами в фейсбуке была пустым и поверхностным занятием.

Замечание Титова о том, что по инициативе Раманаускаса были убиты около 8000 мирных жителей и детей, неверное.

Но у людей есть право думать и говорить глупости. За это их не должны наказывать, даже если они сделали больно многим людям. Свобода слова важна, поскольку она защищает непопулярное, шокирующее мнение, а не только всеми признанные истины и банальности.

Прокуратура начала расследования в связи с заявлениями Титова по статье, которая наказывает тех, "кто публично распространяет ложные выдумки о покойных, которые могут стать причиной презрения к личности покойного или подорвать уважение к его памяти".

Расследование, скорее всего, будет прекращено, поскольку, чтобы наказать Титова, надо доказать, что он сознательно и злонамеренно распространял ложь.

Доказать это не удастся. Титов, скорее всего, искренне верит советским заявлениям о том, что партизаны были "бандитами", убивавшими ни в чем неповинным мирных жителей, как он, наверное, верит, что Литва не была оккупирована, что она добровольно вошла в состав СССР. Он не лжет, он ошибается.

Можно сожалеть, что люди верят этим глупостям, но нельзя наказывать их за глупость, упрямство, нежелание ознакомиться с реальностью.

Клайпедский горсовет в четверг решил начать процесс объявления вотума недоверия. Якобы заявления Титова - это подстрекательство. 22 члена горсовета голосовали за инициирование вотума недоверия, трое воздержались, никто не был против. Значит, Титов, скорее всего, лишится мандата.

В Литве импичмент стал модным, поэтому никого не удивляет, что он грозит и Титову. Я не понимаю этой любви к импичментам, которые с трудом сочетаются с принципом демократии. Не стоит лишать политиков мандата, если речь не идет о серьезных преступлениях или нарушениях Конституции. Избиратели и только избиратели должны решать, кто будет представлять их интересы.

Это право не должны ограничивать посторонние. Избиратели выбирают своих представителей, и они, а не коллеги Титова в мэрии, должны решать его политическую судьбу на выборах, тем более, что выборы состоятся весной.

Нетрудно представить, как кремлевские пропагандисты представят эти события. Литовцы-националисты якобы пытаются расправиться с членом фракции Русского альянса за то что он сказал правду о бандитах.

Прокуратура начала расследование, понимая, что оснований для этого нет. Клайпедская мэрия почти единогласно решила начать импичмент, коллега Титова в мэрии обсыпал его "мукой" (точно ли это была всего лишь мука?), а другой человек пытался ударить его, то есть расправиться физически.

Нападками на Титова пытаются запугать живущих в Литве русских, заставить их молчать, не давать им говорить правду о Великой отечественной войне и СССР вообще. Так якобы преследуют русских в стране, позиционирующей себя как правовое государство.

Трудно понять такие неумные действия, особенно если вспомнить случаи Ванагайте и Удриса. За границей больше всего внимания привлекло решение издательства Alma littera изъять из продажи и быть может уничтожить все книги Ванагайте, несмотря на то, что до этого издательство прибыльно торговало ими. На Западе изъятие книг инстинктивно сравнивают с сожжением книг, которым отличались нацисты, так косвенно поощряют проведение параллели между литовцами и нацистами.

Литовский центр PEN получил письмо из американского центра PEN, в котором спрашивали, как будут реагировать на решение издательства изъять из продажи книгу Ванагайте "Наши". Влиятельный немецкий еженедельник Spiegel напечатал статью о деле Ванагайте, предоставив ей последнее слово. Ванагайте процитировала фразу из "Мастера и Маргариты" о том, что "рукописи не горят".

Через месяц после высказываний Удриса в социальных сетях его уволили с поста главы компании Go Vilnius якобы из-за неудовлетворительных результатов деятельности компании.

Связь неоднозначных заявлений Удриса с решением мэрии уволить его настолько очевидна, что невозможно серьезно расценивать заверения мэрии, будто эти события не связаны.

Хорошо, что в начале года Вильнюсский окружной суд признал увольнение Удриса незаконным, в противном случае появились бы обоснованные подозрения, что суды не могут или не хотят защищать права граждан. Случай Удриса получил намного меньше внимания за рубежом, но он не остался незамеченным.

Я не сомневаюсь, что Кремль потирает руки от радости. Я скептически оцениваю разного рода теории заговора, но не сомневаюсь, что кремлевские тролли, заметив подобные унижающие партизан высказывания, поспешат клеймить титовых и ванагайте, требовать наказания клеветников, возбуждать в отношении них дела, увольнять с занимаемых должностей, осуждать политиков и чиновников, которые якобы мирятся с унижением патриотов.

Они успешно будут разжигать страсти, злобу и обвинения, подогревать вкус многих политиков и журналистов к роли праведников, патриотов, защищающих честь Литвы. И этим они, хоть и несознательно, послужат в интересах Москвы.

Социальные СМИ побуждают людей сначала писать, высказывать свои чувства, а только потом думать. Эту политическую склонность не изменить, но хотя бы политики должны понять, что они представляют Литву, поэтому должны вести себя ответственно, чтобы не умалять ее престиж.

То же самое действует в отношении сотрудников правоохранительных органов. Надо реагировать, когда клевещут на партизан, но надо делать это с умом, даже тогда, когда часть избирателей призывает к жестким мерам.

Если кто-то хочет защищать честь Литвы и ее доброе имя, он должен серьезно подумать, удастся ли ему сделать это конкретным способом или нанесет Литве вред, даст оружие в руки врагов Литвы...